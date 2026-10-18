Kết quả bóng đá Leeds - MU: Cầm vàng lại để vàng rơi (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 7 Ngoại hạng Anh) MU đánh rơi 3 điểm trước Leeds khi điểm yếu trong phòng ngự lộ ra.
Hiệp một chứng kiến Leeds và MU thi đấu ăn miếng, trả miếng hấp dẫn. Nhiều cơ hội được 2 đội tạo ra, nhưng chỉ có MU tận dụng được. Phút 35, Amad Diallo thả bóng xuống đáy biên phải để Tielemans thoát đi. Sau đó, Tielemans căng ngang thuận lợi để Mbeumo băng đến dứt điểm tung lưới Leeds.
Niềm vui khôn xiết của Mbeumo
Trước đó, thủ thành Lammens thi đấu xuất sắc để giúp MU giữ sạch lưới ở 45 phút thi đấu đầu tiên. Như ở phút 26, Gudmundsson bật cao đánh đầu đưa bóng đập đất rất hiểm hóc, nhưng "người nhện" của MU vẫn bay người cứu thua xuất thần.
Bước sang hiệp hai, Leeds tận dụng điểm yếu trong không chiến của MU để có bàn gỡ hòa 1-1. Phút 51, hàng thủ MU không thể ngăn cản trung vệ Muharemovic ở tình huống phạt góc. Muharemovic không chiến thành công và tạo ra cơ hội để Calvert-Lewin dứt điểm tung lưới MU.
Leeds trừng phạt MU
Tìm được bàn gỡ hòa, Leeds dâng cao tinh thần. Họ nỗ lực phòng ngự để khiến MU gặp bế tắc trong phần còn lại của trận đấu. Thậm chí nếu may mắn hơn, Leeds có thể giành 3 điểm ở trận này.
Chung cuộc MU hòa 1-1 Leeds. Kết quả đó khiến "Quỷ đỏ" nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 6 trận liên tiếp.
Tỷ số chung cuộc: Leeds 1-1 MU (H1: 0-1)
Ghi bàn (kiến tạo)
Leeds: Calvert-Lewin 51' (Muharemovic)
MU: Mbeumo 35' (Tielemans)
Đội hình xuất phát:
Leeds: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Stach, Okafor, Calvert-Lewin
MU: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martinez, Baleba, Tielemans, Andrey Santos, Fernandes, Amad Diallo, Mbeumo
Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)
Điểm
Trafford 6.4
Justin 6.3
Elvedi 7.2
Muharemovic 7.1
Bogle 6.6
Ampadu 6.2
Tanaka 6.6
Gudmundsson 6.0
Stach 6.6
Okafor 6.1
Calvert-Lewin 7.6
Điểm
6.6Lammens
7.7Dalot
6.8Yoro
7.1Maguire
6.4Martinez
6.5Baleba
7.6Tielemans
6.3Andrey Santos
6.3Fernandes
6.7Amad Diallo
6.8Mbeumo
Thay người
Longstaff 6.1
Nmecha 6.3
Thay người
6.5Mount
7.2Mazraoui
6.0Cunha
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Thống kê trận đấu (Theo ESPN)
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV
Manchester United cân nhắc thay HLV Michael Carrick sau khởi đầu thất vọng tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, nội bộ đội chủ sân Old Trafford chưa thống...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/10/2026 20:55 PM (GMT+7)