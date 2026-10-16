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Man City nhận cú sốc kép, nguy cơ bị UEFA cấm dự cúp châu Âu 10 năm

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Manchester City

Manchester City có thể đối mặt với án phạt chưa từng có tiền lệ từ UEFA, bao gồm khả năng bị cấm tham dự mọi giải đấu cấp CLB tại châu Âu trong 7-10 năm, nếu thất bại trong quá trình kháng cáo các cáo buộc vi phạm quy định công bằng tài chính (FFP).

  

Man City đứng trước nguy cơ nhận án phạt lịch sử

Manchester City đang vướng vào một trong những vụ bê bối lớn nhất lịch sử Premier League, giải đấu đã tồn tại 34 năm. Nhà đương kim thế lực của bóng đá Anh bị cáo buộc làm sai lệch sổ sách tài chính với tổng giá trị lên tới 830 triệu bảng trong giai đoạn 9 năm, từ 2009 đến 2018. Những án phạt mà đội chủ sân Etihad có thể phải nhận được dự báo sẽ thuộc nhóm nghiêm khắc nhất từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá Anh.

Man City có khả năng rất cao sẽ xuống hạng sau mùa giải này

Man City có khả năng rất cao sẽ xuống hạng sau mùa giải này

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng Man City vẫn khẳng định mình vô tội và đã nộp đơn kháng cáo phán quyết bất lợi. Theo thông tin độc quyền mà TEAMtalk thu thập được từ một luật sư thể thao hàng đầu, đội bóng thành Manchester thậm chí có thể đưa vụ việc lên Tòa án Cấp cao Anh (High Court).

Trong khi chờ đợi diễn biến tiếp theo, một nghiên cứu công bố hôm thứ Năm cho rằng Man City đối mặt với xác suất tổng hợp lên tới 60% bị xuống hạng ở mùa giải này, xuất phát từ nguy cơ bị trừ điểm do vi phạm quy định tài chính. Các hãng cá cược lớn của châu Âu cũng đã điều chỉnh tỷ lệ, đưa mức cược cho khả năng Man City xuống hạng xuống còn 7/4.

Đáng chú ý, nguy cơ trừng phạt không chỉ giới hạn ở đấu trường quốc nội. Theo nhà báo kiêm bình luận viên người Colombia - ông Cesar Augusto Londono, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đang cân nhắc án phạt đặc biệt nghiêm khắc đối với nhà vô địch Champions League 2022/23.

Ông Londono viết trên trang cá nhân có khoảng 1 triệu người theo dõi của mạng xã hội X: “UEFA được cho là sắp thông báo rằng nếu Manchester City bị xác định có tội sau quá trình kháng cáo, đội bóng sẽ bị loại khỏi tất cả các giải đấu châu Âu trong thời gian từ 7 đến 10 năm.

Theo biện pháp này, Man City sẽ không thể tham dự Champions League, Europa League và Conference League. Đội bóng đã bị xác định vi phạm 114 quy định tài chính ở phán quyết sơ thẩm”.

Án cấm 10 năm sẽ giáng đòn nặng nề vào Man City

Tuy nhiên, thông tin của Londono chưa được các nguồn độc lập khác xác nhận. Nếu được áp dụng, lệnh cấm tham dự các giải đấu châu Âu trong 7-10 năm sẽ là một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất mà UEFA từng dành cho một CLB.

Man City có thể bị cấm thi đấu tại cúp châu Âu tới 10 năm

Man City có thể bị cấm thi đấu tại cúp châu Âu tới 10 năm

Việc không thể góp mặt tại Champions League, Europa League hay Conference League trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tham vọng thể thao, doanh thu và sức hút của Man City đối với các cầu thủ hàng đầu. Dẫu vậy, nếu đội bóng phải xuống hạng và không thể giành quyền dự cúp châu Âu, tác động thực tế của án cấm này cũng sẽ thay đổi đáng kể.

Trong khi đó, chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire cho rằng ban lãnh đạo Man City có thể đã biết trước hình phạt mà Premier League dự định áp dụng đối với đội bóng.

Trả lời trên talkSPORT, ông Maguire nhận định thời điểm công bố án phạt có thể đã được các bên tính toán, trong bối cảnh quá trình kháng cáo vẫn đang diễn ra.

“Những gì chúng ta biết là Man City có thể đã nhận được án phạt, trong khi tất cả các bên ký thỏa thuận bảo mật thông tin. Đội bóng có thể đang kháng cáo phán quyết xác định có tội, đồng thời đã biết hình phạt tiềm năng mà mình phải đối mặt. Mọi thứ đang diễn ra trong im lặng”, Maguire phân tích.

Ông cũng nhắc lại thông tin từng xuất hiện vài tuần trước, theo đó bốn CLB được thông báo về kết quả vụ việc trước những đội bóng còn lại tại Premier League. Điều này càng làm dấy lên những đồn đoán về mức độ bảo mật xung quanh quá trình xử lý vụ việc.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2026 18:08 PM (GMT+7)
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