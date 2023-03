Kết quả bóng đá AS Roma - Juventus: Siêu phẩm định đoạt, thẻ đỏ sau 40 giây (Serie A)

Thất bại 1-2 của AC Milan trước Fiorentina đã mở ra cơ hội để AS Roma bắt kịp nhà đương kim vô địch Serie A và cạnh tranh vào top 4 trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau. Muốn vậy, thầy trò HLV Jose Mourinho phải thắng được Juventus trong trận cầu đinh trên sân nhà Olimpico ở vòng 25 giải đấu số 1 nước Ý.

Siêu phẩm sút xa của trung vệ Gianluca Mancini (AS Roma) "xé lưới" Juventus

Phút 27, nhận đường chuyền của Bryan Cristante, Paulo Dybala cứa lòng trong chân trái sở trường từ cánh phải khiến thủ thành Wojciech Szczesny vất vả cản phá cứu thua cho Juventus. Mãi đến phút 42, "Bầ đầm già thành Turin" mới có pha đáp trả đáng chú ý, nhưng cú sút xa của Manuel Locatelli lại đưa bóng đi trúng vị trí mà Rui Patricio đã chọn.

Chỉ 1 phút sau, Adrien Rabiot đánh đầu khiến thủ môn người Bồ Đào Nha của Roma phải cản phá bằng chân trước khi bóng dội cột dọc bật ra. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 53 khi trung vệ Gianluca Mancini tung cú sút xa đẹp mắt bằng chân phải ở khoảng cách hơn 22m so với khung thành của Juventus để mở tỷ số cho "Sói già thành Rome".

Phút 62, Nicola Zalewski đánh đầu chuyền về hơi non và suýt chút nữa đội chủ nhà phải trả giá đắt khi Dusan Vlahovic rướn người dứt điểm hụt trong pha bóng này. Juventus càng thêm nôn nóng tìm bàn gỡ hòa nhưng họ đã không thành công.

Đã vậy, đến phút 90, Moise Kean còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đá vào bắp chân của Mancini để trả đũa đối phương khiến tiền đạo 23 tuổi người Italia của Juventus bị truất quyền thi đấu chỉ sau 40 giây kể từ khi anh được vào sân thế chỗ Juan Cuadrado. Thua thiệt quân số, "Bianconeri" đã không thể san lấp cách biệt tỷ số mong manh ở những phút ít ỏi còn lại.

Moise Keane phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính Fabio Maresca sau chỉ 40 giây kể từ khi vào sân từ ghế dự bị

Trong khi đó, với chiến thắng tối thiểu này, AS Roma của Mourinho đã có 47 điểm như AC Milan nhưng đã chiếm vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Serie A mùa này từ tay "Rossoneri" do tốt hơn về hiệu số bàn thắng - thua (+11 so với +10). Họ cũng chỉ còn kém đội đứng thứ 3 Lazio đúng 1 điểm. Còn Juventus hiện vẫn chỉ có 35 điểm và đã tụt xuống đứng thứ 8, cách top 4 đến 13 điểm.

Chung cuộc: AS Roma 1-0 Juventus (Tỷ số hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn: Mancini 53'

Thẻ đỏ: Kean 90' (Juventus)

Đội hình xuất phát:

AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Ibanez; Nicola Zalewski, Bryan Cristante, Nemanja Matic, Leonardo Spinazzola; Lorenzo Pellegrini, Georginio Wijnaldum; Paulo Dybala

Juventus (3-5-1-1): Wojciech Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Juan Cuadrado, Nicolo Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostic; Angel di Maria; Dusan Vlahovic

Thông số trận đấu (Nguồn ESPN):

AS Roma Juventus Sút khung thành 4(2) 14(5) Thời gian kiểm soát bóng 40% 60% Phạm lỗi 11 10 Thẻ vàng 3 2 Thẻ đỏ 0 1 Việt vị 2 0 Phạt góc 2 6 Cứu thua 5 1

