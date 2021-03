Hoàng Vũ Samson bị CLB Thanh Hoá điều tra, cầu thủ Quảng Ninh gây sốc chiều 31/3

Cầu thủ Than Quảng Ninh "đình công" vì 8 tháng chưa có lương Chiều ngày 31/3, CLB Than Quảng Ninh có buổi tập để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Bình Dương ở vòng 7 V-League 2021 (18h ngày 3/4). Tuy nhiên, “biến căng” đã xảy ra ở đội bóng đất mỏ khi nhiều cầu thủ quyết định “đình công” vì không được nhận lương, thưởng trong thời gian dài. Theo đó, nhiều cầu thủ trụ cột trong đội hình chính của Than Quảng Ninh như Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy, Phạm Nguyên Sa, Nghiêm Xuân Tú,… đã lên khán đài ngồi và không ra sân tập. Buổi tập của CLB Than Quảng Ninh chỉ có sự tham gia của nhóm các cầu thủ trẻ. Một cầu thủ Than Quảng Ninh cho biết họ đã không nhận được đồng lương nào trong suốt 8 tháng qua, chứ chưa nói gì đến tiền thưởng hay tiền lót tay. Vụ “đình công” không ra sân tập chiều ngày 31/3 được xem như động thái mạnh mẽ của các cầu thủ Than Quảng Ninh, sau thời gian dài không được trả tiền nợ. CLB Than Quảng Ninh đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2021 với 12 điểm sau 6 vòng đấu (chỉ kém đội đầu bảng HAGL 1 điểm). Dù vậy, các cầu thủ Than Quảng Ninh cho biết họ không thể bỏ tiền túi hay đi vay nợ để đá bóng mãi được.