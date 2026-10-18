Chelsea nhận tin dữ về Martinez: Nghi chấn động não, chưa hẹn ngày trở lại

⚠️ Va chạm kinh hoàng, Martinez rời sân bằng cáng

Tình huống đáng lo ngại xảy ra trong trận đấu giữa Chelsea và Everton ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. Khi một quả đá phạt được treo vào vòng cấm Chelsea, Emiliano Martinez băng ra đấm bóng giải nguy, trong khi hậu vệ Jarrad Branthwaite của Everton lao vào tranh chấp với ý định đánh đầu ghi bàn.

Martinez va chạm mạnh với Branthwaite

Hai cầu thủ va chạm mạnh bằng đầu rồi cùng đổ xuống sân. Trận đấu lập tức bị tạm dừng để đội ngũ y tế vào chăm sóc. Pha va chạm khiến các cổ động viên Chelsea không khỏi lo lắng, đặc biệt khi Martinez cần được điều trị trong nhiều phút.

Branthwaite sau đó có thể ngồi dậy, với những vết rách ở mũi và môi dưới. Trong khi đó, Martinez tiếp tục nằm sân, được các nhân viên y tế chăm sóc trước khi chuyển lên cáng. Các máy quay truyền hình không phát lại tình huống va chạm.

Sau khoảng 10 phút được chăm sóc, thủ môn người Argentina được cố định người và đưa ra khỏi sân. Anh vẫn có phản ứng, cử động được hai tay khi được đưa đi. Thủ môn trẻ Mike Penders vào thay Martinez và có màn ra mắt Ngoại hạng Anh.

Theo Reuters, Martinez được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sau chấn thương. HLV Xabi Alonso sau trận cũng xác nhận thủ môn này vẫn tỉnh táo khi rời sân và đang được tiến hành các xét nghiệm nhằm đề phòng rủi ro.

🏥 Martinez bị nghi chấn động não, chưa rõ ngày trở lại

Thông tin về tình trạng của Martinez tiếp tục khiến Chelsea lo lắng. Theo trang theo dõi chấn thương Premier Injuries, thủ môn này được ghi nhận gặp chấn thương đầu/mặt, với chi tiết “Concussion” (chấn động não). Tình trạng của anh đang được đánh giá và chưa có ngày trở lại dự kiến.

Nhân viên y tế vào chăm sóc cho thù thành của Chelsea

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây là thông tin từ trang theo dõi chấn thương, chưa phải chẩn đoán chính thức được Chelsea công bố. Đội bóng thành London cũng chưa xác nhận Martinez sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu.

Trong trường hợp được xác định bị chấn động não, thủ môn người Argentina sẽ cần trải qua quá trình đánh giá y tế và đáp ứng các yêu cầu an toàn trước khi trở lại thi đấu. Vì vậy, chưa thể kết luận anh sẽ vắng mặt trong bao nhiêu trận hoặc phải nghỉ trong thời gian bao lâu.

HLV Alonso chia sẻ sau trận: “Theo những gì tôi biết, cậu ấy rời sân trong trạng thái tỉnh táo. Hiện tại, cậu ấy đang ở bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm kiểm tra đề phòng, vì vậy chúng ta hãy chờ xem. Đó là tất cả những gì tôi biết vào lúc này”.

📅 Chelsea đối mặt lịch thi đấu đáng chú ý, Mike Penders sẵn sàng thay thế

Chấn thương của Martinez xảy ra đúng thời điểm Chelsea bước vào giai đoạn có nhiều trận đấu quan trọng. Theo lịch thi đấu được công bố trên trang chủ đội bóng, thầy trò Xabi Alonso sẽ lần lượt chạm trán Tottenham, Liverpool và Man Utd trong phần còn lại của tháng 10.

Thủ môn Martinez được đưa tới bệnh viện kiểm tra sau chấn thương đầu

Cụ thể, Chelsea tiếp đón Tottenham tại Stamford Bridge vào ngày 24/10 ở Ngoại hạng Anh. Bốn ngày sau, đội bóng làm khách trên sân Anfield của Liverpool tại vòng bốn Cúp Liên đoàn Anh. Đến ngày 31/10, Chelsea tiếp tục chơi trên sân nhà, lần này đối đầu MU tại Ngoại hạng Anh.

Nếu Martinez chưa đủ điều kiện trở lại, Mike Penders có thể tiếp tục được trao cơ hội bắt chính. Thủ môn 21 tuổi vừa có màn ra mắt Ngoại hạng Anh trước Everton và góp phần giúp Chelsea giữ sạch lưới.

Lịch thi đấu sắp tới cũng đặt ra bài toán nhân sự cho Alonso. Chelsea cần duy trì sự ổn định trong khung thành, nhưng sức khỏe của Martinez phải được đặt lên hàng đầu.