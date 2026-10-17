"Bằng chứng thép" giúp Man City trắng án cáo buộc vi phạm quy định tài chính

Cơ hội kháng cáo của Man City

Theo thông tin từ tờ Telegraph, việc xem xét lại các tài liệu của chính phủ Abu Dhabi, biên lai và lời khai của 24 nhân chứng sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực buộc cơ quan chức năng tuyên trắng án hoàn toàn hoặc một phần cho Man City, hoặc mở lại phiên điều trần. Tất cả những bằng chứng này đều bị đội chủ sân Etihad cho rằng đã bị bác bỏ một cách sai trái trong phiên điều trần ban đầu.

Man City quyết kháng cáo tới cùng

Đội ngũ pháp lý của Man City sẽ tìm cách chứng minh những “sai sót căn bản” trong các tiêu chí mà ủy ban độc lập áp dụng khi xem xét cáo buộc của Ngoại hạng Anh, theo đó doanh thu thương mại của CLB đã bị thổi phồng một cách giả tạo thêm 920 triệu bảng.

Những cơ sở cụ thể để Man City tin họ kháng cáo thành công bao gồm:

- Các sao kê ngân hàng, hồ sơ chính phủ và biên lai được lập tại thời điểm giao dịch, mà Man City tin rằng xác nhận chính phủ Abu Dhabi là nguồn cung cấp tài chính cho những thương vụ liên quan.

- Những bằng chứng mới hơn từ chính phủ Abu Dhabi, tái khẳng định tính chính xác của các hồ sơ ban đầu.

- Những điểm mâu thuẫn căn bản trong các kết luận của ủy ban độc lập mà Man City cho là thiếu nhất quán.

Lập trường này trên thực tế có thể trở thành thách thức đầy rủi ro đối với bất kỳ hội đồng phúc thẩm nào, buộc cơ quan này phải cân nhắc liệu có nên nghi ngờ tính xác thực của các tài liệu chính thức do chính phủ Abu Dhabi cung cấp hay không.

Mấu chốt của vụ việc

Trọng tâm trong lập luận kháng cáo của Man City là việc hội đồng xét xử đã bỏ qua gần như toàn bộ bằng chứng mà CLB đưa ra để chứng minh các khoản tài trợ đến từ chính phủ Abu Dhabi, cổ đông của những doanh nghiệp tài trợ.

Thời điểm diễn ra phiên điều trần phúc thẩm vẫn chưa được ấn định, trong lúc một hội đồng đang được thành lập để xem xét các bằng chứng. Theo quy định của Ngoại hạng Anh, trong những trường hợp thông thường, ủy ban phúc thẩm phải đưa ra quyết định trong vòng 12 tuần. Điều đó đồng nghĩa hạn chót dự kiến là ngày 21/1.

Một khả năng được đặt ra là hội đồng phúc thẩm có thể chuyển vụ việc trở lại cho một ủy ban mới để tiến hành xét xử lại.

Fan Man City luôn tin tưởng đội bóng con cưng kháng cáo thành công

Ủy ban độc lập trước đó kết luận Man City đã thổi phồng doanh thu thương mại và giảm thiểu chi phí tổng cộng 920 triệu bảng. Nguyên nhân chủ yếu, theo kết luận này, là chủ sở hữu CLB đã bù đắp hơn 830 triệu bảng cho các hợp đồng tài trợ “giả tạo”, như một phần của “cơ chế tài trợ trá hình”.

Ủy ban cũng kết luận cơ chế này được thực hiện mà không có sự nhận thức của Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, chủ sở hữu Man City.

Phán quyết gây chấn động bóng đá Anh, dẫn đến những lời kêu gọi mở cuộc điều tra hình sự và làm bùng phát các cuộc phản đối của người hâm mộ đội bóng đối thủ trong những trận đấu của Man City tại Ngoại hạng Anh.

Lập luận của Man City là số tiền nói trên đến từ chính phủ Abu Dhabi, chứ không phải chủ sở hữu CLB. Vì vậy, đội bóng cho rằng khoản tiền này cần được công nhận là doanh thu tài trợ hợp pháp.

Đầu tháng này, tờ Telegraph tiết lộ rằng trong cuộc điều tra tại Mỹ liên quan đến các hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước, Etihad Airways từng tuyên bố: “Khẳng định cho rằng chính phủ Abu Dhabi chi trả cho hợp đồng tài trợ của Etihad đối với Man City tại Ngoại hạng Anh là sai sự thật”.

Man City cho rằng phát biểu này đã bị trích dẫn sai ngữ cảnh. CLB nhấn mạnh rằng vào thời điểm đó, hãng hàng không cũng khẳng định Etihad tài trợ cho đội bóng “bằng nguồn thanh khoản của chính mình”, điều mà Man City cho là phù hợp với lập trường của họ.

Lập luận bào chữa của Man City

Tại phiên điều trần ban đầu, Man City đưa ra 3 nhóm bằng chứng chính liên quan đến nguồn tài trợ từ nhà nước. Tuy nhiên, các luật sư của CLB cho rằng những bằng chứng này chưa được xem xét và đánh giá đúng mức, đặc biệt đối với vấn đề nguồn tiền của chính phủ trong các hợp đồng tài trợ.

Doanh thu tài trợ bị cho là nâng khống bởi Man City

Ba nhóm bằng chứng bao gồm:

- Các tài liệu và sao kê ngân hàng của chính phủ Abu Dhabi được lập tại thời điểm diễn ra những giao dịch liên quan.

- Thư từ của chính phủ Abu Dhabi gửi tới phiên điều trần, xác nhận tính chính xác của những hồ sơ ban đầu.

- Lời khai của các quan chức CLB, những nhân vật cấp cao tại các doanh nghiệp tài trợ và quan chức chính phủ.

Man City được dự đoán sẽ lập luận rằng Ngoại hạng Anh gần như hoàn toàn dựa vào các email bị rò rỉ và không đưa ra được bất kỳ nhân chứng trực tiếp nào. CLB từng công khai tuyên bố cách tiếp cận của hội đồng chứa đựng “những sai sót rõ ràng về pháp luật, nguyên tắc và sự thật”, khiến các kết luận được đưa ra trở nên “không đáng tin cậy”.

Trước đó, ủy ban độc lập đã bác bỏ lời giải thích đó về nguồn tài trợ từ chính phủ, cho rằng lập luận này “không đúng sự thật”.

“Chúng tôi kết luận rằng đây là một lời giải thích do CLB dựng lên rất lâu sau khi các sự việc xảy ra, nhằm tìm cách che giấu và làm lu mờ thực tế của cơ chế tài trợ trá hình”, hội đồng tuyên bố.

Man City kiên quyết phản đối kết luận này. Đội bóng tin rằng các tiêu chí đánh giá cần thiết đã không được áp dụng một cách phù hợp trong quá trình xem xét vụ việc.