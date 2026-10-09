Arsenal chiều Declan Rice hết cỡ, trả lương khủng top đầu CLB

Rice sắp được Arsenal tăng lương mạnh

Arsenal đang tiến gần thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Declan Rice sau khi tiền vệ người Anh khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Mikel Arteta. Theo các nguồn tin, bản hợp đồng mới sẽ giúp Rice nhận mức lương tăng đáng kể so với con số khoảng 240.000 bảng mỗi tuần hiện tại.

Thống kê của Rice ở Arsenal

Hợp đồng hiện tại của Rice sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới. Arsenal vì thế đã chủ động đàm phán từ sớm nhằm giữ chân tiền vệ người Anh trước sự quan tâm từ các đối thủ. Rice gia nhập Arsenal từ West Ham vào mùa hè năm 2023 với mức phí 105 triệu bảng.

Kể từ khi chuyển đến Emirates, Rice nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố chủ chốt của Arteta. Anh đã có 165 lần ra sân cho Arsenal, ghi 21 bàn và thực hiện 33 pha kiến tạo, góp phần giúp đội bóng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm ở mùa giải trước.

Thu nhập của Rice tiến sát Saka

Phong độ và tầm ảnh hưởng của Rice là những yếu tố thúc đẩy Arsenal đẩy nhanh quá trình đàm phán. Theo BBC Sport cho biết các cuộc thương lượng đang diễn ra tốt đẹp, với mức lương mới được kỳ vọng đưa Rice tiến gần con số 340.000 bảng mỗi tuần.

Thu nhập của Rice tiến sát Saka

Nếu thỏa thuận được hoàn tất, Rice sẽ gần ngang bằng Bukayo Saka, cầu thủ hiện hưởng lương cao nhất Arsenal. Saka đang nhận khoảng 350.000 bảng mỗi tuần sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn bốn năm vào tháng Hai.

Sau Saka, Arsenal cũng lần lượt giữ chân những nhân tố quan trọng. HLV Mikel Arteta đã ký hợp đồng mới, cam kết tương lai với Pháo thủ thêm bốn năm. Hiện Arteta nhận mức lương gần 20 triệu bảng mỗi năm và trở thành HLV được trả lương cao nhất Premier League.

Arteta đánh giá cao vai trò của Rice

Arteta từng nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng lớn của Rice trong đội hình Arsenal. HLV người Tây Ban Nha cho rằng tiền vệ này có khả năng thích nghi với nhiều vai trò và đang sở hữu tư duy tích cực trong quá trình phát triển sự nghiệp.

Arteta cũng khẳng định Rice đang ngày càng có tiếng nói lớn hơn trong tập thể Arsenal: "Cậu ấy đã xứng đáng được đảm nhận vai trò lớn hơn, ngày càng trở nên quan trọng hơn, và hiện diện nhiều hơn trong mọi việc chúng ta làm".

HLV Arsenal nói thêm: "Anh ấy nằm trong nhóm lãnh đạo, điều này cũng rất quan trọng, và anh ấy thực sự có tầm ảnh hưởng. Đôi khi bạn không cần phải đeo băng đội trưởng để cảm thấy thực sự gắn kết, thực sự quyền lực và thực sự quan trọng trong đội".

Rice hiện đã có 80 lần khoác áo đội tuyển Anh và ghi 8 bàn thắng. Anh vắng mặt trong đợt tập trung gần đây nhất của tuyển Anh chuẩn bị cho Nations League, nhưng từng nhận được những lời đánh giá cao từ HLV Thomas Tuchel tại World Cup mùa hè năm ngoái.

Ở mùa giải này, Rice đã có 7 lần ra sân cho Arsenal trên mọi đấu trường. Với vai trò ngày càng quan trọng, tiền vệ người Anh đang đứng trước cơ hội trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Emirates.