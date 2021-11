Ronaldo và 4 SAO Ngoại hạng Anh "đại chiến" Messi tranh giải The Best

Mới đây, siêu sao Cristiano Ronaldo đã được FIFA điền tên vào danh sách rút gọn 11 ứng viên cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm (The Best). Bên cạnh CR7, Ngoại hạng Anh còn vinh dự xuất hiện thêm 4 cái tên đầy nặng ký khác như Salah (Liverpool), De Bruyne (Man City) hay bộ đôi của Chelsea, Jorginho và Kante.

Ronaldo có tên trong danh sách rút gọn cùng nhiều ngôi sao hàng đầu

Với việc áp đảo danh sách rút gọn, người hâm mộ bóng đá Anh hy vọng 1 trong 5 ngôi sao kể trên sẽ được xướng tên cho danh hiệu cao quý này. Giải thưởng "The Best 2021" sẽ được FIFA công bố vào ngày 17/1 năm sau. Nếu nhìn vào danh sách này, Ronaldo không còn quá nổi bật so với các ngôi sao khác bởi phong độ ngày càng đi xuống.

Tuy nhiên, quãng thời gian khởi đầu như mơ tại MU có thể là cứu cánh dành cho ngôi sao người Bồ Đào Nha. Ngược lại, tiền đạo Mohamed Salah vẫn giữ được khả năng săn bàn ổn định tại Liverpool. Chân sút Ai Cập đã ghi 16 bàn thắng sau 16 lần ra sân trên mọi đấu trường cho "The Kop" mùa này.

Đó là chưa kể thành tích ghi bàn trong 9 trận đấu liên tiếp, một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" tại Liverpool. Cái tên nặng ký khác trong bản danh sách rút gọn là Kevin De Bruyne. Tiền vệ của Man City đang phải tự cách ly do dương tính Covid-19. Tuy nhiên, trước khi nhiễm bệnh, De Bruyne đã chơi xuất sắc để giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh, đồng thời đang hướng tới việc bảo vệ ngôi vương ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Jorginho và Kante là những nhân tố quan trọng trong chiến tích vô địch Champions League của Chelsea. Bộ đôi này cũng trải qua kỳ EURO 2020 một cách khá trái ngược khi Kante cùng ĐT Pháp bị loại sớm từ vòng knock-out, còn Jorginho ghi dấu ấn đậm nét trong chiến tích vô địch của ĐT Italia.

Lewandowski đã giành "The Best" vào năm ngoái

Đáng chú ý, chủ nhân của 6 Quả bóng Vàng Lionel Messi cũng lọt vào danh sách rút gọn. Cựu sao Barcelona sẽ cùng với các đồng đội ở Paris Saint-Germain là Neymar và Kylian Mbappe cạnh tranh quyết liệt với những cái tên còn lại cho danh hiệu này.

3 ngôi sao còn lại là cầu thủ được vinh danh mùa trước Robert Lewandowski (Bayern Munich), tiền đạo đang hồi sinh cùng Real Madrid là Benzema và cuối cùng là Erling Haaland, chân sút được săn đón bậc nhất châu Âu thời điểm hiện tại.

11 cái tên trong danh sách rút gọn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm Karim Benzema (Pháp / Real Madrid) Kevin De Bruyne (Bỉ / Manchester City) Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha / Manchester United) Erling Haaland (Na Uy / Borussia Dortmund) Jorginho (Italia / Chelsea) N’Golo Kante (Pháp / Chelsea) Robert Lewandowski (Ba Lan / Bayern Munich) Kylian Mbappe (Pháp / Paris Saint-Germain) Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain) Neymar (Brazil / Paris Saint-Germain) Mohamed Salah (Ai Cập / Liverpool)

