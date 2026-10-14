Trực tiếp bóng đá AS Roma - Real Madrid: Thử thách lớn chờ Mourinho (Cúp C1)

C1 - Champions League | 2h, 15/10 | Stadio Olimpico AS Roma 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: AS Roma vs Real Madrid Real Madrid Điểm Gollini Mancini Ndicka Hermoso Molina De Roon Manu Kone Wesley Dybala Soule Malen Điểm Courtois Dumfries Konate Huijsen Cucurella Tchouameni Bernardo Silva Arda Guler Bellingham Yan Diomande Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận AS Roma AS Roma Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, De Roon, Manu Kone, Wesley, Dybala, Soule, Malen Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Arda Guler, Bellingham, Yan Diomande, Mbappe

Roma: Áp lực sau chuỗi trận đáng thất vọng

AS Roma hòa Fenerbahçe 1-1 ở lượt mở màn Champions League, kéo dài chuỗi không thắng tại các giải đấu châu Âu lên 4 trận (hòa 3, thua 1). Cuối tuần qua, thầy trò Gian Piero Gasperini tiếp tục hòa Como 0-0, trong trận đấu Donyell Malen nhận thẻ đỏ. Nếu không thắng Real Madrid, Roma có nguy cơ trải qua 5 trận liên tiếp không thắng tại các giải đấu lớn ở châu Âu lần đầu kể từ tháng 9/2016.

Đây là trận sân nhà đầu tiên của Roma tại Champions League kể từ tháng 2/2019. Tuy nhiên, họ đã thua 3 trong 5 trận sân nhà gần nhất tại các giải đấu châu Âu. Đối đầu Real, đội bóng áo bã trầu còn phải chạm trán Jose Mourinho, người từng đưa họ vô địch UEFA Conference League mùa giải 2021/22.

Real: Thành tích đối đầu vượt trội

Real Madrid khởi đầu Champions League bằng chiến thắng 2-1 trước Inter Milan, sau đó đánh bại Villarreal 1-0 dù Vinícius Júnior bị truất quyền thi đấu. Dưới thời Mourinho, đội bóng Hoàng gia chỉ thua 1 trong các trận thuộc vòng đấu chính Champions League, bên cạnh 15 chiến thắng và 3 trận hòa.

Dù vậy, phong độ sân khách vẫn là điểm đáng lo khi Real thua 4 trong 8 trận xa nhà gần nhất tại Champions League. Cả 2 thất bại của họ trên mọi đấu trường mùa này cũng đều diễn ra trên sân khách.

Bù lại, Real Madrid có lợi thế lớn về lịch sử đối đầu khi thắng 8, hòa 1 và thua 3 trong 12 lần gặp Roma. Đội bóng Tây Ban Nha từng thắng 4 trận liên tiếp mà không thủng lưới, đồng thời giành 19 chiến thắng trong 21 lần chạm trán gần nhất với các CLB Italia tại Champions League.