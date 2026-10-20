3/4 người dân Hàn Quốc đồng tình bỏ chế độ miễn nghĩa vụ quân sự sau lùm xùm của đội U23

Như đã biết, để khuyến khích VĐV thể thao đóng góp cho đất nước, từ lâu Hàn Quốc đã duy trì chính sách miễn nghĩa vụ quân sự 18-21 tháng cho các VĐV giành HCV Á vận hội và Thế vận hội. Tuy nhiên, sau khi bước lên bục cao nhất môn bóng đá nam ở Asiad 2026, nhiều cầu thủ đã thể hiện thái độ cợt nhả, coi nhẹ màu cờ sắc áo, thậm chí tuyên bố thẳng “giành HCV là để miễn nghĩa vụ”.

Đó là lý do khiến những nhà làm luật xứ kim chi muốn chấn chỉnh tình hình. Một cuộc khảo sát đã cho kết quả về phản ứng của người dân. Theo đó, 73,7% số người được hỏi tin rằng chính sách miễn nghĩa vụ quân sự cho VĐV giành HCV nên bị bãi bỏ hoàn toàn. Chỉ 21,5% người ủng hộ việc duy trì cơ chế hiện hành và phần còn lại cho ý kiến bỏ ngỏ.

Tờ Chosun Ilbo rất ủng hộ sớm bãi bỏ việc miễn nghĩa vụ quân sự. Họ nêu bật một ví dụ điển hình, cho thấy đây là chính sách rất thiếu công bằng. “Tại Asiad 2026, có tới 7/23 tuyển thủ chỉ thi đấu chưa đầy 1 giờ toàn bộ giải đấu, thậm chí có 2 người hoàn toàn không ra sân phút nào. Đó là 2 thủ môn dự bị Kim Min-seung và Lee Seung-hwan.

Thế nhưng họ vẫn được hưởng thành quả. Đặc biệt, trường hợp của tiền đạo Park Seung-su đã thổi bùng làn sóng giận dữ trong dư luận. Dù chỉ thi đấu tổng cộng 17 phút qua 3 trận, Park vẫn tự tin đăng tải hình ảnh đeo HCV cùng chiếc mũ tượng trưng cho việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự”, Chosun Ilbo gửi thông điệp nhằm gây sức ép.

Tấm HCV Asiad của U23 Hàn Quốc lại mở đầu cho những tranh cãi

Được biết, trước năm 2020, Hàn Quốc từng duy trì quy định yêu cầu VĐV phải ra sân ít nhất một trận thì mới đủ điều kiện hưởng đặc quyền. Tuy nhiên, điều này từng dẫn đến tranh cãi về chiến thuật "thay người 1 phút" chỉ để hợp thức hóa quyền lợi, buộc các cơ quan quản lý sau đó phải hủy bỏ.

Nhìn chung, phản ứng từ truyền thông và người dân Hàn Quốc đang nghiêng nhiều về lựa chọn bỏ ưu tiên miễn nghĩa vụ quân sự cho các VĐV giành HCV. Trong tuyên bố hôm qua (19/10), nghị sĩ Song Eon-seok đã kịch liệt lên tiếng chỉ trích chế độ miễn nghĩa vụ hiện hành. Ông gọi đây là hệ thống lỗi thời, không còn phù hợp với kỳ vọng của xã hội. Ông Song khẳng định sẽ sớm đệ trình dự thảo sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự nhằm bãi bỏ hoàn toàn các cơ chế đặc cách, hướng tới việc "tái thiết lập sự bình đẳng trong thể thao".