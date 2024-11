Tuyển Việt Nam đắt giá nhất AFF Cup 2024

Theo Transfermarkt, đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2024 với 30 cầu thủ (chưa bao gồm số cầu thủ thuộc biên chế CLB Nam Định) có tổng trị giá chuyển nhượng 7,68 triệu euro.

Trong đó, ba cái tên đắt giá nhất gồm Nguyễn Filip (550.000 euro), Nguyễn Hoàng Đức và Phạm Tuấn Hải (cùng 400.000 euro).

Đội tuyển Việt Nam đắt giá nhất trong số các đội dự AFF Cup 2024

Do Indonesia và Thái Lan không cử đội hình mạnh nhất, nên với 7,68 triệu euro, tuyển Việt Nam được ghi nhận có đội hình đắt giá nhất AFF Cup 2024.

Cụ thể, Thái Lan vừa công bố đội hình 26 cầu thủ có tổng giá trị 7,35 triệu euro. Ba cầu thủ giá trị nhất là Supachok Sarachat (900.000 euro), Suphanat Mueanta (800.000 euro) và Ekanit Panya (500.000 euro).

Trong khi đó, Indonesia không sử dụng đội hình 24,5 triệu euro vừa đá vòng loại World Cup 2026 mà chỉ cử đội U21 +2 (bao gồm 1 cầu thủ 22 tuổi và 1 cầu thủ), 33 cầu thủ có tổng giá trị 4,23 triệu euro.

Malaysia đang chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Yemen để "làm nóng" trước khi tham dự AFF Cup 2024, với đội hình trị giá 6,83 triệu euro. Còn Philippines từng triệu tập đội hình có 21/23 cầu thủ đang thi đấu nước ngoài song tổng giá trị chỉ là 3,8 triệu euro.

So với 3 ứng viên vô địch là Thái Lan, Indonesia, Malaysia thì tuyển Việt Nam có được đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2024, do được các CLB chủ quản "nhả" quân theo quyết định triệu tập của HLV Kim Sang-sik. Điều này có được một phần do 100% tuyển thủ Việt Nam thi đấu trong nước.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam nằm bảng B sẽ lần lượt gặp Lào (ngày 9-12), Indonesia (15-12), Philippines (18-12), Myanmar (21-12) để tranh hai vé vào bán kết. Còn bảng A khởi tranh từ 8-12 là cuộc đua giữa Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia, Timor Leste.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]