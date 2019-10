Ronaldo 34 tuổi tiết lộ bí quyết "trẻ lâu", chỉ hứng thú đá Cúp C1

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 19:01 PM (GMT+7)

Cristiano Ronaldo nói về những bí quyết giúp anh giữ được phong độ ở tuổi 34.

Cristiano Ronaldo mới đây đã có một cuộc phỏng vấn thú vị với tạp chí France Football, và việc anh tiếp xúc với tạp chí này đã khiến dư luận đồn ra đoán vào rằng anh có thể đoạt Quả bóng Vàng do đây là giải thưởng được France Football sở hữu. Qua nội dung của cuộc phỏng vấn, có thể khẳng định Ronaldo sẽ không bao giờ nói mình “ăn may” nếu anh lại đoạt Quả bóng Vàng năm nay.

Ronaldo không tin vào "may mắn" khi nói về sự nghiệp của mình

Đã ở tuổi 34 nhưng vẫn thi đấu đỉnh cao và ghi bàn đều đặn cho Juventus lẫn ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo tiết lộ trong cuộc phỏng vấn rằng lúc này anh chỉ hào hứng với các trận đấu lớn. “Nếu tôi được quyết định, tôi sẽ chỉ chơi các trận đấu quan trọng, các trận đấu của đội tuyển quốc gia và Champions League. Đó là những trận đấu đi kèm sức ép lớn trong môi trường thù địch”, Ronaldo nói.

“Anh phải là một người chuyên nghiệp và chơi tốt để bảo vệ danh dự gia đình, danh dự đội bóng và danh dự của những người bỏ tiền tới cổ vũ. Với những trận còn lại, tôi không quan trọng hóa quan điểm của dư luận cho lắm”.

Bí quyết của một tiền đạo là gì? Ronaldo đáp: “Đầu tiên là tài năng, không có tài năng anh không thể làm được gì nhiều. Sau đó, tài năng mà không chăm chỉ thì cũng vô dụng. Không có gì từ trên trời rơi xuống, tôi sẽ không bao giờ đạt được sự nghiệp như thế này nếu không chăm chỉ”.

Ronaldo cho biết anh không thích phải đối đầu những hàng phòng thủ số đông. “Tôi không thích phải gặp những đội bóng dựng xe bus trước khung thành. Đối với tôi như thế không phải bóng đá, mà là đến sân vận động và đá trong tâm trạng sợ hãi. Đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi chứ không phải sự chỉ trích, tôi hiểu mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Nhưng anh sẽ thắng thế nào nếu không cố thắng?”, Ronaldo bình luận.

Đã ngoài 30 nhưng vẫn thi đấu đỉnh cao, Ronaldo hẳn phải có những bí quyết để giữ cho phong độ của mình tốt như hiện tại. CR7 cho hay: “Tôi hay thiền, điều đó giúp tôi bình tĩnh và thanh thản. Tôi thiền gần như hàng ngày, tập trung vào điều hòa hơi thở. Có rất nhiều cách để thiền, những cách tôi áp dụng luôn khiến tôi được nhập tâm”.

Ronaldo chỉ còn hứng thú với các trận của ĐTQG và Cúp C1

“Tôi đã cảm nhận được sức nặng của tuổi tác đè lên mình. Cả thế giới đang già cùng mình, nhưng mình có thể có lựa chọn được làm một người già trẻ trung. Mục tiêu của tôi là tiếp tục trẻ trung khi già đi, tiếp tục hướng tới chiến thắng”.

Ronaldo cũng cho rằng với những trường hợp cầu thủ có tài năng nhưng bị chấn thương tàn phá sự nghiệp, không thể lấy vận may đổ lỗi. “Người ta nói tôi có cơ thể lý tưởng của một vận động viên, nhưng không đơn giản chỉ thế. Lối sống, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, cách tập đều ảnh hưởng. Mọi thứ đều phải được lựa chọn thông minh”, anh nói.

“Sự nghiệp mà tôi có là nhờ tôi đã làm mọi việc có thứ tự trước sau, và đó không phải là may mắn. Anh có thể ở trên đỉnh cao khoảng 2-3 năm, nhưng trên đỉnh cao khoảng 16-17 năm liệu có phải do may mắn? Chỉ có tài năng là chưa đủ để được đề cử Quả bóng Vàng những 16 năm liền”.