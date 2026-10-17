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Họp báo MU đấu Leeds: HLV Carrick chia sẻ về Lisandro, nín thở chờ 2 trụ cột

Sự kiện: Manchester United Premier League 2026-27 Leeds United

HLV Michael Carrick lên tiếng về những phát biểu của Lisandro Martinez, cũng như chia sẻ về sự chuẩn bị cho trận gặp Leeds.

   

Michael Carrick có cuộc họp báo trước thềm trận MU gặp Leeds tại Elland Road vào Chủ nhật này (20h, 18/10) và HLV trưởng của MU đã phải trả lời một số câu hỏi đáng chú ý liên quan đến nội bộ CLB, đặc biệt sau phát ngôn hồi giữa tuần của Lisandro Martinez.

HLV Michael Carrick

HLV Michael Carrick

“Chuyện đó đã xong rồi, thật đấy”, Carrick nói về việc giữa ông và Lisandro. “Chúng tôi lo những việc khác, còn Lisandro đã nói những gì cần nói. Mọi chuyện rất đơn giản, chúng tôi đều hiểu tình hình và cậu ấy cũng nhận thức rằng đó là lỗi lầm cá nhân. Chúng tôi vẫn có sự gắn kết và hướng về cùng một mục tiêu”.

Carrick nói ông trân trọng sự quan tâm của Lisandro lẫn các cầu thủ MU khác về tình hình CLB, nhưng không có nghĩa ông tán thành hành động của anh. “Tôi hiểu cảm xúc con người, chúng ta đòi hỏi nhiệt huyết từ cầu thủ, chúng ta đòi hỏi họ phải quan tâm. Nhưng có cách làm điều đó cho đúng đắn, và Lisandro cũng đã hiểu đó là gì. Chúng tôi muốn đưa sự nhiệt huyết đó vào trận đấu cho đúng mục tiêu mình đặt ra”, ông nói.

Lisandro sẽ có mặt ở trận gặp Leeds

Lisandro sẽ có mặt ở trận gặp Leeds

Carrick xác nhận trung vệ người Argentina sẽ đá trận gặp Leeds, ngoài ra ông cho biết bầu không khí đội bóng đang lạc quan dù vừa trải qua chuỗi trận không tốt. “Những gì người ta nói bên ngoài không có nghĩa là sự thật. Chúng tôi hôm nay có buổi tập rất tốt và mọi người đều có trạng thái tâm lý tốt”, ông khẳng định.

Tuy nhiên Carrick thừa nhận kết quả vẫn là thứ quan trọng nhất, và ông không cần kết quả chỉ để cứu ghế của bản thân. “Tôi không cần kết quả. Chúng tôi cần kết quả. MU luôn lớn hơn bất cứ 1 cá nhân nào, thế nên làm ơn nói theo cách khác. Tôi không đến sân tập hàng ngày với suy nghĩ về vị trí của mình. Điều quan trọng nhất luôn là thắng vì CLB này, vì lịch sử của nó”.

Luke Shaw và Kobbie Mainoo sẽ được kiểm tra thể lực trong ngày thi đấu để xác định khả năng ra sân của họ. Carrick ngoài ra cho hay trung phong Benjamin Sesko chắc chắn sẽ vắng mặt, anh chưa bình phục chấn thương cẳng chân dính ở trận thua Brighton tại League Cup.

Daniel Farke: “Hãy giữ gìn các HLV trẻ người Anh”

HLV trưởng Daniel Farke của Leeds trước trận gặp MU đã được hỏi về suy nghĩ của ông với tình hình của Carrick. Farke nói: “Chúng ta đang không có nhiều HLV trẻ người Anh ở cấp độ này đúng không? Và giờ chúng ta có 1 người. Anh ấy làm tốt ở Middlesbrough, giúp MU bình ổn. Nhưng chỉ sau 6 vòng mùa này sự chỉ trích đã bắt đầu”.

“Tôi không thích điều đó. Hãy gìn giữ các HLV trẻ người Anh. Hãy nhớ rằng anh ấy đã cống hiến cho CLB trong rất nhiều năm, và đừng có quên thực tế rằng anh ấy đã nhảy vào thách thức ở mùa giải trước khi không có nhiều người can đảm nhận lời dẫn dắt MU. Tôi không hiểu công luận muốn gì, quá nhiều sự tiêu cực trong khi không phải dễ để có được những HLV trẻ bản địa như vậy”.
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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 00:36 AM (GMT+7)
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