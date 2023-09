Quang Hải ở tuyển Việt Nam

Ở đợt tập trung đội tuyển tháng 6/2023, huấn luyện viên Troussier từng triệu tập những cầu thủ đã, đang thi đấu ở nước ngoài là: Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Troussier đã thẳng thắn thừa nhận những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng chưa đáp ứng được tiêu chí trong thời điểm đó, nhưng ông muốn trao cơ hội để họ thể hiện. Bởi những cầu thủ như Quang Hải từng đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển Việt Nam, vấn đề chỉ là lấy lại phong độ ra sao.

Cuối cùng, Quang Hải đã “thuyết phục” huấn luyện viên Troussier trong các buổi tập và được lựa chọn đá chính trong hai trận giao hữu gặp Hong Kong (Trung Quốc) và Syria. Đó là hai trận đấu mà Quang Hải nhận được những đánh giá tích cực từ huấn luyện viên Troussier. Tiền vệ của Công an Hà Nội vẫn cho thấy đẳng cấp ngôi sao khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Nhưng sau đó, Quang Hải đã không có được phong độ tốt khi thi đấu cho Công an Hà Nội ở sân chơi V.League 2023. Dù đội bóng này đã lên ngôi vô địch nhưng vai trò của Quang Hải ở giai đoạn đua vô địch lại nhạt nhoà. Sự hoà nhập là điều mà tiền vệ số 19 vẫn chưa có được khi khoác áo Công an Hà Nội, điều khác hoàn toàn so với trước đây khi Quang Hải thi đấu cho Hà Nội FC.

Trong đợt tập trung trung dịp FIFA Days tháng 9/2023 của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Troussier tiếp tục điền tên Quang Hải. Đây là lần triệu tập mà Quang Hải không cần đến sự “đặc cách” do đã thể hiện được phong độ tốt ở đợt tập trung hồi tháng 6. Tuy nhiên, phong độ thời gian qua của Quang Hải trong màu áo Công an Hà Nội lại khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi.

Huấn luyện viên Troussier đang trong quá trình xây dựng lực lượng để làm mới đội tuyển Việt Nam. Dù ông có đến hơn 60 cầu thủ trong danh sách sơ bộ để lựa chọn thì những nhân tố như Quang Hải vẫn cần làm nòng cốt xây dựng lối chơi. Đợt tập trung lần này, thêm một lần nữa để ông thầy người Pháp kiểm chứng phong độ của Quang Hải.

Quang Hải còn có vai trò quan trọng nữa khi sẽ kết nối với các nhân tố mới. Đây là điều sẽ giúp cho ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam dần hình thành được bộ khung mới. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam đang tạo ra môi trường cạnh tranh mà những vị trí như của Quang Hải đang không phải là bất khả xâm phạm như thời ông Park Hang-seo. Chính huấn luyện viên Troussier đã chia sẻ rằng: “Đang có 60 cầu thủ có thể cạnh tranh vị trí đội tuyển Việt Nam, nhưng những cầu thủ cuối cùng sẽ là những người phù hợp với lối chơi, thể hiện được bản lĩnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ kể cả khi có bóng lẫn không có bóng trong chân”.

Ngoài ra, hôm nay (5/9), hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng và Văn Toàn cũng sẽ về hội quân để bắt đầu đợt tập trung dịp FIFA Days. Ở đợt tập trung trước, cả hai đều chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Đây sẽ là cơ hội để cả hai có được sự hoà nhập trở lại với đội tuyển Việt Nam. Sau đợt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6, Văn Toàn đã không có cơ hội ra sân tại Seoul E-Land (Hàn Quốc). Còn Công Phượng, từ đầu năm 2023 cũng chỉ có vài chục giây góp mặt trong màu áo Yokohama FC (Nhật Bản).

Đó là những thông số đáng lo ngại. Tuy nhiên, như cách mà huấn luyện viên Troussier lạc quan vào Văn Toàn thì: “Tôi đánh giá trình độ, kinh nghiệm của Văn Toàn sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển trong thời gian tới”. Đó có thể là lý do khiến Văn Toàn hay cả Công Phượng góp mặt trong đợt hội quân lần này. Cùng với Quang Hải, cả Công Phượng và Văn Toàn vẫn là những nhân tố được chú ý bên cạnh những “tân binh” ở đội tuyển Việt Nam. Đây là lúc mà huấn luyện viên Troussier sẽ phải kiểm chứng về phong độ, sự hoà nhập của những cầu thủ được coi là “yếu tố ngoại”.

Với riêng Quang Hải, đây là đợt tập trung mà ông Troussier vẫn có thể tiếp tục trao cơ hội nhiều hơn cho tiền vệ vẫn được đánh giá là mắt xích quan trọng.

Đối thủ của tuyển Việt Nam triệu tập đội hình mạnh Theo lịch, tuyển Palestine sẽ có 2 trận đấu giao hữu gặp Oman hôm 6/9 tại Muscat. Sau đó 5 ngày, đội bóng này sẽ gặp tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường, Nam Định. Đây là 2 trận đấu quan trọng của tuyển Palestine để rà soát phong độ, hướng đến vòng loại World Cup 2026 vào cuối năm và xa hơn là Asian Cup diễn ra đầu năm 2024. Tuyển Palestine triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cho trận gặp Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Palestine (PFA) và huấn luyện viên Makram Dabboub đã triệu tập đội hình 24 cầu thủ để đối đầu với Oman Việt Nam. Danh sách này thiếu vắng một số cầu thủ đang khoác áo đội U23 Palestine, đang chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. Makram Dabboub cũng đã triệu tập tiền đạo cánh Ali Abu Alfa - cựu cầu thủ đội Olympic - người đang thi đấu ở giải hạng 4 của Đức với Altglienicke. Ngoài ra, hậu vệ Camilo Saldaa, người đang khoác áo Union San Felipe ở giải hạng 2 Chile cũng được triệu tập. Tổng cộng, tuyển Palestine gọi lên 9 tân binh, thay thế cho 8 cầu thủ được triệu tập vào tháng 6 năm nay. Ngoài ra, một số cầu thủ trụ cột của họ như Amr Kaddoura, Musab Al-Battat, Sameh Maraaba, Jonathan Cantillana và Oday Dabbagh cũng trở lại. Trong số này, tiền đạo Oday Dabbagh là ngôi sao đáng chú ý nhất của tuyển Palestine, khi anh đang khoác áo đội Chaleroi của Bỉ. Dù mới 24 tuổi, Dabbagh đã ghi 10 bàn, có 5 pha kiến tạo trong 27 trận ra sân cho đội nhà. Tuyển Palestine đang đứng hạng 96 thế giới, xếp dưới tuyển Việt Nam 1 bậc. Trong lịch sử, tuyển Palestine từng sang Việt Nam thi đấu giao hữu năm 2014 và giành chiến thắng 3-1.

