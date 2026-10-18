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Man City chưa hoàn hảo nhưng vẫn biết cách thắng, hình bóng nhà vô địch tương lai

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester City

Man City đã nối dài mạch toàn thắng ở Ngoại hạng Anh lên 7 trận. Tuy nhiên, đằng sau chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử của thầy trò Enzo Maresca là những vấn đề đáng suy ngẫm.

   

Man City 7 trận toàn thắng và dấu ấn của Maresca

Có những chiến thắng được định đoạt bằng sự vượt trội tuyệt đối, nhưng cũng có những chiến thắng cho thấy giá trị của một đội bóng lớn nằm ở khả năng tạo ra khác biệt đúng thời điểm. Man City thuộc trường hợp thứ hai trong cuộc tiếp đón Ipswich Town. Tỷ số 3-2 phản ánh một trận đấu không hoàn toàn dễ dàng, song vẫn đủ để đội chủ sân Etihad duy trì vị thế dẫn đầu và nối dài chuỗi trận toàn thắng tại Ngoại hạng Anh lên con số 7.

Man City chưa hoàn hảo nhưng vẫn biết cách thắng, hình bóng nhà vô địch tương lai - 1

Chiến thắng 3-2 còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với Enzo Maresca. Theo thống kê, ông trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chiến thắng ở cả 7 trận đầu tiên dẫn dắt một câu lạc bộ. Man City đồng thời cân bằng thành tích khởi đầu mùa giải tốt nhất của đội bóng, từng được thiết lập từ mùa 1897/98.

Chuỗi thành tích này cho thấy Man City đang duy trì hiệu quả thi đấu đáng kể dưới sự dẫn dắt của Maresca. Đội bóng vẫn sở hữu nền tảng kiểm soát bóng, khả năng phối hợp ở cự ly ngắn và những cá nhân có thể định đoạt trận đấu. Việc Foden tìm lại dấu ấn ghi bàn, Haaland duy trì phong độ cao cũng mở ra thêm những tín hiệu tích cực.

Haaland tiếp tục khẳng định giá trị

Nếu Phil Foden đánh dấu sự trở lại đội hình xuất phát bằng bàn mở tỷ số, Erling Haaland mới là nhân tố tạo ra khác biệt lớn nhất. Phút 69, tiền đạo người Na Uy hoàn tất cú đúp sau tình huống phối hợp với Iliman Ndiaye, nâng tỷ số lên 3-1. Khả năng tì đè, chọn vị trí và dứt điểm lạnh lùng tiếp tục cho thấy Haaland là vũ khí đặc biệt quan trọng trong hệ thống tấn công của Man City.

Bàn thắng thứ ba giúp đội chủ nhà tiến gần hơn đến chiến thắng, đồng thời củng cố vai trò của Haaland trong giai đoạn đầu mùa giải. Khi đối phương tìm cách thu hẹp khoảng trống và gây sức ép, sự hiện diện của một tiền đạo có thể kết thúc tình huống chỉ bằng một pha xử lý tạo ra khác biệt đáng kể. Man City không phải lúc nào cũng cần những đợt phối hợp kéo dài; đôi khi, một đường chuyền đúng thời điểm cùng khả năng xử lý của Haaland đã đủ để định đoạt cục diện.

Man City chưa hoàn hảo nhưng vẫn biết cách thắng, hình bóng nhà vô địch tương lai - 2

Đáng chú ý, cú đúp trước Ipswich giúp Haaland tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Với Man City, đây là cơ sở quan trọng để hướng tới những mục tiêu dài hạn. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào khả năng săn bàn của tiền đạo người Na Uy cũng đặt ra yêu cầu: các vệ tinh xung quanh anh phải duy trì phong độ ổn định, qua đó giúp hàng công tránh rơi vào tình trạng thiếu phương án khi Haaland bị phong tỏa.

Chiến thắng chưa che lấp những vấn đề

Dù giành trọn 3 điểm, Man City không thể xem đây là màn trình diễn hoàn hảo. Ipswich đã hai lần đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, trong đó bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của Zian Flemming trên chấm phạt đền ở phút 90 khiến những phút cuối trở nên căng thẳng.

Tình huống này bộc lộ một vấn đề đáng lưu ý: Man City vẫn có thể tự đẩy mình vào thế khó ngay cả khi đã tạo được khoảng cách tương đối an toàn. Khi đối thủ không còn gì để mất và gia tăng sức ép, khả năng duy trì sự tập trung trong phòng ngự trở thành yếu tố quyết định. Một đội bóng hướng tới chức vô địch không chỉ cần ghi nhiều bàn, mà còn phải biết khép lại trận đấu với mức độ rủi ro thấp nhất có thể.

Bên cạnh đó, việc Ipswich nhanh chóng gỡ hòa sau bàn thắng của Foden cho thấy Man City cần cải thiện khả năng kiểm soát những thời điểm chuyển tiếp. Khi đội hình dâng cao để tấn công, khoảng trống phía sau luôn là nguy cơ hiện hữu. Nếu không tổ chức tốt việc chống phản công và bọc lót, ưu thế về kiểm soát bóng có thể không chuyển hóa thành sự an toàn tương ứng.

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng bóng đá đỉnh cao không đòi hỏi một đội bóng phải loại bỏ hoàn toàn mọi sai sót. Điều quan trọng là khả năng phản ứng sau những thời điểm bất lợi. Man City đã hai lần vươn lên dẫn trước, ghi thêm bàn thắng trong hiệp hai và giữ được lợi thế sau khi Ipswich rút ngắn cách biệt. Đó là biểu hiện của năng lực giải quyết trận đấu, dù chưa phải bằng chứng cho thấy mọi vấn đề đã được khắc phục.

Man City chưa hoàn hảo nhưng vẫn biết cách thắng, hình bóng nhà vô địch tương lai - 3

"Bài học mới" để thầy trò Maresca vững vàng hơn

Tuy nhiên, mùa giải vẫn còn dài. 7 chiến thắng liên tiếp là khởi đầu ấn tượng, không phải sự bảo đảm cho thành công cuối cùng. Để duy trì vị thế, Man City cần biến những chiến thắng sít sao thành các màn trình diễn ổn định hơn, đặc biệt trong khâu phòng ngự và quản lý nhịp độ trận đấu.

Trước Ipswich, Man City cho thấy phẩm chất của ứng viên vô địch: biết ghi bàn, biết vượt qua khó khăn và biết giữ lại ba điểm. Nhưng tỷ số 3-2 cũng là lời nhắc rằng bản lĩnh không thể thay thế hoàn toàn sự chắc chắn. Nếu muốn tiếp tục thống trị Ngoại hạng Anh, đội bóng của Maresca cần kết hợp khả năng kết liễu đối thủ của Haaland với sự cân bằng tốt hơn trong toàn bộ hệ thống.

Chiến thắng tại Etihad vì thế vừa là cột mốc đáng nhớ, vừa là phép thử cần thiết. Man City đã vượt qua thử thách về kết quả; thử thách tiếp theo là chứng minh rằng họ có thể chiến thắng với sự chủ động và chắc chắn cao hơn.

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Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 21/10
Thể lệ
Haaland 8 bàn/7 trận, không có đối thủ ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Cúp C1
Haaland 8 bàn/7 trận, không có đối thủ ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Cúp C1

Erling Haaland đang có phong độ thực sự khủng khiếp trong giai đoạn đầu mùa giải.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2026 00:44 AM (GMT+7)
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