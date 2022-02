Lewandowski tố cáo Messi nói một đằng, làm một nẻo

Trong mùa giải vừa qua, Messi đã vượt qua chính Lewandowski trong cuộc đua giành Quả bóng vàng thế giới – Ballon D’or 2021. Messi thắng Lewandowski với khoảng cách sít sao về điểm số để lần thứ 7 đăng quang Quả bóng vàng.

Trong khi đó, Lewandowski thắng lại Messi trong cuộc đua giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm 2021 của LĐBĐ thế giới (FIFA) – FIFA The Best. Lewandowski có lần thứ hai liên tiếp đăng quang giải FIFA The Best. Ballon d’Or và FIFA The Best là hai giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong năm mà mọi cầu thủ đều ao ước có được.

Trong cuộc bầu chọn giải Quả bóng vàng thế giới 2021, nhiều người cho rằng Lewandowski xứng đáng thắng Messi hơn. Việc Messi giành quả bóng vàng bị đánh giá là không công bằng, tờ Mirror (Anh) cho biết.

Mặc dù Messi đã ghi 38 bàn trong mùa giải cuối cùng ở Barcelona và vô địch Copa America cùng tuyển Argentina lần đầu tiên kể từ năm 1993, nhưng mọi thứ không đi theo kế hoạch của Messi kể từ khi anh chuyển đến PSG.

Những chấn thương vặt cùng việc bị nhiễm COVID-19 đã hạn chế thời gian ra sân của Messi, anh chỉ có 1 bàn duy nhất ở Ligue 1 và vật lộn để tìm lại phong độ đỉnh cao như thời còn chơi cho Barca.

Trong khi đó, Lewandowski chuyển sự cạnh tranh cá nhân giữa anh và Messi bằng cách tuyên bố giải FIFA The Best quan trọng hơn Quả bóng vàng thế giới. Lewandowski chưa bao giờ giành quả bóng vàng.

Lẽ ra, tiền đạo 34 tuổi người Ba Lan của Bayern Munich đã chắc chắn giành quả bóng vàng năm 2020, nhưng giải năm đó bị tạp chí France Football hủy bỏ vì dịch COVID-19. Đến năm 2021, Lewy lại thua điểm Messi và chỉ giành Quả bóng bạc.

Lewandowski khẳng định quy trình bỏ phiếu giải The Best chặt chẽ hơn quả bóng vàng, mặc dù anh thừa nhận giải quả bóng vàng do France Football tổ chức danh giá hơn FIFA The Best.

Lewandowski chia sẻ với 1 tạp chí của Ba Lan và được tờ Marca (Tây Ban Nha) dẫn lại: “Gần đây, tôi đã suy nghĩ và đi đến kết luận rằng, giải thưởng của FIFA quan trọng hơn (quả bóng vàng).

Chỉ có các nhà báo bỏ phiếu cho Quả bóng vàng thế giới, không có sự xác minh rõ ràng. Trong khi đó, những người làm bóng đá chuyên nghiệp và báo chí bầu chọn cho giải thưởng của FIFA.

Các đội trưởng và HLV của mỗi đội tuyển quốc gia có thể đánh giá màn trình diễn của chúng tôi một cách thực tế và khách quan hơn, bởi họ biết từng trận đấu, từng kỷ lục, từng chấn thương có ý nghĩa quan trọng như thế nào.

Có lẽ, trong bảng xếp hạng đánh giá chung, Ballon d’Or có vị trí tốt hơn The Best. Nhưng sự công nhận mà tôi nhận được khi giành giải The Best khiến tôi tự hào vì tôi biết mình đã làm việc chăm chỉ như thế nào trong nhiều năm”.

Đối với nhiều người, không thể phủ nhận Lewandowski là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Nhưng Messi đã không điền tên Lewandowski vào danh sách 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm 2021 cho cả giải Quả bóng vàng và The Best, tờ Mirror (Anh) cho biết. Trong khi đó, tờ Bild (Đức) nhấn mạnh điều này có thể là “động cơ thầm kín” của Messi, người coi Lewandowski là đối thủ chính có thể tước mất điểm số của anh.

Các phương tiện truyền thông ở Đức đã viết “Xấu hổ về anh, Lionel Messi” khi Messi bầu cho các đồng đội ở PSG là Kylian Mbappe và Neymar cùng Karim Benzema của Real Madrid chứ không bầu cho Lewandowski.

Lewandowski thẳng thừng lên tiếng vạch trần Messi và tố cáo siêu sao người Argentina "nói một đằng, làm một nẻo". Lewandowski tiết lộ Messi khẳng định sẽ bầu chọn cho anh nhưng cuối cùng Messi không thực hiện. Trong khi đó, Lewandowski với tư cách đội trưởng tuyển Ba Lan lại không ngại ngần bỏ phiếu bầu chọn cho Messi.

Tiền đạo của Bayern Munich Robert Lewandoski chia sẻ: “Tôi đã bỏ phiếu cho Messi vì tôi đánh giá cao những gì anh ấy làm được trong năm nay và trước đó. Messi nói rằng anh ấy sẽ bầu chọn Quả bóng vàng thế giới cho tôi.

Quan điểm sau này của Messi có thay đổi hay không? Tôi không biết. Tôi không có gì phàn này, anh ấy đã đưa ra quyết định của mình và thế là xong. Dù sao thì tôi cũng đã nhận được giải thưởng (The Best)”.

Robert Lewandowski giành hai giải FIFA The Best liên tiếp vào năm 2020 và 2021. Trong khi đó, Lionel Messi chỉ có duy nhất 1 The Best kể từ khi FIFA bắt đầu trao giải thưởng với tên gọi đó vào năm 2016.

Nguồn: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/lewandowski-to-cao-messi-noi-mot-dang-lam-mot-neo-1042034.html