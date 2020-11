Van de Beek không muốn dự bị ở MU, cử “cò” nói chuyện với Juventus

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020 19:03 PM (GMT+7)

Donny Van de Beek đang trở nên mất kiên nhẫn khi vẫn chưa được đá chính cho MU ở Premier League.

Tiền vệ Donny Van de Beek là một trong những cầu thủ được MU tuyển mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và anh ít nhất cũng đã cho thấy sự sáng sủa trong cách chơi mỗi khi ra sân từ đầu mùa giải mặc dù chủ yếu ngồi dự bị. Tuy nhiên Ole Gunnar Solskjaer dường như vẫn lưỡng lự trao cơ hội cho tuyển thủ người Hà Lan, khi hiện Nemanja Matic, Juan Mata và Paul Pogba đều thi đấu nhiều phút cho MU hơn Van de Beek.

Van de Beek mới chơi vỏn vẹn 88 phút cho MU ở Premier League từ đầu mùa

Van de Beek vẫn chưa có một trận đá chính nào tại Premier League cho MU, bất chấp anh đã chơi khá tốt mỗi khi ra sân ở các trận đấu cúp lẫn thi đấu hiệu quả bên cạnh Bruno Fernandes mỗi khi vào sân từ ghế dự bị ở giải VĐQG. Điều đáng nói là trong chuỗi phong độ tệ hại của MU ở Old Trafford tại Premier League, Van de Beek là người duy nhất ghi được bàn thắng.

Vẫn là một tân binh và có vẻ khá trân trọng những gì MU đã làm cho mình sau khi rời Ajax, Van de Beek chưa muốn làm căng với CLB mới. Tuy nhiên anh sẽ xem xét nghiêm túc tương lai của mình ở Old Trafford trong hơn 1 tháng tới bởi nếu MU không thực sự muốn dùng anh vì bất cứ lý do gì, Van de Beek sẽ chuyển đội để được đá chính thường xuyên giữ phong độ ở tuổi 23.

Mới đây tờ The Mirror cho biết người đại diện của Van de Beek đã có sự đối thoại với Juventus để bàn về khả năng “Bà đầm già” đón thân chủ của mình về thi đấu, thậm chí là ngay trong tháng 1 tới. Theo nguồn tin, Juventus đang có khởi đầu mùa giải không quá ấn tượng và họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề hàng tiền vệ, tuyến giữa của nhà ĐKVĐ Serie A mới chỉ tốt trong việc đánh chặn và còn kém trong khâu phát triển bóng lẫn chạy chỗ để hỗ trợ các tiền đạo.

Juventus do đó muốn bổ sung Van de Beek, họ biết rõ khả năng của anh khi Van de Beek là thành viên của đội hình Ajax đã loại Juventus trong hành trình vào bán kết Champions League mùa 2018/19. Mặc dù cơ hội để lấy được Van de Beek là không cao do MU vừa mới mua, nhưng săn lùng những cầu thủ đang bất mãn với đội bóng chủ quản và đưa về với mức giá rẻ đã luôn là phương châm của Juventus nhiều năm qua.

Van de Beek giúp Ajax loại Juventus ở Champions League mùa 2018/19

Theo The Mirror, Juventus sẽ đề nghị MU cho mượn Van de Beek tới hết mùa giải, kèm theo một điều khoản mua đứt vào khoảng 30-31 triệu bảng ở cuối mùa bóng. Đề nghị này có thể sẽ khiến MU phải nhăn mặt do họ đã bỏ ra 35 triệu bảng mua Van de Beek và không muốn bị lỗ, nhưng nếu Van de Beek không được hứa hẹn cơ hội đá chính ở Old Trafford thì tự MU đã làm thương vụ của họ lỗ chứ không phải Juventus.

MU sẽ có trận gặp Southampton trên sân khách cuối tuần này tại Premier League và sau nhiều ấn tượng để lại, Van de Beek hẳn đang rất chờ mong được trao một cơ hội ra sân từ phía HLV Solskjaer. Và các fan MU cũng vậy bởi họ đang không thấy một lý do chính đáng để ngăn cản điều đó.

Nguồn: http://danviet.vn/van-de-beek-khong-muon-du-bi-o-mu-cu-co-noi-chuyen-voi-juventus-50202027111942...Nguồn: http://danviet.vn/van-de-beek-khong-muon-du-bi-o-mu-cu-co-noi-chuyen-voi-juventus-50202027111942235.htm