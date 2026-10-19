Mourinho than thở làm HLV Real Madrid không sướng như ở đội khác

Real Madrid khẳng định sức mạnh tập thể

Real Madrid đánh bại Sevilla 4-1 trên sân Santiago Bernabeu, nối dài chuỗi chiến thắng tại La Liga. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho dành lời khen cho sự tập trung, tinh thần thi đấu và chất lượng chuyên môn của các học trò.

HLV Mourinho không ngừng thúc giục học trò cố gắng

“Real Madrid nhập cuộc tốt ngay từ đầu. Các cầu thủ tập trung cao độ, thi đấu đầy nhiệt huyết và dành sự tôn trọng cho đối thủ. Real Madrid thể hiện chất lượng vượt trội cả trong lối chơi tập thể lẫn khả năng cá nhân”, HLV Mourinho nhận xét.

Mourinho cho biết ba sự thay đổi người giúp đội bóng bổ sung năng lượng sau trận đấu khó khăn với Roma tại Champions League. Dù Sevilla bất ngờ ghi bàn ở phút 80, Real Madrid vẫn nhanh chóng lấy lại thế trận và có bàn ấn định chiến thắng 4-1 nhờ cú dứt điểm quyết đoán của Diomande. Trước đó, Guler và Mbappe (cú đúp) đã giúp “Kền kền trắng” dẫn sâu.

Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kể từ khi các cầu thủ trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

HLV Mourinho vui mừng khi Militao tái xuất

Trung vệ Eder Militao trở lại thi đấu sau thời gian dài chấn thương khi được tung vào sân ở phút 85. HLV Mourinho coi đây là tín hiệu tích cực sau những tháng ngày khó khăn mà cầu thủ người Brazil trải qua.

“Chúng tôi đã chứng kiến Militao chịu đựng nhiều khó khăn và nỗ lực tập luyện. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc, sở hữu tiềm năng lớn và rất quan trọng với đội bóng”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Tuy nhiên, Militao mới chỉ tập luyện cùng toàn đội trong ba tuần. Mourinho cho rằng trung vệ này cần thêm thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất, đồng thời kêu gọi sự kiên nhẫn nhằm giúp học trò lấy lại sự tự tin.

Ông cũng nhấn mạnh thành công của Real Madrid không chỉ phụ thuộc vào những cầu thủ ghi bàn. Theo Mourinho, các thành viên đều có đóng góp riêng, từ Thibaut Courtois đến thủ môn dự bị Andriy Lunin.

HLV Mourinho than thở ông không sướng như HLV ở các đội bóng khác

Cảnh báo Leipzig, hướng đến top 8 Champions League

Lịch thi đấu dày đặc đang đặt ra thách thức lớn cho Real Madrid. Đội bóng phải nhanh chóng trở lại tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Leipzig tại Champions League vào lúc 2h ngày 22/10 (giờ Hà Nội).

“Chúng tôi không có được sự thảnh thơi như các HLV ở những CLB khác. Tuy nhiên, toàn đội luôn tận dụng từng phút có được”, Mourinho thừa nhận.

Real Madrid đã giành 6 điểm sau 2 lượt trận Champions League. Mục tiêu tiếp theo của”Kền kền trắng” là kết thúc giai đoạn phân hạng trong top 8, qua đó tránh phải thi đấu vòng play-off.

Dù vậy, Mourinho cảnh báo Leipzig vẫn rất nguy hiểm sau thất bại 1-6 trước Bayern Munich: “Những đội bóng vừa sa sút phong độ thường trở nên nguy hiểm hơn khi quyết tâm tìm cách đáp trả”.