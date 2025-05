Ai cản được CLB Nam Định vô địch?

Vòng 23 V-League 2024/25 vừa khép lại với những diễn biến đáng chú ý ở cuộc đua vô địch.

Hai ứng viên đua vô địch là Hà Nội FC (thắng TP.HCM 5-1) và CLB Nam Định (thắng HAGL 6-1) cùng thắng đậm để tịnh tiến về đích. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt duy trì khoảng cách 5 điểm với đối thủ xếp dưới, khi giải còn 3 vòng đấu.

Khá thú vị như cuộc đua vô địch có sự tồn tại của ứng viên thứ ba là Công an Hà Nội (33 điểm/21 trận), trong khi hai đội xếp trên là Hà Tĩnh (35 điểm) và Thể Công Viettel (37 điểm) đều đã hết hy vọng cạnh tranh với Nam Định.

Nguyên nhân do CLB Công an Hà Nội đá ít hơn các đội tốp 5 tới 2 trận. Thầy trò HLV Polking kém Nam Định 15 điểm, song hơn đối đầu (1 thắng, 1 hòa). Vì vậy, Công an Hà Nội sẽ vô địch trong trường hợp toàn thắng cả 5 lượt cuối, đồng thời Nam Định thua thua 3 trận còn lại.

Ở chiều ngược lại, một kịch bản được tính đến đó là CLB Nam Định sẽ nâng cúp ngay vòng 24 tới.

Điều này sẽ xảy ra nếu thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thắng SLNA (ngày 24-5), trong khi hai ứng viên cạnh tranh là Hà Nội và Công an Hà Nội hòa nhau ở cuộc đối đầu sau đó một ngày. Khi đó, Nam Định sẽ nhiều hơn Hà Nội 7 điểm và giải chỉ còn 2 vòng đấu.

Lịch thi đấu vòng 24 V-League 2024/25

Bảng xếp hạng V-League 2024/25 sau vòng 23