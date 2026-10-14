Trực tiếp bóng đá AS Roma - Real Madrid: Thử thách lớn chờ Mourinho (Cúp C1)
(2h, 15/10, Vòng bảng) Real Madrid có thành tích đối đầu áp đảo Roma, nhưng phong độ sân khách thiếu ổn định vẫn là nỗi lo với đội bóng Hoàng gia.
C1 - Champions League | 2h, 15/10 | Stadio Olimpico
Điểm
Gollini
Mancini
Ndicka
Hermoso
Molina
De Roon
Manu Kone
Wesley
Dybala
Soule
Malen
Điểm
Courtois
Dumfries
Konate
Huijsen
Cucurella
Tchouameni
Bernardo Silva
Arda Guler
Bellingham
Yan Diomande
Mbappe
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
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Roma: Áp lực sau chuỗi trận đáng thất vọng
AS Roma hòa Fenerbahçe 1-1 ở lượt mở màn Champions League, kéo dài chuỗi không thắng tại các giải đấu châu Âu lên 4 trận (hòa 3, thua 1). Cuối tuần qua, thầy trò Gian Piero Gasperini tiếp tục hòa Como 0-0, trong trận đấu Donyell Malen nhận thẻ đỏ. Nếu không thắng Real Madrid, Roma có nguy cơ trải qua 5 trận liên tiếp không thắng tại các giải đấu lớn ở châu Âu lần đầu kể từ tháng 9/2016.
Đây là trận sân nhà đầu tiên của Roma tại Champions League kể từ tháng 2/2019. Tuy nhiên, họ đã thua 3 trong 5 trận sân nhà gần nhất tại các giải đấu châu Âu. Đối đầu Real, đội bóng áo bã trầu còn phải chạm trán Jose Mourinho, người từng đưa họ vô địch UEFA Conference League mùa giải 2021/22.
Real: Thành tích đối đầu vượt trội
Real Madrid khởi đầu Champions League bằng chiến thắng 2-1 trước Inter Milan, sau đó đánh bại Villarreal 1-0 dù Vinícius Júnior bị truất quyền thi đấu. Dưới thời Mourinho, đội bóng Hoàng gia chỉ thua 1 trong các trận thuộc vòng đấu chính Champions League, bên cạnh 15 chiến thắng và 3 trận hòa.
Dù vậy, phong độ sân khách vẫn là điểm đáng lo khi Real thua 4 trong 8 trận xa nhà gần nhất tại Champions League. Cả 2 thất bại của họ trên mọi đấu trường mùa này cũng đều diễn ra trên sân khách.
Bù lại, Real Madrid có lợi thế lớn về lịch sử đối đầu khi thắng 8, hòa 1 và thua 3 trong 12 lần gặp Roma. Đội bóng Tây Ban Nha từng thắng 4 trận liên tiếp mà không thủng lưới, đồng thời giành 19 chiến thắng trong 21 lần chạm trán gần nhất với các CLB Italia tại Champions League.
Những tiết lộ từ các cựu thành viên ban huấn luyện Real Madrid cho thấy Vinicius Junior và Kylian Mbappe có thể đang cản trở thành công lâu dài của...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/10/2026 17:12 PM (GMT+7)