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Thủ môn Martinez phẫu thuật thành công, tiết lộ thời điểm trở lại Chelsea

Sự kiện: Chelsea Premier League 2026-27

Thủ môn Emi Martinez đã lên tiếng trấn an người hâm mộ sau ca phẫu thuật chấn thương hàm do va chạm kinh hoàng với cầu thủ Everton.

   

⚽ Martinez phẫu thuật thành công, hẹn ngày tái xuất

Emi Martinez đã mang đến thông tin tích cực về tình trạng sức khỏe sau pha va chạm đầu đáng sợ trong trận Chelsea thắng Everton 2-0 tại vòng 7 Ngoại hạng Anh. Thủ môn người Argentina phải rời sân bằng cáng và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị chấn thương.

Emi Martinez xác nhận ca phẫu thuật hàm diễn ra thành công và dự kiến trở lại sau vài tuần

Emi Martinez xác nhận ca phẫu thuật hàm diễn ra thành công và dự kiến trở lại sau vài tuần

Tình huống xảy ra trong hiệp hai, khi Martinez băng ra đấm bóng giải nguy sau quả đá phạt của Everton. Tuy nhiên, thủ thành Chelsea va chạm mạnh với trung vệ Jarrad Branthwaite trong khu vực 5,5 m. Cả hai đều chịu tác động đáng kể, trong đó Martinez gặp chấn thương nghiêm trọng hơn.

Trọng tài buộc phải tạm dừng trận đấu ở phút 65, thời điểm Chelsea đang dẫn trước 1-0. Không khí tại Goodison Park trở nên căng thẳng khi cầu thủ hai đội cùng đội ngũ y tế nhanh chóng chạy vào sân hỗ trợ những người bị thương.

Branthwaite cũng chịu một cú va chạm tương đối mạnh và được nhìn thấy có máu trong miệng. Trong khi đó, Martinez nằm sân trong tình trạng khiến các đồng đội lo lắng. Hơn 10 phút sau khi trận đấu bị gián đoạn, thủ môn người Argentina được đưa ra ngoài bằng cáng, đeo nẹp cổ và thở oxy trước khi chuyển đến bệnh viện.

Các thông tin sau đó cho biết Martinez bị gãy xương hàm trên và phải phẫu thuật khẩn cấp. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, giúp người hâm mộ Chelsea phần nào yên tâm về tình trạng của thủ môn kỳ cựu này.

Trên mạng xã hội, Martinez trực tiếp thông báo tin vui và gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm, động viên anh. Thủ môn người Argentina viết: “Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời nhắn. Ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp.

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng và giữ sạch lưới. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài tuần nữa”.

Đáng chú ý, sau khi tỉnh lại từ thuốc gây mê, Martinez còn sử dụng sự hài hước để trấn an người hâm mộ, giúp giảm bớt những lo ngại xung quanh chấn thương của mình.

Trước khi Martinez đích thân lên tiếng, vợ anh là Mandinha đã đăng tải thông điệp trên Instagram vào tối thứ Bảy, cảm ơn những lời hỏi thăm và sự ủng hộ dành cho chồng.

Cô viết: “Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời nhắn đầy yêu thương và đã hỏi thăm Emi. Anh ấy đang ổn, không có gì nghiêm trọng và sẽ sớm trở lại với trạng thái bình thường. Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn mọi người vì tình yêu thương và sự ủng hộ dành cho anh ấy”.

🔥 Chelsea giải cơn khát giữ sạch lưới sau 9 tháng

Bên cạnh chiến thắng 2-0 trước Everton, Chelsea còn chấm dứt chuỗi 9 tháng không giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh. Kết quả này giúp đội bóng thành London có thêm động lực trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Chelsea đánh bại Everton 2-0, lần đầu giữ sạch lưới tại Premier League sau 9 tháng

Chelsea đánh bại Everton 2-0, lần đầu giữ sạch lưới tại Premier League sau 9 tháng

Với 13 điểm, Chelsea vươn lên vị trí thứ tư, vượt qua Brentford. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng phần nào bị ảnh hưởng bởi chấn thương của Martinez, người giữ vai trò quan trọng trong đội hình cũng như phòng thay đồ.

Thông tin ca phẫu thuật thành công cùng dự báo có thể trở lại sau vài tuần là tín hiệu tích cực đối với Chelsea. Dù vậy, thời điểm tái xuất thực tế của thủ môn người Argentina vẫn sẽ phụ thuộc vào quá trình hồi phục sau chấn thương hàm.

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Chelsea nhận tin dữ về Martinez: Nghi chấn động não, chưa hẹn ngày trở lại
Chelsea nhận tin dữ về Martinez: Nghi chấn động não, chưa hẹn ngày trở lại

Chelsea giành chiến thắng 2-0 trước Everton để vươn lên vị trí thứ tư Ngoại hạng Anh, nhưng niềm vui của thầy trò Xabi Alonso bị phủ bóng bởi chấn...

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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2026 18:15 PM (GMT+7)
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