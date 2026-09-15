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Kết quả bóng đá Villarreal - Real Betis: Đẳng cấp ngược dòng, bay vào top 3 (La Liga)

Sự kiện: La liga 2026-27 Antony Isco

(Vòng 5 La Liga) Cuộc so tài giữa 2 CLB dự Cúp C1 mùa này đã chứng kiến rất nhiều cơ hội ghi bàn.

  

Đây là cuộc gặp giữa 2 đội đang dự Cúp C1 mùa này, nhưng Villarreal chưa thắng nổi trận nào từ khi HLV Inigo Perez lên dẫn dắt và đang đứng quanh nhóm xuống hạng. Betis cần chiến thắng để vào top 3, nhưng sau 2 trận thắng lớn trước Real Madrid và Lille, HLV Pellegrini quyết định xoay vòng khi cho dự bị Antony lẫn người hùng Troy Parrott.

Gerard Moreno mở tỷ số chi Villarreal sau liên tiếp nhiều lần mừng hụt của đội chủ nhà

Gerard Moreno mở tỷ số chi Villarreal sau liên tiếp nhiều lần mừng hụt của đội chủ nhà

Hai đội ăn miếng trả miếng ngay từ đầu, Nicolas Pepe sút chệch cột dọc ở phút thứ 7 nhưng 2 phút sau Bellerin cũng đáp lễ cho Betis với 2 cú đá liên tiếp, lần thứ 2 khiến Gulacsi phải cản phá. Villarreal sau đó 2 lần mừng hụt khi có những pha đưa bóng vào lưới Betis nhưng bị bắt việt vị.

Tới phút 29, đã không có điều gì ngăn Moreno lên bảng tỷ số với cú vô-lê cận thành sau khi được Renato Veiga đánh đầu chuyền. Nhưng không ai bên phía Villarreal ngờ rằng công sức của họ lại bị xóa bỏ rất nhanh chóng.

Phút 39, Abde đã thoát xuống bên cánh trái và cú sút của anh bị Gulacsi đẩy ra, nhưng Cucho đã có mặt để đá bồi. 4 phút sau màn ngược dòng hoàn tất cho Betis, Abde đánh đầu từ quả phạt góc của Isco và không may cho Gulacsi khi anh đẩy bóng đúng vào tầm chân của Natan trước cầu môn trống trải.

Betis ngược dòng chóng vánh trong những phút cuối của hiệp 1

Betis ngược dòng chóng vánh trong những phút cuối của hiệp 1

Villarreal phản ứng một cách bạc nhược ở hiệp 2 khi gần như không tạo ra nổi cơ hội nào. Nhưng Betis bỏ lỡ liên tiếp, từ Cucho, Antony tới Bellerin đều không thắng được thủ môn Gulacsi ngay cả khi ở thế đối mặt, phút 68 thậm chí Betis đã phản công 2-đánh-1 nhưng Fornals lại khống chế hỏng đường dọn cỗ của Deossa.

Dù vậy Betis không phải trả giá cho những pha bỏ lỡ đó, và trận thắng 2-1 giúp Betis bay vào top 3, bằng điểm Real Madrid và chỉ kém Barcelona 3 điểm.

Tỷ số trận đấu: Villarreal 1-2 Real Betis.

Ghi bàn (kiến tạo)

- Villarreal: Moreno 29' (Veiga)

- Betis: Cucho 39', Natan 43'

Đội hình xuất phát: 

Villarreal: Gulácsi; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Nicolas Pépé, Comesaña, Gueye, Buchanan, Gerard Moreno, Mikautadze.

Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Fornals, Marc Roca; Riquelme, Isco, Abde, Cucho Hernandez.

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Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

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Atlético Madrid
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Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
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Barcelona gần như áp đảo hoàn toàn nhưng hàng thủ của họ khiến trận đấu kịch tính hơn.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 03:09 AM (GMT+7)
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