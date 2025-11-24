Kết quả bóng đá Cincinnati - Inter Miami: Show diễn phi thường của Messi (MLS Playoff)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(MLS Playoff, bán kết miền Đông) Messi ghi bàn, kiến tạo, thậm chí cả cướp bóng, để đưa Inter Miami đến trận chung kết miền.

Cincinnati không chỉ được đánh giá là đội mạnh hơn trong loạt trận playoff này (do họ đứng cao hơn trên BXH miền Đông của MLS), họ cũng có thành tích đối đầu rất tốt trước Inter Miami, thắng 4 hòa 1 thua 1 trong 6 trận gần nhất gặp nhau.

Messi đánh đầu mở điểm sau quả tạt của Silvetti

Messi đánh đầu mở điểm sau quả tạt của Silvetti

Do đó đội chủ nhà chơi tấn công ngay từ đầu và đã có đôi cơ hội, Evander sút vọt xà rất phí ở phút thứ 6 trước khi Denkey sút xa không thắng được thủ môn Rios ở phút 15. Nhưng khi Inter Miami có pha tấn công đầu tiên họ đã ghi bàn mở tỷ số, phút 19 Alba cắt bóng ở giữa sân và trong pha dàn xếp sau đó, Silvetti từ cánh trái tạt vào cho chính Messi chứ không ai khác băng vào đánh đầu.

Cincinnati cố gắng đáp trả nhưng cơ hội tốt nhất của họ ở phút 22 lại bị bỏ lỡ, Echenique đã thoát xuống góc phải vòng cấm Inter Miami nhưng lại sút chệch cột dọc góc xa. Phía đội khách bỏ lỡ cũng tiếc nuối không kém, phút 27 Busquets đã đưa Messi phá bẫy việt vị, nhưng ở pha đối mặt Messi cũng lại sút sạt cột dọc.

Chủ nhà vẫn còn cơ hội sau hiệp 1, nhưng sang hiệp 2 thì Messi đã dập tắt tất cả bằng một màn trình diễn kiến thiết tuyệt hảo với sự giúp sức của 2 đàn em người Argentina. Phút 57, Allende khống chế tốt một quả ném biên và xoay người thoát xuống cánh phải, anh trả ra giữa và Messi mớm cho Silvetti bên cánh trái để đặt lòng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0.

Tiếp đến Allende ghi bàn, ở các phút 62 và 74 tiền đạo này đều được Messi chọc khe từ giữa sân để đưa anh xuống đối mặt thủ môn, trong đó lần đầu tiên do chính Messi cướp bóng để tổ chức phản công. Messi thậm chí có thể đã có nhiều hơn 3 kiến tạo, nhưng De Paul và Luis Suarez sau đó đều bỏ lỡ các đường chuyền dọn cỗ của anh.

Đại thắng 4-0, Inter Miami sẽ đá chung kết miền Đông vào ngày 29 hoặc 30/11. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng của cặp đấu Philadelphia Union - New York City FC diễn ra ngay sau trận đấu này.

Tỷ số trận đấu: Cincinnati 0-4 Inter Miami (hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn: Messi 19', Silvetti 57', Allende 62' 74'

Đội hình xuất phát: 

Cincinnati: Celentano, Hadebe, Robinson, Hagglund, Engel, Gidi, Evander, Bucha, Echenique, Brenner, Denkey.

Inter Miami: Rios, Alba, Allen, Busquets, Falcon Picart, Weigandt, Rodriguez, De Paul, Allende, Silvetti, Suarez.

