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Video bóng đá Inter Milan - Club Brugge: Điên rồ 7 bàn (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Inter Milan

(Vòng bảng Cúp C1) Inter Milan và Club Brugge tạo ra màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn.

  

Bất ngờ xảy ra ngay trên sân của Inter Milan khi Calhanoglu phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm ở phút 29. Điều đó giúp Club Brugge được hưởng phạt đền và Tresoldi đã tận dụng cú đá 11m để ghi bàn mở điểm. 

May cho Inter Milan khi ngay trước thời điểm hiệp một khép lại, họ tìm được bàn gỡ hòa 1-1. Lautaro Martinez là người lập công.

Sang hiệp hai, Tresoldi có màn trình diễn khiến Inter Milan ngỡ ngàng. Ngôi sao của Club Brugge ghi thêm 2 bàn nữa ở các phút 63 và 74, qua đấy hoàn tất cú hat-trick cũng như nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách. 

Tresoldi có ngày thi đấu thăng hoa

Tresoldi có ngày thi đấu thăng hoa

Sucic ở phút 81 cố gắng rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho Inter Milan. Nhưng chỉ 6 phút sau, Vermant ghi bàn để tái lập cách biệt 2 bàn cho Club Brugge.

Phút 90+3, Inter Milan ghi bàn thứ 3 khi Bonny điền tên lên bảng điện tử. Nhưng điều đó cũng không thể giúp Inter Milan có được điểm số ở trận này, khi họ thua chung cuộc 3-4 trước Club Brugge.

Tỷ số chung cuộc: Inter Milan 3-4 Club Brugge (H1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Inter Milan: Lautaro Martinez 44' (Dimarco), 81' (Sucic), Bonny 90+3' (Stankovic)

Club Brugge: Tresoldi 30', 63' (Forbs), 74' (Forbs), Vermant 87' (Forbs)

Đội hình xuất phát: 

Inter Milan: Josep Martinez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez

Club Brugge: Sommer, Seys, Mechele, Spileers, Sabbe, Vanaken, Potts, Vetlesen, Virgili, Tresoldi, Forbs

Video bóng đá Real Madrid - Inter Milan: Trừng phạt sai lầm, Mbappe lên tiếng (Cúp C1)
Video bóng đá Real Madrid - Inter Milan: Trừng phạt sai lầm, Mbappe lên tiếng (Cúp C1)

Inter Milan tấn công hay hơn nhưng Real Madrid lại biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2026 03:13 AM (GMT+7)
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