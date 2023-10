Hy vọng ở thế hệ kế cận của tuyển nữ Việt Nam

Cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam gần như không còn Hiện tại, trên bảng xếp hạng, bảng C vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic 2024 khu vực châu Á, Nhật Bản tạm dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số +9) sau 2 trận toàn thắng. Vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là tuyển nữ Việt Nam và Uzbekistan. Hai đội có cùng 3 điểm (1 thắng, 1 thua), nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -1). Đứng cuối bảng là tuyển nữ Ấn Độ khi chưa có được điểm số nào sau 2 trận toàn thua. Dẫu vậy, cơ hội đi vượt qua vòng loại thứ 2 Olympic 2024 của tuyển nữ Việt Nam rất mong manh. Cụ thể, ở lượt trận cuối cùng sắp tới, Việt Nam phải đọ sức với Nhật Bản, trong khi Uzbekistan chỉ chạm trán đội bóng yếu hơn là Ấn Độ. Nếu muốn giữ vững ngôi nhì bảng sau khi vòng đấu này kết thúc, tuyển nữ Việt Nam cần đánh bại Nhật Bản, thậm chí với cách biệt lớn hơn so với chiến thắng mà Uzbekistan có được trước Ấn Độ. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra. Một trường hợp khác nếu tuyển nữ Việt Nam hoà Nhật Bản thì vẫn phải chờ Uzbekistan thua Ấn Độ. Kịch bản này cũng khó xảy ra. Song, ngay cả khi có được ngôi nhì bảng như mong đợi, tuyển nữ Việt Nam vẫn phải đảm bảo yếu tố là đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng đấu. Điều này đòi hỏi tuyển nữ Việt Nam phải thắng Nhật Bản, Uzbekistan thắng với cách biệt ít hơn Việt Nam (hoặc hòa) Ấn Độ, đồng thời chờ đợi tuyển nữ Philippines không thắng Iran (bảng A) và CHDCND Triều Tiên không thắng Thái Lan (bảng B). Khi đó, Việt Nam sẽ trở thành đội nhì duy nhất có 6 điểm trong cả 3 bảng và giành quyền đi tiếp. Dù vậy, đây là những kịch bản không tưởng và rất khó để Huỳnh Như cùng các đồng đội có thể mơ về một tấm vé đi tiếp. H.H