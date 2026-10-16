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HLV Carrick chưa bị sa thải, sếp lớn MU đã mâu thuẫn chuyện chọn người thay

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United

Manchester United cân nhắc thay HLV Michael Carrick sau khởi đầu thất vọng tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, nội bộ đội chủ sân Old Trafford chưa thống nhất về người kế nhiệm.

   

MU khủng hoảng, Carrick đối mặt nguy cơ bị sa thải

Manchester United đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải đáng thất vọng dưới thời Michael Carrick. Sau sáu vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ mới giành được sáu điểm, kém xa kỳ vọng cạnh tranh top 4.

Thành tích bết bát khiến HLV Carrick đối diện nguy cơ bị sa thải

Thành tích bết bát khiến HLV Carrick đối diện nguy cơ bị sa thải

MU còn bị Brighton loại khỏi League Cup. Tại Champions League, đội bóng thắng Sabah 4-0 trên sân nhà nhưng rồi thất bại 0-2 trước Atletico Madrid trên đất Tây Ban Nha.

Những kết quả thiếu thuyết phục khiến tương lai của HLV Michael Carrick bị đặt dấu hỏi. Theo truyền thông Italia, Antonio Conte sẵn sàng tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Nhà cầm quân người Italia hiện chưa dẫn dắt đội bóng nào sau khi chia tay Napoli cuối mùa trước.

Ngoài Conte, MU còn cân nhắc Julian Nagelsmann, cựu HLV Bayern Munich và đội tuyển Đức, cùng Fabian Hurzeler, người đang dẫn dắt Brighton.

Theo tiết lộ của talkSPORT, cả ba chiến lược gia đều nằm trong danh sách rút gọn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU chưa thống nhất về phương án phù hợp nếu Carrick bị sa thải.

Vivell chọn Nagelsmann, Wilcox ưu tiên Hurzeler

Theo nguồn tin trên, Giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell đang vận động nội bộ để MU lựa chọn Nagelsmann. Trong khi đó, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox lại ưu tiên Hurzeler, nhà cầm quân đang gây chú ý tại Brighton.

3 ứng viên hàng đầu dẫn MU, theo báo chí Anh, gồm Hurzeler, Nagelsmann và Conte (từ trái sang)

3 ứng viên hàng đầu dẫn MU, theo báo chí Anh, gồm Hurzeler, Nagelsmann và Conte (từ trái sang)

Sự khác biệt giữa hai nhân vật giữ vai trò quan trọng trong bộ máy bóng đá có thể khiến quá trình tìm HLV mới trở nên phức tạp. Đây cũng là vấn đề đáng lo ngại khi MU liên tục thay đổi trên băng ghế chỉ đạo nhưng chưa xây dựng được sự ổn định lâu dài.

Huyền thoại Paul Scholes mới đây đã được hỏi về khả năng MU sa thải Carrick để bổ nhiệm Hurzeler trong chương trình The Good, The Bad & The Football, nơi ông trao đổi cùng người đồng đội cũ Nicky Butt.

Scholes thất vọng trước viễn cảnh MU tiếp tục thay tướng chỉ sau vài vòng đấu. “Chúng ta đã chứng kiến chuyện này suốt ba năm qua. Có vẻ họ lại chuẩn bị thay HLV một lần nữa. Sau sáu trận của mùa giải, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát”, cựu tiền vệ người Anh nhận xét.

Scholes cho rằng MU cần xem xét trách nhiệm của những người đứng phía trên HLV, thay vì liên tục đổ lỗi cho người trực tiếp dẫn dắt đội bóng.

“Đến khi nào chúng ta mới ngừng sa thải HLV và bắt đầu quy trách nhiệm cho những người ở cấp cao hơn? Đó là những người có thể chịu trách nhiệm mua cầu thủ”, ông đặt vấn đề.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2026 15:01 PM (GMT+7)
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