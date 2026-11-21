Trong bài viết về trận đấu, tờ Sporza viết: “Việc để thủng lưới không bao giờ là điều dễ chịu, nhưng bất chấp điều đó thì những bàn thắng đẹp mắt ghi được cũng có thể làm dịu bớt nỗi đau. Đội tuyển U17 Việt Nam chắc chắn vừa chứng minh điều đó trước U17 Bỉ.

Trong trận mở màn World Cup, Việt Nam đã gây bất ngờ cho các cổ động viên Bỉ với 2 pha lập công tuyệt đẹp từ những quả phạt góc. Ngay đầu trận, một pha đánh gót của U17 Việt Nam đã khiến khung thành U17 Bỉ chao đảo. Và ở những phút cuối trận, một bàn thắng đẳng cấp khác đã được ghi để ấn định tỷ số 3-2 nghiêng về U17 Bỉ”.

Tờ Het Laatste Nieuws, ấn phẩm số 1 nước Bỉ thì dùng từ “khó tin” để nói về màn thể hiện của U17 Việt Nam. Trang thể thao xứ chocolate viết: “Thủ môn Mattis Seghers của đội U17 của chúng ta (đang chơi cho Anderlecht), hầu như không phải làm gì nhiều trong trận mở màn World Cup gặp Việt Nam. Nhưng khi cần làm việc thì anh ngay lập tức để thủng lưới. Đầu tiên là pha đánh gót cực kỳ đẳng cấp của Sỹ Bách ở phút thứ 4. Thủ môn U17 Bỉ đã hoàn toàn bất ngờ với pha xử lý này”.

Nhan đề bài viết của tờ Sporza

U17 Việt Nam tiếp tục làm nên một khoảnh khắc khó tin khác. Phút 86, Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt góc đưa bóng hướng về cột xa và rót vào góc hiểm, một lần nữa đánh bại Seghers. Đây là 2 pha ghi bàn khó tin của các chân sút Việt Nam. Chắc chắn hai người này sẽ trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội”.

Ngoài việc nhận 2 bàn thua bất ngờ, nhìn chung U17 Bỉ vẫn thể hiện được khả năng tấn công vốn có. Họ nhận được lời khen từ truyền thông nước nhà sau thắng lợi trước U17 Việt Nam. “Trong thế bị dẫn bàn, U17 Bỉ đã tấn công sắc sảo và dẫn trước lại 3-1. Dù sao đi nữa: Bỉ đã giành được 3 điểm đầu tiên tại Giải vô địch U17 thế giới", trang Het Laatste Nieuws viết.

"Với việc có tới 32 trong số 48 quốc gia tham dự giành quyền vào vòng knock-out, có thể nói tấm vé đi tiếp đã rất gần những chú Quỷ. Cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ trẻ là trận gặp Mali, đội đã thắng New Zealand 3-0. Ban huấn luyện U17 Bỉ chắc chắn hy vọng sẽ không để thủng lưới thêm bất kỳ bàn nào theo cách vừa nhận trước U17 Việt Nam”.

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