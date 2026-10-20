2 kịch bản đáng xem trận PSG - Barca, dàn sao mạnh nhất châu Âu thỏa sức trổ tài

Trận đấu đáng chú ý nhất của lượt 3 vòng bảng UEFA Champions League vào rạng sáng ngày 21/10 là cuộc đối đầu giữa PSG và Barcelona. Đội bóng thành Paris đang là đương kim vô địch giải đấu trong khi “Gã khổng lồ xứ Catalunya” đang có phong độ cực kỳ tốt với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp.

Kịch bản dễ xảy ra nhất: Hai đội cùng ghi bàn (80%)

Cả PSG và Barcelona đều có khả năng tấn công rất tốt. Về phía đội chủ nhà, Ousmane Dembele, Desire Doue hay Kvaratskhelia đều là những cầu thủ có thể gây đột biến cao. Chưa kể tới việc Joao Neves và Fabian Ruiz có thể tiếp cận vòng cấm bất kỳ lúc nào.

Khả năng hai đội đều ghi bàn là cực cao

Barcelona đang khủng hoảng trung vệ và Hansi Flick gần như không có lựa chọn nào ngoài cặp Cubarsi – Martin. Hai cầu thủ này đều còn trẻ và dễ mắc sai lầm. De Jong hay Rodri được kéo xuống cũng là phương án được tính tới nhưng chưa chắc đã hiệu quả.

Về phía đội khách, hàng công của Barcelona đang chơi quá thăng hoa. Họ có nhiều bài đánh từ nhiều vị trí khác nhau. Tâm điểm chắc chắn là Lamine Yamal và quan trọng hơn PSG không có sự phục vụ của Nuno Mendes trong trận đấu này! Hậu vệ người Bồ Đào Nha thường xuyên khóa chặt Yamal trong những lần đối đầu. Kẻ đóng thế là Lucas Hernandez hay Lucas Digne chưa chắc đã làm được.

Các chuyên gia dự đoán cũng đánh giá khả năng này xảy ra cực cao khi để mức tỉ lệ cược 10 ăn 1! Trong khi đó, trường hợp một trong hai (hoặc cả hai) đội không ghi bàn có tỉ lệ 1 ăn 2,5.

Kịch bản thứ hai: Trận đấu có từ 4 bàn thắng trở lên (45%)

Cũng bởi vì hàng công của hai đội cực tốt nên khả năng trận đấu này sẽ có rất nhiều bàn thắng. Đội nào mở tỉ số trước là điều khó đoán nhưng một kịch bản chung là đội bị thủng lưới sẽ tràn lên tấn công. Khi đó thế trận sẽ cực kỳ cởi mở. Bàn thắng tới càng sớm, khả năng trận đấu có từ 4 bàn trở lên càng cao.

Khả năng ghi bàn của hai đội trong thời gian qua thực sự đáng nể

Hãy nhìn vào chỉ số để thấy kỹ hơn vấn đề này. PSG ghi được 26 bàn sau 11 trận mùa này, trong đó 13 bàn trong 5 trận gần nhất. Riêng tại Champions League, đội bóng này ghi tới 10 bàn/2 trận cho thấy lối chơi cởi mở của thầy trò Luis Enrique tại đấu trường Champions League.

Còn với Barcelona, họ có tới 48 bàn/11 trận, tương đương 4,36 bàn/trận. Đó là con số thực sự khủng khiếp với bất kỳ đội bóng nào. Lịch sử đối đầu của hai đội cũng cho thấy đây luôn là cặp đấu có nhiều bàn thắng. Những tỉ số như 4-0, 4-1, thậm chí là 6-1 từng xuất hiện.

Ba lần gần nhất hai đội gặp nhau cũng có tới 13 bàn thắng và đôi bên luôn tìm được mảnh lưới của nhau trong 6 lần gặp nhau gần nhất. Chuỗi ghi bàn liên tiếp của Barcelona đang là 11 trong khi PSG cũng chỉ kém hơn 1 chút (9 trận).

Dự đoán kịch bản thắng – hòa – thua

Chuyên trang thống kê Opta đã sử dụng dữ liệu và chạy giả lập 10.000 lần để xem dự đoán kết quả của trận đấu này. Theo đó, đội chủ nhà PSG có 39,7% cơ hội chiến thắng. Barcelona kém hơn một chút nhưng khoảng cách không xa với 37,7%. Còn lại, 22,6% khả năng hai đội kết thúc trận đấu với tỉ số hòa.

Opta chạy giả lập 10.000 lần để tính khả năng thắng/thua của PSG và Barcelona

Khả năng thắng của PSG và Barcelona khá tương đồng là kết quả hợp lý. Đây sẽ là cuộc đua xem đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn. Thầy trò Luis Enrique có lợi thế được chơi trên sân nhà nhưng khả năng bùng nổ của các cầu thủ trẻ bên phía Barcelona không thể xem thường.