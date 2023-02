HAGL chưa thắng ở V-League, bầu Đức đánh giá sao về thầy trò Kiatisak?

Sau 2 vòng đấu của V-League 2023, HAGL nhà bầu Đức chưa giành được trận thắng nào (hoà 2 trận và tạm xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng). Thực tế, bỏ qua trận hoà 0-0 đáng thất vọng trước Hà Tĩnh trên sân nhà ngày khai màn V-League, HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak đã chơi khởi sắc hơn trong chuyến làm khách ở Bình Dương.

Bầu Đức, HLV Kiatiska và các cầu thủ HAGL trong lễ ra mắt nhà tài trợ chính thức.

Như lời “Zico Thái” chia sẻ, HAGL đã chơi hay hơn, tạo nhiều cơ hội ghi bàn hơn trước Bình Dương nhưng đội bóng nhà bầu Đức lại không may để mất điểm ở phút bù giờ. Trước mắt thầy trò HLV Kiatisak là 2 thử thách khá lớn, khi HAGL lần lượt gặp Nam Định trên sân khách ngày 14/2 và tiếp Công an Hà Nội trên sân Pleiku ngày 19/2.

Nếu so sánh về phong độ lẫn lực lượng, HAGL rõ ràng bị đánh giá thấp hơn trong cuộc đối đầu với đội đầu bảng Nam Định hay Công an Hà Nội tới đây. Dù vậy, HLV Kiatisak vẫn dành cho các học trò những lời động viên để hướng đến mục tiêu gây bất ngờ ở sân Thiên Trường, qua đó tạo đà cho cuộc tiếp đón Công an Hà Nội ở vòng 4.

“Nam Định và Công an Hà Nội đều là những đội bóng được đánh giá cao ở V-League 2023. Đó sẽ là những trận đấu khó khăn với các cầu thủ trẻ của HAGL. Nhưng tôi vẫn luôn động viên cầu thủ trẻ của HAGL phải luôn lạc quan hướng về phía trước”, HLV Kiatisak nói.

Trao đổi với phóng viên bên lề buổi lễ công bố nhà tài trợ chính thức của HAGL trong 2 mùa giải 2023 và 2024, bầu Đức cũng đưa ra những đánh giá về phong độ của các học trò HLV Kiatisak rằng: “HAGL mới ‘đề pa’ có 2 trận thôi, chưa đánh giá được phong độ của tụi nhỏ đá tốt hay không tốt. Không riêng gì HAGL, tất cả các đội chỉ mới bắt đầu mùa giải, chưa nóng máy được đâu”.

Bên cạnh đó, chủ tịch CLB HAGL còn chia sẻ thêm về vụ HAGL đâm đơn kiện VPF mới đây. Bầu Đức khẳng định HAGL sẽ không nhận một đồng nào trong trường hợp đội chủ sân Pleiku thắng kiện VPF về điều lệ độc quyền ngành hàng tài trợ ở V-League.

“Sự việc đã được tòa án thụ lý, tôi không tranh cãi nữa. Giờ đúng, sai do pháp luật phân xử. HAGL chấp nhận mọi phán quyết của tòa án. Riêng trong trường hợp thắng kiện VPF, chúng tôi dứt khoát không đòi hỏi họ phải bồi thường một đồng nào. HAGL kiện VPF không phải để đòi tiền bồi thường.

Điều chúng tôi mong muốn là VPF phải thay đổi điều lệ giải V-League cho phù hợp với thực tế. Một số người nói trước còn làm ở VFF, VPF vì sao ông Đức không ý kiến về điều lệ, giờ lại lên tiếng. Tôi cho rằng ý kiến trên vô lý vì điều lệ có thể phù hợp ở thời điểm đó nhưng hiện tại không còn phù hợp.

Điều lệ phải thay đổi sát với thực tế chứ. Vậy nên, yêu cầu VPF sửa đổi điều lệ là chính đáng, nhiều CLB mong muốn. Thấy sai phải sửa chứ. Chúng tôi đề nghị sửa chứ không đề nghị bỏ”, bầu Đức cho biết thêm.

