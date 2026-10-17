Bóng đá kiểu Pep lỗi thời, ứng viên dẫn MU đi đầu cách mạng ở Ngoại hạng Anh

Khi kiểm soát bóng không còn bảo đảm chiến thắng

Trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại, có sáu đội sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình dưới 50%. Hull City thậm chí chỉ đạt 33%. Đáng chú ý, Brighton của HLV Fabian Hurzeler - người đang được MU liên hệ cho khả năng thay thế HLV Michael Carrick, từng đánh bại Arsenal 3-0 dù chỉ cầm bóng 40% nhờ màn pressing xuất sắc.

HLV Hurzeler (áo xanh) đang giúp Brighton bay cao với lối chơi vô cùng trực diện

Mùa giải mới trải qua sáu vòng đấu, nhưng thành công của những đội bóng không quá coi trọng quyền kiểm soát phản ánh xu hướng đáng chú ý: mối liên hệ giữa tỷ lệ cầm bóng và thành tích đang suy yếu.

Từ năm 2016 đến 2024, trong 16 trường hợp đội bóng giành ít nhất 80 điểm tại Ngoại hạng Anh, có 12 đội đạt tỷ lệ kiểm soát bóng từ 60% trở lên. Những tập thể thống trị giải đấu cũng thường thống trị trái bóng.

Tuy nhiên, mùa trước là lần đầu tiên sau 20 năm, số trận thắng của các đội kiểm soát bóng ít hơn vượt qua số trận thắng của những đội cầm bóng nhiều hơn. Liverpool và Arsenal cũng gặt hái thành công với tỷ lệ kiểm soát bóng thấp hơn đáng kể so với Man City trong những mùa giải trước đó.

Ngay cả HLV Guardiola cũng phải thay đổi

Sự dịch chuyển không chỉ xuất phát từ cách tiếp cận của Arne Slot hay Mikel Arteta. Ngay cả Pep Guardiola cũng phải điều chỉnh triết lý tại Man City khi nhận ra bóng đá đang chuyển hướng.

Trước khi rời Man City, HLV Guardiola cũng phải tự làm mới mình

Trong giai đoạn cuối, Man City chơi hẹp và trực diện hơn, tận dụng tốc độ để tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm. Những cầu thủ như Antoine Semenyo trở thành hình mẫu tiêu biểu cho xu hướng mới, khác biệt với phong cách kiểm soát bóng truyền thống của Guardiola.

Các đối thủ ngày càng tổ chức phòng ngự lùi sâu, pressing đồng bộ và khai thác những khoảng trống khi đối phương mất bóng. Thay vì kiên nhẫn tìm cách xuyên phá hàng thủ, nhiều đội chủ động dụ đối thủ dâng cao rồi tung đòn phản công.

"Ngày nay, bóng đá hiện đại là cách Bournemouth, Newcastle, Brighton và Liverpool thi đấu. Bóng đá hiện đại không còn thuần túy là kiểm soát vị trí; bạn phải hòa mình vào nhịp độ trận đấu", HLV Guardiola từng nhận xét.

Leicester từng vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015/16 bằng lối chơi phản công hiệu quả. Gần một thập kỷ sau, chiến thuật này tiếp tục chứng minh giá trị, khi tốc độ và khả năng chuyển trạng thái có thể tạo ra khác biệt lớn hơn việc giữ bóng vượt trội.

Thống kê ấn tượng của giải Ngoại hạng Anh

Villarreal & nghệ thuật chiến thắng không cần cầm bóng nhiều

Tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa trước, trong 48 đội có tỷ lệ kiểm soát bóng dưới 50%, chỉ hai đội ghi được hơn 50 bàn. Một trong số đó là Villarreal, tập thể mang đến hình mẫu đáng chú ý.

HLV Marcelino xây dựng đội bóng giàu thể lực, phòng ngự bằng hệ thống 4-4-2 chặt chẽ, lập tức pressing sau khi mất bóng và nhanh chóng đưa bóng lên tuyến trên khi giành lại quyền kiểm soát.

Villarreal ghi 71 bàn với tỷ lệ cầm bóng trung bình chỉ 44%, kết thúc La Liga ở vị trí thứ ba, hơn Atletico Madrid ba điểm.

Xu hướng tương tự xuất hiện tại World Cup 2026. Theo Tom Gardner, người đứng đầu bộ phận phân tích hiệu suất của FIFA, những đội chiến thắng giành lại bóng nhanh hơn trung bình bốn giây so với các đội thất bại. Những đội gây áp lực tức thời sau khi mất bóng hiệu quả thường tiến sâu hơn tại giải đấu.

Tây Ban Nha là ví dụ tiêu biểu khi kết hợp khả năng kiểm soát bóng với pressing ngay sau khi mất bóng. Họ tìm cách đoạt lại bóng nhanh chóng, sau đó tận dụng thời điểm hàng thủ đối phương chưa ổn định để tổ chức tấn công.

Phòng ngự lùi sâu cũng trở nên phổ biến. Argentina và Pháp chủ động bảo vệ phần sân nhà nhưng vẫn để Lionel Messi hoặc Kylian Mbappe ở phía trên, sẵn sàng tạo ra những pha phản công nguy hiểm.

Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn vô địch World Cup. Điều đó cho thấy kiểm soát bóng chưa mất giá trị, mà quan trọng hơn là cách các đội sử dụng bóng và tổ chức phòng ngự.

Tốc độ lên ngôi, chất lượng vẫn quyết định

Ngoại hạng Anh trong thập kỷ tới sẽ được định hình bởi phản công, tốc độ, sức mạnh thể chất hay những tình huống cố định? Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng. Nhưng nhịp độ trận đấu ngày càng cao khiến việc triển khai bóng chậm rãi trở nên khó khăn.

Mỗi đường chuyền đều tiềm ẩn nguy cơ mất bóng, trong khi đối thủ luôn sẵn sàng trừng phạt bằng những pha chuyển trạng thái chớp nhoáng.

Một số người cho rằng sự thống trị của HLV Guardiola khiến bóng đá trở nên máy móc, bóp nghẹt tính sáng tạo. Ngược lại, những người khác lo ngại cuộc chạy đua về tốc độ, sức bền và thể lực sẽ khiến các cầu thủ sáng tạo bị gạt ra ngoài.

Arsenal của HLV Arteta chơi phòng ngự chặt chẽ

Dù theo trường phái nào, một chân lý vẫn không thay đổi: không phải đường chuyền nào cũng có giá trị như nhau. Chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng.

Kiểm soát bóng vẫn là phương pháp hiệu quả, nhưng không còn là điều kiện bắt buộc để chiến thắng. Tại Ngoại hạng Anh hiện đại, đội cầm bóng nhiều chưa chắc chiếm ưu thế, bởi chính họ cũng có thể trở thành mục tiêu của những đòn phản công nguy hiểm nhất.