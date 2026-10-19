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Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: "Kép phụ" tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Nottingham Forest Video highlight Ngoại hạng Anh

(Vòng 7) Arsenal đã phá vỡ thế phòng ngự kiên cường của Nottingham Forest nhờ bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Noni Madueke.

   

Arsenal đứng trước nguy cơ lần đầu tiên phải chia điểm trong mùa giải khi gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của Nottingham Forest. Hiệp 1 diễn ra vô cùng tẻ nhạt, khi cả hai đội đều không có cú sút trúng đích nào. Đây mới là lần thứ hai tình huống này xảy ra tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

Cầu thủ vào sân thay người Madueke ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Cầu thủ vào sân thay người Madueke ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Trước đó, điều tương tự diễn ra trong trận đấu có sự góp mặt của Arsenal trên sân Aston Villa hôm 1/9. Khi ấy, “Pháo thủ” vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Bukayo Saka trong hiệp 2. Một lần nữa, Arsenal tìm được cách giành trọn 3 điểm. Madueke, người thay Eberechi Eze sau giờ nghỉ, tung cú sút đưa bóng chạm người Jair Cunha, đổi hướng và bay thẳng vào lưới.

Đó cũng là cú sút trúng đích đầu tiên của Arsenal trong trận đấu, giáng một đòn mạnh vào Nottingham Forest. Đội chủ nhà có khởi đầu hiệp 2 tốt hơn và cho thấy khả năng tạo nên bất ngờ trước “Pháo thủ”. Tuy nhiên, Nottingham Forest phải trả giá vì khả năng dứt điểm kém hiệu quả. Chris Wood, Murillo và Liam Delap đều bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa ở những phút cuối trận.

Thất bại này đẩy Nottingham Forest xuống nhóm xuống hạng với 5 điểm sau 7 trận. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Oliver Glasner vẫn chưa ghi được bàn thắng nào trên sân nhà City Ground ở mùa giải này. Trong khi đó, Arsenal tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 18 điểm, kém đội đầu bảng Man City 3 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Nottingham Forest 0-1 Arsenal (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Arsenal: Madueke (80', Rice)

Đội hình xuất phát

Nottingham Forest: Matz Sels; Jair Cunha, Diomande, Murillo; Dominguez, Munoz, Schlager, Williams; McAtee, Ndoye, Delap.

Arsenal: Raya; Ben White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Odegaard, Saka, Eze; Havertz.

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: "Kép phụ" tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 2 Nottingham Forest Arsenal Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: "Kép phụ" tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
14 (2)
9 (1)
Thời gian kiểm soát bóng
26,1%
73,9%
Phạm lỗi
14
8
Thẻ vàng
1
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
1
Phạt góc
8
6
Cứu thua
0
2

Chấm điểm cầu thủ

Nottingham Forest Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: "Kép phụ" tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: "Kép phụ" tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 5 Arsenal

Điểm

Matz Sels 5.8

Jair Cunha 6.7

Diomande 7.1

Murillo 7.6

Dominguez 6.1

Munoz 6.4

Schlager 7.3

Thẻ vàng Williams 7.1

McAtee 7.0

Ndoye 5.8

Delap 6.1

Điểm

7.8Raya

6.8Ben White

7.5Konsa

7.7Gabriel

6.9Calafiori

7.6Guimaraes

8.0Rice Kiến tạo

7.2Odegaard

6.9Saka

6.0Eze

6.4Havertz

Thay người

Kalimuendo 6.1

Sangare 6.1

Chris Wood

Hudson Odoi

Thay người

7.0Madueke Thẻ vàngGhi bàn

6.6Timber

6.6Merino

6.0Gyokeres

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Konsa cứu thua xuất sắc (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Konsa cứu thua xuất sắc (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 7) Ezri Konsa đã xuất hiện đúng lúc để giải nguy cho Arsenal ở những phút bù giờ cuối trận.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2026 23:31 PM (GMT+7)
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