U17 Việt Nam tạo dấu ấn đậm nét

Trước khi trận đấu diễn ra, ít ai tin U17 Việt Nam có thể gây ra những khó khăn đáng kể cho U17 Bỉ. Đại diện châu Âu được đánh giá vượt trội về thể hình, thể lực, tốc độ cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup.

Thế nhưng, diễn biến cuộc so tài đã mang đến nhiều cảm xúc. U17 Việt Nam bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 4 nhờ pha đánh gót đầy ngẫu hứng của Lê Sỹ Bách. U17 Bỉ sau đó ghi liên tiếp 3 bàn thắng để dẫn ngược 3-1, trước khi Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện siêu phẩm ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc ở phút 84, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Lê Sỹ Bách ăn mừng bàn thắng. Ảnh: VFF.

Điều đáng nói, dù U17 Bỉ giành chiến thắng, những thống kê cho thấy đại diện châu Âu phải trải qua trận đấu không hề dễ dàng. Đầu tiên, U17 Bỉ kiểm soát bóng 55%, trong khi U17 Việt Nam đạt 45%. Khoảng cách này là chi tiết đáng chú ý, bởi U17 Việt Nam phải đối đầu một trong những đội bóng trẻ mạnh của châu Âu.

Tỷ lệ kiểm soát bóng 45% cho thấy các học trò HLV Cristiano Roland không hoàn toàn bị cuốn vào thế trận phòng ngự một chiều. U17 Việt Nam vẫn có những thời điểm cầm bóng, phối hợp và tổ chức tấn công thay vì chỉ tập trung phá bóng giải nguy.

Ở chỉ số dứt điểm, U17 Bỉ thực hiện 15 cú sút, còn U17 Việt Nam có 9 lần kết thúc. Trong số đó, đội bóng châu Âu có 5 cú sút trúng đích so với 3 của U17 Việt Nam. Như vậy, số lần dứt điểm của U17 Việt Nam đạt tới 60% so với đối thủ. Đây không phải tỷ lệ quá thấp nếu xét đến sự chênh lệch về vị thế giữa 2 đội trước giờ bóng lăn.

Đáng chú ý hơn, U17 Bỉ thực hiện 8 cú sút không trúng đích, còn U17 Việt Nam chỉ có 2. Điều này phần nào phản ánh việc đại diện châu Âu dù tạo ra sức ép lớn nhưng không phải lúc nào cũng chuyển hóa được những tình huống tấn công thành các pha kết thúc chính xác.

Bên cạnh đó, một trong những thống kê đáng phân tích nhất là chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). U17 Bỉ đạt xG 1,99, trong khi U17 Việt Nam chỉ có 0,40. Đây là khoảng cách rất lớn về chất lượng các cơ hội ghi bàn được tạo ra.

Với xG 1,99, U17 Bỉ tạo ra các tình huống dứt điểm có tổng xác suất ghi bàn tương đương gần 2 bàn thắng. Trong khi đó, tổng xác suất ghi bàn từ những cơ hội của U17 Việt Nam chưa đạt mức 0,5 bàn.

Thế nhưng, kết quả thực tế lại rất đáng chú ý. U17 Bỉ ghi được 3 bàn, cao hơn xG khoảng 1,01 bàn. U17 Việt Nam ghi 2 bàn, vượt xG tới 1,60 bàn. Điều đó cho thấy U17 Việt Nam đã tận dụng và thực hiện những pha dứt điểm hiệu quả hơn rất nhiều so với chất lượng cơ hội được mô hình xG đánh giá.

2 bàn thắng của Sỹ Bách và Nguyễn Lực chính là minh chứng rõ ràng. Cú đánh gót mở tỷ số và pha đá phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới đều là những tình huống có độ khó cao, không phải cơ hội ghi bàn thông thường. Thậm chí, thống kê còn cho thấy U17 Bỉ tạo ra 4 cơ hội lớn, trong khi U17 Việt Nam không có cơ hội nào. Đây là sự tương phản đặc biệt. Một đội bóng sở hữu 4 cơ hội lớn và có xG gần 2 bàn phải rất vất vả mới bảo toàn được chiến thắng 3-2 trước đối thủ có xG chỉ 0,40.

Dĩ nhiên, những thống kê này không có nghĩa U17 Việt Nam chơi tấn công hay hơn U17 Bỉ. Đại diện châu Âu vẫn vượt trội về khả năng tạo ra cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, thống kê này cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam có khả năng tạo nên khác biệt bằng những tình huống xử lý cá nhân xuất sắc.