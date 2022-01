Hùng Dũng và bầu không khí mới ở tuyển Việt Nam

VFF lên kế hoạch bán vé trận Việt Nam – Trung Quốc Ngày 14/1, lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan, ban, ngành liên quan đã họp bàn về công tác tổ chức trận đấu tuyển Việt Nam - Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2 tới đây. Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về phương án đón 20.000 khán giả vào sân (50% sức chứa) xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc. Một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, ngay sau cuộc họp với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, VFF sẽ lên kế hoạch bán vé cho người hâm mộ. Dự kiến, giá vé vẫn sẽ được giữ nguyên với 4 mức giá 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé và 1.200.000 đồng/vé. Liên quan đến thời điểm mở bán vé, VFF sẽ họp bàn thêm trước khi công bố thời gian cụ thể đến người hâm mộ, dự kiến trong tuần sau. Vé vẫn được bán ra theo hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng VinID. Về công tác đón người hâm mộ đến sân Mỹ Đình, UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch yêu cầu VFF và các đơn vị liên quan phải triển khai thực hiện tổ chức trận đấu đảm bảo an toàn, an ninh. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch COVID-19 phải được xây dựng một cách chặt chẽ, an toàn trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Trước đó, trong 2 trận đấu gặp tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia hồi tháng 11/2021, khán giả đã phải trải qua 3 vòng kiểm soát của lực lượng an ninh.