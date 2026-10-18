Kết quả bóng đá Leeds - MU: Cầm vàng lại để vàng rơi (Ngoại hạng Anh)

Hiệp một chứng kiến Leeds và MU thi đấu ăn miếng, trả miếng hấp dẫn. Nhiều cơ hội được 2 đội tạo ra, nhưng chỉ có MU tận dụng được. Phút 35, Amad Diallo thả bóng xuống đáy biên phải để Tielemans thoát đi. Sau đó, Tielemans căng ngang thuận lợi để Mbeumo băng đến dứt điểm tung lưới Leeds.

Niềm vui khôn xiết của Mbeumo

Trước đó, thủ thành Lammens thi đấu xuất sắc để giúp MU giữ sạch lưới ở 45 phút thi đấu đầu tiên. Như ở phút 26, Gudmundsson bật cao đánh đầu đưa bóng đập đất rất hiểm hóc, nhưng "người nhện" của MU vẫn bay người cứu thua xuất thần.

Bước sang hiệp hai, Leeds tận dụng điểm yếu trong không chiến của MU để có bàn gỡ hòa 1-1. Phút 51, hàng thủ MU không thể ngăn cản trung vệ Muharemovic ở tình huống phạt góc. Muharemovic không chiến thành công và tạo ra cơ hội để Calvert-Lewin dứt điểm tung lưới MU.

Leeds trừng phạt MU

Tìm được bàn gỡ hòa, Leeds dâng cao tinh thần. Họ nỗ lực phòng ngự để khiến MU gặp bế tắc trong phần còn lại của trận đấu. Thậm chí nếu may mắn hơn, Leeds có thể giành 3 điểm ở trận này.

Chung cuộc MU hòa 1-1 Leeds. Kết quả đó khiến "Quỷ đỏ" nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 6 trận liên tiếp.

Tỷ số chung cuộc: Leeds 1-1 MU (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Leeds: Calvert-Lewin 51' (Muharemovic)

MU: Mbeumo 35' (Tielemans)

Đội hình xuất phát:

Leeds: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Stach, Okafor, Calvert-Lewin

MU: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martinez, Baleba, Tielemans, Andrey Santos, Fernandes, Amad Diallo, Mbeumo

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Leeds United vs MU Điểm Trafford 6.4 Justin 6.3 Elvedi 7.2 Muharemovic 7.1 Bogle 6.6 Ampadu 6.2 Tanaka 6.6 Gudmundsson 6.0 Stach 6.6 Okafor 6.1 Calvert-Lewin 7.6 Điểm 6.6Lammens 7.7Dalot 6.8Yoro 7.1Maguire 6.4Martinez 6.5Baleba 7.6Tielemans 6.3Andrey Santos 6.3Fernandes 6.7Amad Diallo 6.8Mbeumo Thay người Longstaff 6.1 Nmecha 6.3 Thay người 6.5Mount 7.2Mazraoui 6.0Cunha Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN)

Leeds United MU Sút khung thành 12 (5) 13 (3) Thời gian kiểm soát bóng 61% 39% Phạm lỗi 16 5 Thẻ vàng 2 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 3 Phạt góc 2 3 Cứu thua 2 3

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