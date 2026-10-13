VFF thông tin về việc hoãn VCK Asian Cup 2027

VCK Asian Cup 2027 sẽ khởi tranh đầu tháng 1/2027 với sự tham gia của 24 đội, gồm đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên gần đây, các cuộc tấn công vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia gây nên nhiều quan ngại về vấn đề an ninh, an toàn.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng tại VCK Asian Cup 2027 (ảnh Hữu Phạm)

Một số hãng truyền thông quốc tế thậm chí đặt vấn đề lùi thời gian diễn ra Asian Cup 2027, hoặc thậm chí đổi nước chủ nhà. Các thay đổi nếu được thông qua có thể tác động tới công tác chuẩn bị chuyên môn của 24 đội tuyển dự giải.

Tuy nhiên trao đổi với Tiền Phong chiều 13/10, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết AFC hiện chưa đưa ra quyết định chính thức nào liên quan vấn đề trên. Theo vị này đội tuyển Việt Nam vì vậy sẽ vẫn triển khai công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027 đúng kế hoạch ban đầu.

"Trước mắt đội sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan tại Nam Định trong dịp FIFA Days tháng 11 tới. Đội sau đó có thể thêm các trận giao hữu khác để giúp HLV Kim Sang-sik có thêm cơ sở đánh giá phong độ cầu thủ, củng cố đội hình và chiến thuật. Chúng tôi đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn VFF phối hợp và hỗ trợ tối đa để HLV Kim Sang-sik hoàn thành nhiệm vụ"-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Tại VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam chung bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Ngoài Hàn Quốc được dự báo là ứng viên giành suất đầu tiên qua vòng bảng, suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển Việt Nam với UAE, Yemen.