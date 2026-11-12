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Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Nóng trận Italia - Pháp, Anh - Croatia

Sự kiện: UEFA Nations League

Lịch thi đấu Nations League 2026/27 diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2026, với 54 đội tuyển tranh tài tại 4 League. League A tiếp tục là tâm điểm với cuộc đua vào tứ kết và chức vô địch.

Lịch thi đấu League A

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Lượt trận thứ 1

25/09

01:45

Hà Lan

1-1

Đức

25/09

01:45

Serbia

1-2

Hy Lạp

25/09

01:45

Na Uy

3-2

Đan Mạch

25/09

01:45

Bồ Đào Nha

1-0

Xứ Wales

26/09

01:45

Italia

0-2

Bỉ

26/09

01:45

Thổ Nhĩ Kỳ

0-1

Pháp

27/09

01:45

CH Czech

1-2

Croatia

TV360

27/09

01:45

Anh

2-3

Tây Ban Nha

TV360

Lượt trận thứ 2

27/09

23:00

Serbia

1-2

Hà Lan

TV360

27/09

23:00

Đan Mạch

2-0

Xứ Wales

TV360

28/09

01:45

Đức

0-1

Hy Lạp

TV360

28/09

01:45

Na Uy

1-2

Bồ Đào Nha

TV360

29/09

01:45

Bỉ

0-1

Pháp

29/09

01:45

Thổ Nhĩ Kỳ

1-4

Italia

30/09

01:45

CH Czech

1-2

Anh

30/09

01:45

Tây Ban Nha

4-1

Croatia

Lượt trận thứ 3

02/10

01:45

Đức

2-0

Serbia

02/10

01:45

Hy Lạp

2-2

Hà Lan

02/10

01:45

Đan Mạch

2-4

Bồ Đào Nha

02/10

01:45

Xứ Wales

2-1

Na Uy

03/10

01:45

Bỉ

3-0

Thổ Nhĩ Kỳ

03/10

01:45

Pháp

1-1

Italia

03/10

23:00

Croatia

0-7

Anh

04/10

01:45

Tây Ban Nha

3-1

CH Czech

Lượt trận thứ 4

05/10

01:45

Hy Lạp

0-0

Đức

05/10

01:45

Hà Lan

2-1

Serbia

05/10

01:45

Bồ Đào Nha

2-1

Na Uy

05/10

01:45

Xứ Wales

0-1

Đan Mạch

06/10

01:45

Pháp

4-1

Bỉ

06/10

01:45

Italia

3-1

Thổ Nhĩ Kỳ

07/10

01:45

Anh

3-0

CH Czech

07/10

01:45

Croatia

1-2

Tây Ban Nha

Lượt trận thứ 5

13/11

00:00

Thổ Nhĩ Kỳ

Bỉ

TV360

13/11

02:45

Italia

Pháp

TV360

13/11

02:45

CH Czech

Tây Ban Nha

TV360

13/11

02:45

Anh

Croatia

TV360

14/11

02:45

Hà Lan

Hy Lạp

TV360

14/11

02:45

Serbia

Đức

TV360

15/11

00:00

Na Uy

Xứ Wales

TV360

15/11

02:45

Bồ Đào Nha

Đan Mạch

TV360

Lượt trận thứ 6

16/11

02:45

Bỉ

Italia

TV360

16/11

02:45

Pháp

Thổ Nhĩ Kỳ

TV360

16/11

02:45

Croatia

CH Czech

TV360

16/11

02:45

Tây Ban Nha

Anh

TV360

17/11

02:45

Đức

Hà Lan

TV360

17/11

02:45

Hy Lạp

Serbia

TV360

18/11

02:45

Đan Mạch

Na Uy

TV360

18/11

02:45

Xứ Wales

Bồ Đào Nha

TV360

Lịch thi đấu League B

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Lượt trận thứ 1

25/09

01:45

Áo

3-1

Israel

25/09

01:45

Kosovo

1-0

Cộng hòa Ireland

25/09

21:00

Georgia

0-1

Bắc Ireland

26/09

01:45

Hungary

0-1

Ukraine

26/09

01:45

Ba Lan

0-0

Bosnia & Herzegovina

26/09

01:45

Thụy Điển

2-1

Romania

26/09

20:00

Slovenia

0-0

Scotland

27/09

01:45

Bắc Macedonia

0-3

Thụy Sĩ

Lượt trận thứ 2

27/09

23:00

Áo

3-1

Kosovo

28/09

01:45

Israel

0-3

Cộng hòa Ireland

28/09

23:00

Georgia

0-0

Ukraine

29/09

01:45

Romania

2-4

Bosnia & Herzegovina

29/09

01:45

Thụy Điển

3-1

Ba Lan

29/09

02:45

Bắc Ireland

0-0

Hungary

30/09

01:45

Scotland

0-3

Thụy Sĩ

30/09

01:45

Slovenia

2-0

Bắc Macedonia

Lượt trận thứ 3

02/10

01:45

Israel

0-0

Kosovo

02/10

01:45

Cộng hòa Ireland

2-2

Áo

03/10

01:45

Hungary

1-0

Georgia

03/10

01:45

Ukraine

0-3

Bắc Ireland

03/10

01:45

Bosnia & Herzegovina

1-1

Thụy Điển

03/10

01:45

Ba Lan

6-0

Romania

04/10

01:45

Bắc Macedonia

0-2

Scotland

04/10

01:45

Thụy Sĩ

2-1

Slovenia

Lượt trận thứ 4

04/10

23:00

Kosovo

1-1

Áo

05/10

01:45

Cộng hòa Ireland

1-1

Israel

06/10

01:45

Bosnia & Herzegovina

1-0

Ba Lan

06/10

01:45

Ukraine

1-2

Hungary

06/10

02:45

Bắc Ireland

0-0

Georgia

06/10

02:45

Romania

0-1

Thụy Điển

07/10

01:45

Scotland

1-2

Slovenia

07/10

01:45

Thụy Sĩ

3-0

Bắc Macedonia

Lượt trận thứ 5

14/11

02:45

Scotland

Bắc Macedonia

14/11

02:45

Slovenia

Thụy Sĩ

14/11

21:00

Kosovo

Israel

15/11

00:00

Georgia

Hungary

15/11

02:45

Bắc Ireland

Ukraine

15/11

02:45

Áo

CH Ireland

15/11

02:45

Romania

Ba Lan

15/11

02:45

Thụy Điển

Bosnia & Herzegovina

Lượt trận thứ 6

17/11

02:45

Bắc Macedonia

Slovenia

17/11

02:45

Thụy Sĩ

Scotland

18/11

02:45

Hungary

Bắc Ireland

18/11

02:45

Ukraine

Georgia

18/11

02:45

Israel

Áo

18/11

02:45

CH Ireland

Kosovo

18/11

02:45

Bosnia & Herzegovina

Romania

18/11

02:45

Ba Lan

Thụy Điển

Lịch thi đấu League C

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Lượt trận thứ 1

25/09

23:00

Armenia

2-0

Latvia

26/09

01:45

Montenegro

2-1

Cyprus

26/09

23:00

Bulgaria

1-2

Luxembourg

26/09

23:00

Iceland

1-1

Estonia

26/09

23:00

San Marino

0-7

Phần Lan

26/09

23:00

Quần đảo Faroe

1-1

Kazakhstan

27/09

01:45

Albania

2-0

Belarus

27/09

01:45

Slovakia

2-0

Moldova

Lượt trận thứ 2

29/09

23:00

Armenia

2-3

Montenegro

29/09

23:00

Latvia

0-0

Cyprus

30/09

01:45

Moldova

1-1

Quần đảo Faroe

30/09

01:45

Slovakia

2-1

Kazakhstan

30/09

01:45

Phần Lan

0-0

Belarus

30/09

01:45

San Marino

0-3

Albania

30/09

01:45

Bulgaria

0-0

Estonia

30/09

01:45

Luxembourg

0-3

Iceland

Lượt trận thứ 3

02/10

23:00

Kazakhstan

1-2

Moldova

03/10

01:45

Quần đảo Faroe

1-1

Slovakia

03/10

01:45

Cyprus

2-0

Armenia

03/10

01:45

Latvia

1-2

Montenegro

03/10

21:00

Estonia

1-0

Luxembourg

03/10

23:00

Iceland

3-0

Bulgaria

04/10

01:45

Phần Lan

2-1

Albania

04/10

01:00

Belarus

4-0

San Marino

Lượt trận thứ 4

06/10

01:45

Cyprus

2-1

Latvia

06/10

01:45

Montenegro

0-0

Armenia

06/10

23:00

Kazakhstan

2-2

Quần đảo Faroe

07/10

01:45

Moldova

0-4

Slovakia

07/10

01:45

Albania

2-1

San Marino

07/10

01:45

Belarus

1-0

Phần Lan

07/10

01:45

Estonia

0-0

Iceland

07/10

01:45

Luxembourg

0-2

Bulgaria

Lượt trận thứ 5

13/11

00:00

Armenia

Đảo Síp

13/11

02:45

Albania

Phần Lan

13/11

02:45

San Marino

Belarus

13/11

02:45

Montenegro

Latvia

14/11

00:00

Moldova

Kazakhstan

14/11

02:45

Slovakia

Quần đảo Faroe

14/11

02:45

Bulgaria

Iceland

14/11

02:45

Luxembourg

Estonia

Lượt trận thứ 6

15/11

21:00

Đảo Síp

Montenegro

15/11

21:00

Latvia

Armenia

16/11

00:00

Belarus

Albania

16/11

00:00

Phần Lan

San Marino

16/11

22:00

Quần đảo Faroe

Moldova

16/11

22:00

Kazakhstan

Slovakia

17/11

00:00

Estonia

Bulgaria

17/11

00:00

Iceland

Luxembourg

Lịch thi đấu League D

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Lượt trận thứ 1

25/09

01:45

Liechtenstein

0-2

Lithuania

25/09

01:45

Andorra

1-2

Malta

Lượt trận thứ 2

27/09

20:00

Lithuania

1-1

Azerbaijan

28/09

00:00

Gibraltar

0-0

Andorra

Lượt trận thứ 3

01/10

23:00

Azerbaijan

0-0

Liechtenstein

02/10

01:45

Malta

1-1

Gibraltar

Lượt trận thứ 4

04/10

21:00

Azerbaijan

1-0

Lithuania

05/10

00:00

Malta

1-0

Andorra

Lượt trận thứ 5

14/11

02:45

Andorra

Gibraltar

14/11

02:45

Liechtenstein

Azerbaijan

Lượt trận thứ 6

17/11

00:00

Lithuania

Liechtenstein

17/11

02:45

Gibraltar

Malta

Nations League 2026/27 diễn ra từ ngày 24/9 đến 17/11/2026 ở giai đoạn League, quy tụ 54 đội tuyển châu Âu. Các đội được chia thành 4 hạng đấu gồm League A, B, C và D.

League A, B và C có 16 đội, chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. League D gồm 6 đội chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. Các đội League A, B và C thi đấu 6 trận theo thể thức vòng tròn hai lượt, trong khi League D đá 4 trận.

Tại League A, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào tứ kết. Bốn đội thắng tứ kết sẽ tranh bán kết, chung kết Nations League vào tháng 6/2027.

Ở các hạng dưới, đội đầu bảng League B, C và D được thăng hạng trực tiếp. Đội cuối bảng League A và B xuống hạng trực tiếp. League C có thêm suất xuống hạng dành cho hai đội xếp thứ tư có thành tích kém nhất.

Các trận play-off thăng hạng, xuống hạng sẽ diễn ra vào tháng 3/2027, tạo thêm cơ hội cho những đội chưa thể giành suất trực tiếp.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng Nations League, giao hữu U23 VTV Cup
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng Nations League, giao hữu U23 VTV Cup

Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/lich-thi-dau-uefa-nations-league-2026/27-moi-n...

-12/11/2026 16:02 PM (GMT+7)
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