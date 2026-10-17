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Madam Pang nói gì khi Thái Lan mời Brunei đá giải truyền thống 52 năm?

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết Bahrain rút khỏi King's Cup 2026 vào phút chót, do đó Brunei được chọn thay thế.

Madam Pang lên tiếng về việc Thái Lan phải mời đội hạng 196 FIFA là Brunei tham gia King's Cup: "LĐBĐ Bahrain thông báo với FAT về việc rút lui khỏi King's Cup do thay đổi ban huấn luyện. Bahrain cần xem xét lại kế hoạch cho ban huấn luyện và lên lịch thi đấu mới vào tháng 11. Vì Bahrain rút lui vào phút chót, FAT phải gửi thư mời đến các đội trống lịch ở thời gian tổ chức King's Cup".

Madam Pang nói gì khi Thái Lan mời Brunei đá giải truyền thống 52 năm? - 1

"Brunei, đội xếp hạng 196 thế giới, chấp nhận lời mời từ chúng tôi. Brunei chính thức là đội tham dự giải đấu Cúp nhà Vua lần thứ 52, thay thế Bahrain. Trước đó, FAT xác nhận 3 đội khách mời của giải đấu là Oman, Tajikistan và Bahrain", Chủ tịch FAT tuyên bố.

Thái Lan mời Brunei đá King's Cup 2026, đơn giản chỉ vì "Voi chiến" không còn nhiều lựa chọn ở thời điểm giải đấu sắp khởi tranh. Lúc này, phần lớn đội tuyển đã chốt lịch đá giao hữu cho đợt FIFA Days vào tháng 11. Do đó, Thái Lan gấp rút tìm các đội trống lịch, sẵn sàng đá King's Cup và Brunei gần như là phương án cuối cùng.

CĐV Thái Lan bức xúc khi đối thủ của "Voi chiến" ở giải đấu truyền thống lại là Brunei. Bên dưới bài đăng của Madam Pang, CĐV Buay Jakkapan viết: "Oman hạng 81, Thái Lan 93, Tajikistan 100, Brunei 196. Bóng đá Thái Lan sẽ phát triển bằng cách này sao? Tại sao không mời các đội châu Âu, châu Phi, châu Mỹ đá giao hữu?".

Madam Pang nhận nhiều chỉ trích từ CĐV

Madam Pang nhận nhiều chỉ trích từ CĐV

CĐV Neuang Ukhot bình luận: "Độ hấp dẫn của King's Cup 2026 giảm đi rất nhiều. Bóng đá Thái Lan sẽ phát triển ra sao đây?". CĐV Phiyaphong hỏi Madam Pang: "Các vị lãnh đạo FAT thân mến, thật sự là chúng ta chỉ còn Brunei để mời thế chỗ Bahrain?". Một CĐV phản hồi ngay bình luận ở trên: "Tôi nghĩ CHDCND Triều Tiên là lựa chọn tốt. Hơi khó hiểu khi Brunei được chọn thay thế Bahrain, khoảng cách sức mạnh giữa 2 đội tuyển rất xa".

King's Cup (Cúp Nhà Vua) là giải đấu bóng đá quốc tế thường niên giàu truyền thống bậc nhất châu Á. Xuyên suốt lịch sử, giải đấu thường duy trì thể thức 4 đội (bao gồm chủ nhà Thái Lan và 3 khách mời). Nơi đây từng là sân chơi danh giá thu hút nhiều đội tuyển mạnh từ châu Âu, châu Mỹ và sở hữu sự góp mặt của hàng loạt huyền thoại bóng đá thế giới như Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo (đội tuyển Brazil năm 1999) hay siêu sao Robert Lewandowski.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, uy tín của King's Cup có phần giảm sút khi FAT gặp nhiều khó khăn trong việc mời các quân xanh chất lượng. Sự sa sút này khiến giải đấu thường xuyên phải đón tiếp các đội bóng có thứ hạng thấp từ châu Phi hay châu Đại Dương. Dẫu vậy, King's Cup vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ xứ chùa Vàng.

Kể từ khi được FIFA chính thức công nhận là giải đấu quốc tế hạng A (các trận đấu được tính điểm trực tiếp vào bảng xếp hạng FIFA), giải đấu vẫn là thước đo quan trọng cho sự chuẩn bị và tham vọng duy trì vị thế thống trị khu vực của đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Báo Thái Lan lo sợ ĐT Việt Nam sở hữu "cặp song sát" Leo Artur và Alan Grafite
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Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2026 17:54 PM (GMT+7)
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