Rò rỉ đội hình MU đấu Man City: Ten Hag loại Casemiro, yên tâm hàng thủ

MU phải bồi thường 9 triệu bảng nếu sa thải HLV Ten Hag? The Sun tiết lộ, MU sẽ phải bồi thường 9 triệu bảng nếu họ quyết định sa thải HLV Ten Hag vào mùa hè này. Lý do bởi chiến lược gia người Hà Lan vẫn còn 12 tháng trong hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội chủ sân Old Trafford. Nhưng theo ESPN, HLV Ten Hag sẽ phải đối mặt với việc bị giảm lương xuống còn 6,75 triệu bảng/năm nếu ở lại, do MU không đủ điều kiện tham dự Champions League. Vì vậy, phí đền bù hợp đồng của ông có thể được định giá lại. The Guardian đưa tin, HLV Ten Hag vẫn sẽ mất việc ngay cả khi MU đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup.