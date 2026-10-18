Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lorient vs Monaco 18/10/26 - Trực tiếp
Logo Lorient - FCL Lorient
0
Logo Monaco - ASM Monaco
0
Nottingham Forest vs Arsenal 18/10/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Milan vs Atalanta 18/10/26 - Trực tiếp
Logo Milan - MIL Milan
0
Logo Atalanta - ATA Atalanta
0
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Real Madrid vs Sevilla
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Coventry City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-

Kết quả bóng đá Leeds - MU: Cầm vàng lại để vàng rơi (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Leeds United Manchester United

(Vòng 7 Ngoại hạng Anh) MU đánh rơi 3 điểm trước Leeds khi điểm yếu trong phòng ngự lộ ra.

   

Hiệp một chứng kiến Leeds và MU thi đấu ăn miếng, trả miếng hấp dẫn. Nhiều cơ hội được 2 đội tạo ra, nhưng chỉ có MU tận dụng được. Phút 35, Amad Diallo thả bóng xuống đáy biên phải để Tielemans thoát đi. Sau đó, Tielemans căng ngang thuận lợi để Mbeumo băng đến dứt điểm tung lưới Leeds. 

Niềm vui khôn xiết của Mbeumo

Niềm vui khôn xiết của Mbeumo

Trước đó, thủ thành Lammens thi đấu xuất sắc để giúp MU giữ sạch lưới ở 45 phút thi đấu đầu tiên. Như ở phút 26, Gudmundsson bật cao đánh đầu đưa bóng đập đất rất hiểm hóc, nhưng "người nhện" của MU vẫn bay người cứu thua xuất thần.

Bước sang hiệp hai, Leeds tận dụng điểm yếu trong không chiến của MU để có bàn gỡ hòa 1-1. Phút 51, hàng thủ MU không thể ngăn cản trung vệ Muharemovic ở tình huống phạt góc. Muharemovic không chiến thành công và tạo ra cơ hội để Calvert-Lewin dứt điểm tung lưới MU. 

&nbsp;Leeds trừng phạt MU

 Leeds trừng phạt MU

Tìm được bàn gỡ hòa, Leeds dâng cao tinh thần. Họ nỗ lực phòng ngự để khiến MU gặp bế tắc trong phần còn lại của trận đấu. Thậm chí nếu may mắn hơn, Leeds có thể giành 3 điểm ở trận này. 

Chung cuộc MU hòa 1-1 Leeds. Kết quả đó khiến "Quỷ đỏ" nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 6 trận liên tiếp.

Tỷ số chung cuộc: Leeds 1-1 MU (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo) 

Leeds: Calvert-Lewin 51' (Muharemovic)

MU: Mbeumo 35' (Tielemans)

Đội hình xuất phát: 

Leeds: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Stach, Okafor, Calvert-Lewin

MU: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martinez, Baleba, Tielemans, Andrey Santos, Fernandes, Amad Diallo, Mbeumo

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Leeds United Kết quả bóng đá Leeds - MU: Cầm vàng lại để vàng rơi (Ngoại hạng Anh) - 3 vs Kết quả bóng đá Leeds - MU: Cầm vàng lại để vàng rơi (Ngoại hạng Anh) - 4 MU

Điểm

Trafford 6.4

Justin 6.3

Elvedi 7.2

Kiến tạo Muharemovic 7.1

Bogle 6.6

Ampadu 6.2

Tanaka 6.6

Gudmundsson 6.0

Stach 6.6

Okafor 6.1

Ghi bàn Calvert-Lewin 7.6

Điểm

6.6Lammens

7.7Dalot

6.8Yoro

7.1Maguire

6.4Martinez

6.5Baleba

7.6Tielemans Kiến tạo

6.3Andrey Santos

6.3Fernandes

6.7Amad Diallo

6.8Mbeumo Ghi bàn

Thay người

Longstaff 6.1

Nmecha 6.3

Thay người

6.5Mount

7.2Mazraoui

6.0Cunha

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN)

Kết quả bóng đá Leeds - MU: Cầm vàng lại để vàng rơi (Ngoại hạng Anh) - 5 Leeds United MU Kết quả bóng đá Leeds - MU: Cầm vàng lại để vàng rơi (Ngoại hạng Anh) - 6

Sút khung thành
12 (5)
13 (3)
Thời gian kiểm soát bóng
61%
39%
Phạm lỗi
16
5
Thẻ vàng
2
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
3
Phạt góc
2
3
Cứu thua
2
3

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

HLV Carrick chưa bị sa thải, sếp lớn MU đã mâu thuẫn chuyện chọn người thay
HLV Carrick chưa bị sa thải, sếp lớn MU đã mâu thuẫn chuyện chọn người thay

Manchester United cân nhắc thay HLV Michael Carrick sau khởi đầu thất vọng tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, nội bộ đội chủ sân Old Trafford chưa thống...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2026 20:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN