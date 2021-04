Hoàng Vũ Samson: “Con ngựa bất kham”

Hoàng Vũ Samson khẳng định không dính đến tiêu cực Chiều 31/3, CLB Thanh Hóa cho biết đội sẽ gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra Hoàng Vũ Samson vì có dấu hiệu thi đấu thiếu tích cực trong những trận đấu gần đây. Trao đổi về thông tin này, Hoàng Vũ Samson cho biết: "Những điều Chủ tịch Cao Tiến Đoan nghi ngờ tôi là không đúng sự thật. Tôi đã cố gắng tạo dựng hình ảnh trong nhiều năm qua ở Việt Nam và V.League, vậy mà họ phá hỏng tất cả. Những hành động trên sân cỏ của tôi hoàn toàn mang tính tự vệ. Nếu cơ quan Công an, VFF vào cuộc và chứng minh tôi trong sạch, lãnh đạo CLB Thanh Hóa sẽ trả lại danh dự cho tôi thế nào? Công an vẫn chưa liên hệ với tôi và tôi luôn sẵn sàng đợi họ đến làm việc. Tôi xin khẳng định lại là mình hoàn toàn trong sạch!”. Tiền đạo sinh năm 1988 cũng cho biết Thanh Hóa và bầu Đoan sẽ phải bồi thường cho anh nếu như cơ quan Công an chứng minh anh trong sạch. Hoàng Vũ Samson cũng tuyên bố sẽ kiện Thanh Hóa lên FIFA nếu họ nhân vụ việc này chấm dứt hợp đồng với anh.