Real thời Mourinho có thể lặp lại cột mốc 100 điểm cao nhất lịch sử giống mùa 2011/12?

Tiếp quản tàn tích của Arbeloa

Xabi Alonso từng đến Real Madrid từ Leverkusen với danh tiếng của nhà cầm quân trẻ đầy triển vọng, nhưng chỉ trụ lại 34 trận. Thất bại trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha đã định đoạt số phận của ông. Chỉ hai ngày sau khi Alonso rời đi, Real Madrid bị Albacete loại khỏi Cúp nhà Vua ngay ở vòng 16 đội.

Alvaro Arbeloa, được đôn lên từ đội Castilla, giúp tình hình ổn định phần nào và đưa đội bóng vào tới tứ kết Champions League, trước khi bị Bayern Munich chấm dứt hành trình.

Real Madrid gần đây thay HLV như thay áo

Tại La Liga, mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn. Barcelona bảo vệ thành công chức vô địch với chiến thắng 2-0 trước Real Madrid tại Camp Nou vào ngày 10/5, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kém đại kình địch tới 14 điểm. Vị trí thứ hai, không danh hiệu và mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay, điều Real Madrid chưa từng phải trải qua kể từ mùa 2009/10.

Điều kỳ lạ là xét trên phương diện cá nhân, Real Madrid có rất nhiều cầu thủ vẫn thi đấu tốt. Mbappe ghi 42 bàn trên mọi đấu trường và giành danh hiệu Pichichi với 25 bàn tại La Liga. Federico Valverde lập hat-trick vào lưới Man City tại Bernabeu, màn trình diễn nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện trong những đoạn phim nổi bật của CLB suốt cả thập kỷ tới.

Nhưng vấn đề nằm ở tập thể. 3 HLV trong vòng 18 tháng không thể xây dựng hệ thống đủ hiệu quả để cùng lúc phát huy Mbappe, Vinicius Junior và Jude Bellingham trước những đối thủ hàng đầu. Người hâm mộ thậm chí quay sang la ó chính các cầu thủ đội nhà. Những bản kiến nghị xuất hiện. Nội bộ phòng thay đồ liên tục bị rò rỉ thông tin.

Perez đáp lại bằng cách sử dụng vũ khí đáng tin cậy nhất của mình: một HLV có khả năng thiết lập trật tự giữa hỗn loạn.

Mourinho đến và đang cải tổ toàn diện Real Madrid. Ông cần biến "Los Blancos" trở thành đối thủ khó chơi giống như những gì từng làm cách đây 13 năm.

Mourinho trở lại Real Madrid mang theo nhiều hy vọng

Trong quá khứ, Mourinho giúp Real Madrid giành 100 điểm và ghi 121 bàn ở La Liga mùa 2011/12. Vì vậy, quan điểm cho rằng ông chỉ biết xây dựng những đội bóng thiên về phòng ngự chưa bao giờ thực sự đúng khi đối chiếu với thành tích đó.

Tuy nhiên, nguyên tắc đầu tiên của Mourinho luôn không thay đổi: xây dựng bộ khung vững chắc, xác định rõ vai trò và để các ngôi sao phát huy tài năng bên trong hệ thống.

Hàng thủ được tái thiết toàn diện

Nhìn vào những thương vụ Real Madrid đã hoàn tất, có thể thấy rõ ưu tiên của họ. 3 trong số các tân binh của họ ở phiên chợ hè 2026 đều là các hậu vệ.

Marc Cucurella cập bến từ Chelsea với mức phí khoảng 52 triệu bảng. Nhà vô địch World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha cuối cùng cũng mang đến cho Real Madrid một giải pháp thực sự ở vị trí hậu vệ trái.

Ibrahima Konate gia nhập từ Liverpool theo dạng chuyên nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng. Trung vệ người Pháp ký hợp đồng 4 năm, mang đến tốc độ và sức mạnh thể chất, sát cánh cùng Dean Huijsen và Eder Militao.

Mourinho nâng cấp toàn diện hàng thủ của Real Madrid

Denzel Dumfries chuyển đến từ Inter Milan với giá 20 triệu euro, đúng bằng điều khoản giải phóng hợp đồng. Anh ký giao kèo 4 năm với đội chủ sân Bernabeu.

Trong khi đó, Bernardo Silva ký hợp đồng hai năm và là thương vụ Real Madrid giành được ngay trước mắt Barcelona. Ở tuổi 31, Bernardo Silva không thể một mình kiểm soát tuyến giữa, nhưng anh mang đến cho Mourinho thứ mà đội hình Real Madrid còn thiếu: cầu thủ có khả năng hiểu và tuân thủ kỷ luật, đồng thời có thể chơi ở nhiều vị trí ở hàng tiền vệ.

Ở chiều ngược lại, Dani Carvajal chia tay CLB sau khi hết hạn hợp đồng. David Alaba ra đi theo dạng tự do sau 5 năm liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Kỳ vọng lớn đặt lên vai Mourinho

Mức kỳ vọng dành cho Real Madrid luôn cao. Đội bóng này đã trải qua 2 mùa giải không giành danh hiệu, trong khi Barcelona liên tiếp đăng quang La Liga. Mourinho được bổ nhiệm với lời hứa rõ ràng: chấm dứt cả hai thực tế phũ phàng đó.

Ông sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân Espanyol, trước khi Real Madrid trở về Bernabeu tiếp đón Real Sociedad và đội bóng mới thăng hạng Malaga.

Real Madrid phải đua vô địch La Liga. Trong khi đó, việc tiến sâu tại Champions League được xem là kỳ vọng chứ không đơn thuần là hy vọng.

Liệu Mourinho có thể giúp Real Madrid tái hiện cột mốc 100 điểm tại La Liga?

Còn mục tiêu trong nội bộ, dù không được nói ra nhưng ai cũng hiểu, là đến Giáng sinh, đội hình này phải thi đấu mạch lạc và có tính hệ thống theo cách mà họ chưa thể làm được kể từ khi Toni Kroos chia tay đội bóng.

Rủi ro nằm ở điều đã đeo bám Mourinho kể từ năm 2013: mùa giải thứ hai không được như kỳ vọng. Ông hiếm khi ở lại một CLB đủ lâu để giúp dự án thực sự đi vào ổn định. Trong khi đó, phòng thay đồ Real Madrid không phải môi trường dễ chịu đối với HLV quản lý đội bóng bằng sự đối đầu và va chạm.

Mourinho từng làm được nhiều hơn với nguồn lực ít hơn. Nhưng ông cũng có những lần gây thất vọng dù có được nguồn lực dồi dào.