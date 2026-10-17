Real - Mourinho tìm ra “chìa khóa” chiến thắng từ những tình huống cố định

3 bàn thắng trong hơn 7 phút nhờ "bóng chết"

Real Madrid ghi ba bàn liên tiếp chỉ trong hơn 7 phút, tất cả đều xuất phát từ những tình huống cố định sau các quả phạt góc do Arda Guler thực hiện. Màn trình diễn này không chỉ giúp đội bóng lội ngược dòng ngoạn mục sau khi bị dẫn 1-3 tại sân Olimpico của Roma, mà còn cho thấy hiệu quả trong công tác chuẩn bị chiến thuật của Mourinho cùng các cộng sự tại Valdebebas.

Sau 10 trận từ đầu mùa, Real Madrid đã ghi được 7 bàn từ các tình huống cố định. Trong đó, 4 bàn đến ở La Liga, gồm 1 bàn từ phạt góc và 3 bàn sau những quả đá phạt. 3 bàn còn lại chính là thành quả trong trận đấu đáng nhớ tại Roma.

Con số này đáng chú ý khi so sánh với mùa giải trước. Dưới sự dẫn dắt của hai HLV Xabi Alonso và Arbeloa, những người theo đuổi phong cách huấn luyện hiện đại, Real Madrid ghi tổng cộng 12 bàn từ các tình huống cố định, tất cả đều tại La Liga. 6 bàn xuất phát từ phạt góc, 6 bàn còn lại đến sau các quả đá phạt.

Mourinho trực tiếp giám sát công tác chuẩn bị

Tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, Pedro Machado là người phụ trách chính việc xây dựng các phương án tấn công từ tình huống cố định. Tuy nhiên, toàn bộ ban huấn luyện đều tham gia vào quá trình này, còn Mourinho là người giám sát và quyết định phương án nào được đưa vào thực hiện.

Ở chiều ngược lại, Sami Khedira là người phụ trách chính công tác phòng ngự trước các tình huống cố định. Dù vậy, cả việc tổ chức tấn công lẫn phòng ngự đều được triển khai theo hướng phối hợp tập thể, với sự tham gia của nhiều thành viên trong ban huấn luyện.

Mourinho từng thể hiện rõ sự coi trọng đối với công việc này trong trận gặp Espanyol tại sân Cornellà-El Prat. Phút thứ 9, Real Madrid ghi bàn đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông nhờ cú đá phạt của Güler và pha đánh đầu thành bàn của Jude Bellingham.

Ngay sau bàn thắng, Mourinho bật dậy khỏi khu vực kỹ thuật và chạy đến ôm các trợ lý. Hành động đó cho thấy ông công khai ghi nhận đóng góp của những người cùng tham gia xây dựng

phương án chiến thuật.

Đội ngũ trợ lý giàu kinh nghiệm và đa năng

Pedro Machado cùng Joao Tralhao là hai cộng sự thân cận của Mourinho. Machado bắt đầu làm việc với chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong thời gian ông dẫn dắt Fenerbahçe, sau đó tiếp tục theo ông đến Benfica và Real Madrid.

Machado có kinh nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau, từ huấn luyện thể lực, phân tích trận đấu, trợ lý huấn luyện viên cho đến HLV trưởng. Trong hai mùa giải gần đây, Mourinho xây dựng đội ngũ cộng sự kết hợp giữa những người giàu kinh nghiệm và các chuyên gia trẻ có tham vọng, mong muốn khẳng định năng lực ở cấp độ cao nhất.

Bên cạnh Machado và Tralhao, ban huấn luyện còn có HLV thể lực Antonio Dias, chuyên gia phân tích Roberto Merella và HLV thủ môn Nuno Santos. Đây là lực lượng cùng tham gia vào quá trình chuẩn bị chiến thuật và hỗ trợ công việc chuyên môn của Mourinho.

Güler giữ vai trò chủ lực trong các pha bóng cố định

Ngoài 3 bàn thắng tại Roma, bàn đánh đầu của Bellingham ở phút thứ 9 trận gặp Espanyol cũng xuất phát từ quả đá phạt do Güler thực hiện. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ còn trực tiếp ghi bàn từ một quả đá phạt ở trận gặp Elche.

2 bàn thắng khác của Rüdiger và Mbappé được thực hiện sau các tình huống đá phạt và phạt góc do Bernardo Silva đảm nhiệm.

Khi có mặt trên sân, Güler là lựa chọn hàng đầu của Real Madrid trong các tình huống bóng cố định. Khả năng thực hiện những cú đá bằng chân trái của tiền vệ này được đánh giá cao. Sau Güler, Bernardo Silva, Trent và Diomande là những cầu thủ có thể đảm nhận nhiệm vụ đưa bóng vào cuộc để triển khai các phương án tấn công.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng đối thủ

Ban huấn luyện Real Madrid dành nhiều giờ mỗi tuần tại Valdebebas để xây dựng và hoàn thiện các phương án bóng cố định. Những tình huống dự kiến sử dụng trong từng trận đấu tiếp tục được ôn lại ở buổi tập trước ngày thi đấu.

Các phương án không được áp dụng một cách máy móc mà có thể thay đổi tùy theo đặc điểm của đối thủ. Đặc biệt, công tác chuẩn bị bóng cố định thường được chú trọng hơn trước những trận đấu lớn, chẳng hạn như derby, El Clásico, các vòng đấu cuối của Champions League hay những trận chung kết.

Đây là những cuộc đối đầu mà kết quả nhiều khi được quyết định bởi những khác biệt rất nhỏ. Vì vậy, Mourinho cùng các cộng sự dành sự quan tâm đáng kể cho từng chi tiết trong quá trình chuẩn bị, thay vì để các tình huống cố định phụ thuộc vào sự ngẫu nhiên.