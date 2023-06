Nhận định trận HOT vòng loại EURO 2024: Chờ ĐT Anh và Pháp phô diễn sức mạnh

Gibraltar - Pháp, 1h45, 17/6, bảng B vòng loại EURO 2024

Gibraltar là một trong những đội được coi như "quân xanh" tại vòng loại EURO 2024. Họ chỉ xếp hạng 201 trên BXH FIFA, chưa kể cũng có thành tích toàn thua và 6 lần bị chọc thủng lưới ở vòng loại EURO 2024.

Tuyển Pháp tỏ ra quá vượt trội so với Gibraltar

Với những con số tồi tệ như vậy, rõ ràng Gibraltar không thể là đối thủ xứng tầm với ĐT Pháp. Dàn sao của "Les Bleus" với những Mbappe, Griezmann hay Coman sẵn sàng khiến cho Gibraltar nhận nhiều bàn thua.

ĐT Pháp cần chiến thắng, thậm chí là thắng đậm Gibraltar để có thể sớm hoàn tất hành trình ở vòng loại EURO 2024. Do vậy, dự báo khó có sự khoan nhượng nào nơi đoàn quân HLV Deschamps ở trận cầu tới.

Gibraltar chưa từng gặp Pháp trong quá khứ. Điều này càng khiến cho đội bóng nhỏ bé này khó tìm cách ngăn cản các ngôi sao bên phía "Gà trống Gaulois".

Dự đoán tỷ số: Gibraltar 0-5 Pháp Đội hình dự kiến: Gibraltar: Coleing; Sergeant, R. Chipolina, Lopes, Olivero, Britto; Hernandez, Pozo, Ronan, Casciaro; Coombes Pháp: Maignan; Kounde, W. Fofana, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Y. Fofana; Coman, Griezmann, Mbappe; Kolo Muani

Malta - Anh, 1h45, 17/6, bảng C vòng loại EURO 2024

Nhìn sang bảng C vòng loại EURO 2024, tuyển Anh cũng gặp "đối mềm" mang tên Malta khi đội bóng này thuộc nhóm cuối trên BXH FIFA (hạng 172). Do vậy không bất ngờ khi Malta hiện xếp cuối bảng C vòng loại EURO​​​​​​​ 2024 khi chưa kiếm được điểm nào sau 2 trận đấu.

Điều này trái ngược hoàn toàn so với ĐT Anh. "Tam sư" toàn thắng sau 2 trận gặp những đối thủ không hề dễ chơi như Italia hay Ukraine.

Chờ Kane tiếp tục ghi bàn cho ĐT Anh

Đội hình của ĐT Anh hiện không hề thua kém bất cứ đội bóng lớn nào trên thế giới. Họ là sự kết hợp của những cá nhân nhiều kinh nghiệm như Kane, Henderson với các ngôi sao trẻ được đánh giá cao. Saka hay Rice là ví dụ điển hình.

Bellingham không góp mặt ở trận này vì chấn thương. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của các học trò HLV Southgate.

Chiến thắng trước Malta thực sự khó lòng thoát khỏi tay ĐT Anh. Điều quan trọng là việc "Tam sư" có thể ghi bao nhiêu bàn thắng vào lưới đối thủ.

Dự đoán tỷ số: Malta 0-6 Anh Đội hình dự kiến: Malta: Bonello; Muscat, Apap, Borg; Mbong, Grech, Guillaumier, Yankam, Camenzuli; Jones, Nwoko Anh: Pickford; Trippier, Guehi, Maguire, Shaw; Gallagher, Rice, Henderson; Saka, Kane, Rashford

