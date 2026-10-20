PSG thống trị châu Âu 2 năm liên tiếp nhờ mang "ADN Barcelona"?

Luis Enrique mang "ADN Barcelona" đến PSG

Trước cuộc đối đầu giữa PSG và Barcelona trong khuôn khổ vòng bảng Champions League (2h, 21/10), Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thay đổi về chiến thuật của đội bóng Pháp dưới thời HLV Luis Enrique.

Theo Laporta, PSG có sự chuyển biến đáng kể về lối chơi và bản sắc kể từ khi được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Tây Ban Nha, người từng làm việc tại Barcelona và hiểu rõ triết lý bóng đá của đội bóng này.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ L'Équipe, Laporta nhận xét: “Cách vận hành lối chơi của các đội bóng do ông ấy dẫn dắt mang những nét đặc trưng của phong cách Barcelona nguyên bản".

Chủ tịch Barcelona cũng ghi nhận công lao của ban lãnh đạo PSG khi quyết định bổ nhiệm Luis Enrique, đồng thời cho rằng thành công của đội bóng Pháp gắn liền với dấu ấn cá nhân của nhà cầm quân này:

“PSG chỉ thực sự thành công khi có Enrique, và ông ấy giành chiến thắng nhờ đưa cá tính của mình vào đội bóng. Khi ông ấy quyết định tạo ra những thay đổi lớn, mọi thứ lập tức chuyển biến! Nasser xứng đáng được ghi nhận vì đã đặt niềm tin vào ông ấy, cũng như Luis Campos".

Những nét tương đồng về chiến thuật cũng được chính Luis Enrique đề cập. Theo cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Barcelona và PSG đều chú trọng kiểm soát bóng và pressing tầm cao, tức gây sức ép lên đối thủ ngay từ khu vực phía trên sân.

Enrique cũng muốn PSG kiểm soát bóng để hạn chế tầm ảnh hưởng của Lamine Yamal, tài năng trẻ nổi bật bên phía Barcelona. Đây là cách tiếp cận mang đậm dấu ấn của trường phái bóng đá Barcelona mà ông đã vận dụng tại PSG.

Quan hệ giữa Laporta và Chủ tịch PSG chuyển biến tích cực

Trong gần một thập kỷ qua, quan hệ giữa Barcelona và PSG nhiều lần căng thẳng, đặc biệt sau thương vụ Neymar chuyển từ đội bóng Tây Ban Nha sang PSG với mức phí chuyển nhượng kỷ lục năm 2017. Đến năm 2021, Lionel Messi cũng rời Barcelona để gia nhập đội bóng thủ đô nước Pháp.

Tuy nhiên, Laporta cho biết quan hệ giữa ông và Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đã được cải thiện. Theo ông, những bất đồng công khai và các động thái đe dọa pháp lý trước đây đang dần được thay thế bằng đối thoại mang tính xây dựng và sự tôn trọng lẫn nhau:

“Với Nasser, tôi nghĩ mình có thể nói rằng mối quan hệ giữa chúng tôi là tình bạn. Có rất nhiều sự tôn trọng. Ông ấy điều hành Hiệp hội các câu lạc bộ bóng đá châu Âu (ECA) một cách xuất sắc, và PSG cũng vậy".

PSG là phép thử quan trọng với Barcelona của Hansi Flick

Đối với Laporta, cuộc đối đầu tại Champions League không chỉ là cơ hội để Barcelona hướng đến vòng bán kết mà còn là dịp đánh giá thực lực của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick.

Barcelona đã có khởi đầu ấn tượng tại giải quốc nội. Tuy nhiên, PSG được xem là đối thủ đủ tầm vóc để kiểm chứng khả năng cạnh tranh của đội bóng xứ Catalonia ở đấu trường châu Âu.

Laporta cho rằng việc đối đầu với một câu lạc bộ có vị thế như PSG cũng góp phần khẳng định vai trò của Barcelona trong bóng đá thế giới. Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh đội bóng vẫn gặp khó khăn về tài chính, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng.

Dù thừa nhận PSG của Luis Enrique là đối thủ có tổ chức chiến thuật chặt chẽ, Laporta vẫn tin tưởng vào khả năng thi đấu của Barcelona. Ông xem trận đấu tại sân Công viên các hoàng tử là cơ hội để hai đội thể hiện vị thế của mình trong nhóm những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Với Barcelona, đây còn là bài kiểm tra quan trọng đối với những thay đổi mà Hansi Flick đang triển khai. Khả năng kiểm soát bóng, pressing và duy trì sự ổn định trước một đối thủ có triết lý tương đồng sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong cuộc so tài này.

Laporta lên tiếng bảo vệ La Liga

Bên cạnh sự chuẩn bị cho Champions League, Laporta cũng quan tâm đến tình hình bóng đá Tây Ban Nha. Gần đây, ông tiếp tục bảo vệ uy tín của La Liga và dành lời ghi nhận cho Chủ tịch giải đấu Javier Tebas vì cách đối mặt với những sức ép từ bên ngoài.

Sự ổn định tại giải quốc nội được xem là một trong những yếu tố quan trọng đối với Barcelona trong quá trình chuẩn bị cho các cuộc cạnh tranh ở châu Âu. Trong khi những hạn chế về tài chính vẫn ảnh hưởng đến hoạt động chuyển nhượng, đội bóng cần duy trì thành tích thi đấu và tiếp tục phát triển về chiến thuật.