Chủ tịch La Liga tố Real đóng vai "nạn nhân" vì chỉ trích trọng tài

Công kích chiến dịch truyền thông của Real Madrid

Trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, Chủ tịch La Liga Javier Tebas đã đăng tải bài viết đáp trả các báo cáo gần đây từ trang El Debate liên quan đến những khiếu nại của Real Madrid về lịch thi đấu (đặc biệt là trận gặp Valencia vào ngày 7 tháng 11), vụ án Negreira và các quyết định của trọng tài.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas chỉ trích chiến dịch truyền thông của ban lãnh đạo Real Madrid.

Người đứng đầu La Liga đã nhắm trực tiếp vào hai nhà báo Tomás González Martín và Jesús Oriola, cho rằng họ đã mất đi khoảng cách chuyên nghiệp cần thiết và hoạt động không khác gì phát ngôn viên chính thức cho ban lãnh đạo Real Madrid tại Valdebebas.

Kênh truyền hình Real Madrid TV bị buộc tội cố tình tạo dựng hình ảnh đội bóng nạn nhân.

Tebas đưa ra so sánh gay gắt khi cho rằng ban lãnh đạo Real Madrid đang "điều hành một dàn nhạc gồm các loa phát thanh, trong khi kênh truyền hình Real Madrid TV cất giọng hát hết công suất".

Ông khẳng định Real Madrid TV là mắt xích trung tâm trong hệ thống truyền thông nhằm khắc sâu cảm giác bị chèn ép cho các cổ động viên, bằng cách liên tục lặp lại các clip có lợi, châm ngòi cho những nghi vấn và biến sự hoài nghi thành sự thật đã rồi.

Làm rõ xung quanh vấn đề lịch thi đấu và trọng tài

Về những phản đối của Real Madrid liên quan đến lịch thi đấu, Tebas lên tiếng thách thức đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hãy minh bạch công khai toàn bộ các yêu cầu thay đổi giờ và ngày thi đấu mà họ đã gửi tới La Liga, cùng số lượng yêu cầu đã được ban tổ chức chấp thuận.

Tebas yêu cầu Real Madrid minh bạch số lần được La Liga chấp thuận đổi giờ thi đấu.

Ông tiết lộ rằng Real Madrid chính là đội bóng dẫn đầu giải đấu về số lượng đề nghị đổi lịch được phê duyệt, bao gồm cả các yêu cầu điều chỉnh lịch để phục vụ các sự kiện tổ chức tại sân vận động Santiago Bernabéu.

Chủ tịch La Liga nhấn mạnh rằng việc xếp lịch thi đấu không chỉ phục vụ riêng Real Madrid mà còn liên quan đến đội bóng đối thủ, người hâm mộ và bản quyền truyền hình.

Do đó, việc La Liga từ chối một yêu cầu không đồng nghĩa với việc đội bóng bị trù dập. Tebas kết lại bằng việc thách thức kênh Real Madrid TV thực hiện một chương trình công khai đầy đủ các yêu cầu của CLB và phản hồi từ La Liga, thay vì chỉ tập trung cắt ghép các video chỉ trích sai sót của trọng tài.