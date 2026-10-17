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Real Madrid ra thông báo chính thức, yêu cầu Chủ tịch La Liga từ chức

Sự kiện: Bóng đá La liga 2026-27 Real Madrid

Real Madrid CF đã đăng tải thông cáo chính thức yêu cầu Javier Tebas lập tức từ chức Chủ tịch La Liga và Phó Chủ tịch RFEF sau những phát ngôn so sánh phương thức tuyên truyền của đội bóng với chế độ Đức Quốc xã.

  

Lên án mạnh mẽ phát ngôn so sánh xúc phạm của Javier Tebas

Trang chủ của Real Madrid CF đã đăng tải thông cáo phản pháo gay gắt trước những phát ngôn gần đây từ Javier Tebas, Chủ tịch La Liga kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF).

Real Madrid ra thông cáo chính thức yêu cầu Chủ tịch La Liga Javier Tebas lập tức từ chức.

Real Madrid ra thông cáo chính thức yêu cầu Chủ tịch La Liga Javier Tebas lập tức từ chức.

Đội bóng Hoàng gia khẳng định việc một lãnh đạo cấp cao sử dụng phép so sánh phương thức hoạt động của CLB, ban lãnh đạo và kênh Real Madrid TV với Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels của chế độ Đức Quốc xã là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận, mang tính chất xúc phạm sâu sắc và vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực thể chế.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phản đối gay gắt phép so sánh xúc phạm của Tebas.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phản đối gay gắt phép so sánh xúc phạm của Tebas.

Real Madrid nhấn mạnh rằng việc Tebas thanh minh không đề cập đến hệ tư tưởng Quốc xã cũng không thể làm giảm đi tính chất thiếu đạo đức trong lời nói.

Đội bóng cho rằng đây là một bước leo thang mới trong chuỗi hành động công kích lặp đi lặp lại của người đứng đầu La Liga nhắm vào CLB, Chủ tịch và các cơ quan truyền thông, đồng thời lên án việc ông sử dụng quan điểm của giới nhà báo bên ngoài để miệt thị và quy kết trách nhiệm vô lý cho đội bóng.

Tái khẳng định lập trường về vụ Negreira và yêu cầu cải tổ hệ thống

Đặc biệt, Real Madrid chỉ trích Tebas vì cố tình đặt nghi vấn lên các hành động chính đáng của CLB liên quan đến vụ án Negreira.

Real Madrid trực tiếp gửi kiến nghị lên UEFA yêu cầu làm sáng tỏ vụ án Negreira.

Real Madrid trực tiếp gửi kiến nghị lên UEFA yêu cầu làm sáng tỏ vụ án Negreira.

Trước sự thiếu vắng phản hồi tương xứng từ La Liga và RFEF, Real Madrid xác nhận đã trực tiếp gửi kiến nghị lên UEFA, yêu cầu tiến hành cuộc điều tra toàn diện về các khoản thanh toán mà FC Barcelona thực hiện cho Phó Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài trong nhiều năm nhằm đảm bảo tính toàn vẹn cho các giải đấu.

Ban lãnh đạo Real Madrid đòi hỏi cải tổ toàn diện hệ thống trọng tài và lãnh đạo RFEF.

Ban lãnh đạo Real Madrid đòi hỏi cải tổ toàn diện hệ thống trọng tài và lãnh đạo RFEF.

Bên cạnh đó, CLB đòi hỏi phải cải tổ toàn diện hệ thống trọng tài và bộ máy lãnh đạo, kỷ luật của liên đoàn bằng cách thay thế những nhân sự cũ.

Thông cáo kết luận rằng những hành vi lặp đi lặp lại của Javier Tebas đã thể hiện sự thiếu trung lập, thiếu tôn trọng và không còn khách quan, trở thành vết nhơ đối với bóng đá Tây Ban Nha.

Cho rằng Tebas không còn đủ tư cách về mặt thể chế để tiếp tục nắm giữ các trọng trách hiện tại, Real Madrid CF chính thức yêu cầu ông từ chức ngay lập tức khỏi vị trí Chủ tịch La Liga và Phó Chủ tịch RFEF, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ Negreira đến cùng để bảo vệ uy tín CLB.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2026 22:53 PM (GMT+7)
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