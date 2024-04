Kết quả bóng đá Napoli - AS Roma: Hiệp 2 hấp dẫn, hụt hơi đua top 4 (Serie A)

AS Roma cần chiến thắng để quyết bám đuổi top 4. Do vậy, họ đã đẩy đội hình lên cao ngay từ đầu trận để chơi đôi công với chủ nhà Napoli.

Cơ hội được 2 đội tạo ra nhiều, nhưng sự bùng nổ chỉ đến vào hiệp hai. Cụ thể vào phút 59, Dybala thực hiện thành công quả phạt đền để đưa AS Roma dẫn trước.

Sự vui mừng của Dybala

Napoli không nao núng dù nhận bàn thua. Phút 65, Olivera tỏa sáng gỡ hòa 1-1 cho đội bóng thành Naples. Thậm chí đến phút 84, đội bóng này còn có bàn vươn lên dẫn 2-1. Lần này tới lượt Osimhen điền tên lên bảng điện tử cũng với 1 tình huống đá phạt đền thành công.

Napoli có tinh thần thi đấu rất tốt dù bị AS Roma dẫn trước

Các fan Napoli tưởng chừng có thể nghĩ tới 3 điểm cho đội nhà, nhưng không. Phút 89, cầu thủ vảo sân từ ghế dự bị Abraham ghi dấu ấn bằng bàn gỡ hòa 2-2.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. Chung cuộc AS Roma và Napoli cầm chân nhau với tỷ số 2-2. Kết quả ấy không có lợi cho AS Roma khi họ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với top 4 Serie A. Hiện AS Roma kém vị trí thứ 4 của Bologna khoảng cách 4 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Napoli 2-2 AS Roma (H1: 0-0)

Ghi bàn:

Napoli: Olivera (65'), Osimhen (84')

AS Roma: Dybala (59'), Abraham (89')

Đội hình xuất phát:

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

AS Roma: Svilar, Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola, Bove, Cristante, Pellegrini, Dybala, Azmoun, El Shaarawy

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]