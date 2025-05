Nghẹt thở vòng 38 Serie A: Juventus - Fiorentina đoạt vé dự cúp châu Âu kịch tính

⚽ Venezia 2-3 Juventus: "Lão bà" suýt tuột vé dự Champions League

Nhiệm vụ ở vòng đấu cuối của Juventus là giành chiến thắng trên sân của Venezia để cầm chắc vị trí thứ 4, đồng nghĩa với vé dự cúp C1 mùa sau. Tuy nhiên, thầy trò HLV Igor Tudor đã trải qua trận đấu cực kỳ khó khăn trước sự quả cảm của đội chủ nhà.

Locatelli ghi bàn giúp Juventus đoạt vé dự Champions League mùa sau

Haps sớm mở tỉ số cho Venezia ngay ở phút thứ 2. Nhận bàn thua đau, Juventus tràn lên tấn công mạnh mẽ và liên tiếp hai bàn thắng ở các phút 25 và 31 do công của Yildiz và Kolo Muani. Tuy nhiên, Haps tiếp tục tỏa sáng ở đầu hiệp hai để đem về bàn gỡ hòa 2-2 cho Venezia.

Nếu như kết quả này được giữ nguyên, Juventus sẽ mất vé dự Champions League vào tay AS Roma, đội đang thắng Torino ở trận đấu cùng giờ. Bởi vậy, "Lão bà" tiếp tục phải dồn lên. Phút 73, hậu vệ Venezia phạm lỗi trong vòng cấm và Locatelli đã không bỏ lỡ cơ hội điền tên lên bảng tỉ số.

Mặc dù rất cố gắng nhưng Venezia không tìm được bàn gỡ trong những phút cuối. Chiến thắng này giúp Juventus chính thức có vé dự Champions League mùa sau nhờ việc đứng thứ 4 chung cuộc tại Serie A. Trong khi đó, AS Roma chỉ đứng vị trí thứ 5 do kém 1 điểm (69 so với 70 điểm).

💜 Udinese 2-3 Fiorentina: "The Violet" bất ngờ có vé dự cúp châu Âu

Trước khi bước vào vòng đấu cuối, khả năng Fiorentina có vé dự cúp châu Âu là khá thấp bởi họ cần 2 điều kiện là Lazio thua và bản thân họ phải thắng Udinese ngay trên sân của đối thủ. Câu chuyện bắt đầu không hề suôn sẻ với Fiorentina khi họ bị đối thủ dẫn trước chỉ sau 26 phút thi đấu.

Fiorentina bất ngờ có vé dự Conference League mùa sau

Tuy nhiên, bước ngoặt tới ở phút 39 khi trung vệ Bijol của đội chủ nhà bị đuổi do nhận 2 thẻ vàng. Ngay đầu hiệp hai, Fagioli thắp sáng cơ hội cho Fiorentina với bàn thắng gỡ hòa. Tới phút 57, Comuzzo giúp đội khách vượt lên dẫn trước với tỉ số 2-1.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 61, Kabasele bất ngờ ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Udinese. Fiorentina lại phải dồn toàn lực tấn công và những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 82. Người lập công là Moise Kean sau đường chuyền của Gosen.

Fiorentina hoàn thành nhiệm vụ bảo toàn tỉ số 3-2 cho tới hết trận. Họ còn nhận thêm tin vui khi Lazio bất ngờ thua 0-1 trước Lecce dù được chơi hơn người trong khoảng thời gian khá lâu. Kết quả này giúp Fiorentina vượt lên Lazio để chiếm vị trí thứ 6, đồng nghĩa với vé dự Conference League mùa sau. Họ bằng điểm so với đội bóng thủ đô (65 điểm) nhưng hơn về chỉ số phụ.