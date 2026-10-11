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Kết quả Inter Milan - Parma: Chốt hạ luôn trong hiệp 1 (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2026-27 Inter Milan

(Vòng 6 Serie A) Inter Milan tấn công tưng bừng ngay trong hiệp 1 để tạm chiếm ngôi đầu bảng.

  

Roma sẽ có trận làm khách khó khăn trước Como nên đây là cơ hội để Inter tạm vượt lên dẫn đầu, khi họ chỉ gặp Parma đang đứng gần nhóm xuống hạng và vừa bổ nhiệm tân HLV Alberto Gilardino. Mọi chuyện nhanh chóng trở nên dễ dàng cho Inter, phút 13 tự hàng thủ Parma mắc sai lầm với đường chuyền lỗi của thủ môn Cori và Sucic đã cướp bóng để ghi bàn cho chủ nhà.

Sucic (trái) tận dụng sai lầm của thủ môn Corvi để mở tỷ số cho Inter

Sucic (trái) tận dụng sai lầm của thủ môn Corvi để mở tỷ số cho Inter

2 phút sau Pio Esposito ngã trong vòng cấm Parma sau pha va chạm với Diego Carlos và tổ VAR giúp Inter có quả penalty sau khi xác định Carlos đã dẫm lên chân tiền đạo của Inter. Corvi dù đoán đúng hướng vẫn không thể ngăn cản Calhanoglu nhân đôi cách biệt.

Parma kháng cự rất yếu ớt và đến phút 31 họ đã bị thủng lưới lần 3, Thuram băng xuống cánh phải và ở góc không quá rộng vẫn tung cú đá hiểm vào góc xa như một cú đánh bi-a snooker. Sau bàn thắng này, Inter trong phần còn lại của trận đấu đá khá "chill", hai bên có cơ hội nhưng không rõ rệt và tỷ số 3-0 được giữ tới hết trận.

Trận thắng này tạm đưa Inter lên ngôi đầu và sẽ chỉ có 1 khả năng họ mất ngôi, đó là Roma đánh bại Como trong buổi chiều Chủ nhật.

Tỷ số trận đấu: Inter Milan 3-0 Parma.

Ghi bàn (kiến tạo): Sucic 13', Calhanoglu 18' (pen), Thuram 31' (Mkhitaryan)

Đội hình xuất phát: 

Inter Milan: Josep Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; P Esposito, Thuram.

Parma: Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Carboni, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Fabbian; Elphege.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 23:55 PM (GMT+7)
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