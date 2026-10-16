Báo Thái Lan lo sợ ĐT Việt Nam sở hữu "cặp song sát" Leo Artur và Alan Grafite

Báo Thái dự đoán Leo Artur và Alan Grafite sắp khoác áo ĐT Việt Nam

Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập quốc tịch và quy định của FIFA, Leo Artur và Alan Grafite có thể mang đến những lựa chọn đáng chú ý cho hàng công của bóng đá Việt Nam.

Theo thông tin được chia sẻ từ trang Sai Lueat Football, Leo Artur và Alan Grafite là hai cái tên đáng quan tâm khi đề cập đến khả năng bổ sung những cầu thủ nhập tịch chất lượng cho ĐT Việt Nam. Cả hai đều đang thi đấu cho CLB CAHN và sở hữu những phẩm chất có thể tạo ra sự khác biệt trên hàng công. Đáng chú ý, Leo Artur nhận được sự quan tâm từ truyền thông Thái Lan sau những màn trình diễn tại Shopee Cup.

Leo Artur (trá) và Alan Grafite. Ảnh: CLB CAHN.

Leo Artur được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng sáng tạo và những pha xử lý mang tính đột biến. Cầu thủ người Brazil có thể tham gia tổ chức tấn công, tạo cơ hội cho đồng đội và trực tiếp uy hiếp khung thành đối phương. Khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp cùng sự linh hoạt trong cách di chuyển giúp anh trở thành một nhân tố đáng chú ý trong hệ thống tấn công của CLB CAHN.

Nếu một ngày đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam, Leo Artur có thể mang đến thêm phương án sáng tạo ở khu vực giữa sân và gần vòng cấm đối phương. Mùa giải này, ngôi sao 31 tuổi có 2 pha lập công và 1 đường kiến tạo thành bàn sau 4 trận trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Alan Grafite là mẫu tiền đạo thiên về sức mạnh, khả năng chọn vị trí và dứt điểm. Sự hiện diện của một chân sút có thể hình cùng khả năng hoạt động trong vòng cấm sẽ giúp đội bóng có thêm lựa chọn khi triển khai tấn công trực diện. Chân sút 28 tuổi có 2 bàn sau 7 trận mùa này.

Nếu đặt cạnh Leo Artur, Alan Grafite có thể tạo nên sự kết hợp giữa khả năng kiến tạo, tổ chức lối chơi và năng lực kết thúc tình huống. Đây cũng là lý do viễn cảnh bộ đôi Brazil cùng khoác áo ĐT Việt Nam thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tuy nhiên, khả năng thi đấu cho ĐT Việt Nam của Leo Artur và Alan Grafite hiện vẫn chỉ dừng ở mức giả thuyết. Cả hai chưa nhập quốc tịch Việt Nam và chưa đủ điều kiện đại diện cho ĐT Việt Nam. Việc đang thi đấu tại V.League không đồng nghĩa một ngoại binh có thể lập tức khoác áo các “Chiến binh Sao vàng”, bởi cầu thủ còn phải đáp ứng các quy định về quốc tịch và tư cách thi đấu quốc tế.

Theo quy định của FIFA, một cầu thủ không có quan hệ quốc tịch liên quan từ trước có thể đủ điều kiện đại diện cho một liên đoàn bóng đá quốc gia thông qua quá trình cư trú thực tế liên tục trên lãnh thổ nước đó trong thời gian tối thiểu 5 năm sau khi đủ 18 tuổi, cùng những điều kiện liên quan khác.

Cả Leo Artur và Alan Grafite đều bắt đầu sang Việt Nam thi đấu vào tháng 10/2023. Nếu không bị gián đoạn, họ sẽ đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam vào tháng 10/2028 nếu có quốc tịch. Điều đó có nghĩa, tối thiểu 2 năm nữa, cặp đôi này mới có thể thi đấu cho các “Chiến binh Sao vàng”.

Bên cạnh vấn đề pháp lý, khả năng được triệu tập cũng sẽ phụ thuộc vào phong độ thực tế của hai cầu thủ trong những mùa giải tiếp theo. ĐT Việt Nam cần những nhân tố có thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật, duy trì hiệu suất thi đấu và tạo ra sự kết nối với các đồng đội.