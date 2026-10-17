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Các đội NHA có cần chạy nhiều để chiến thắng, MU bị chỉ trích "lười biếng" là bất công?

Sự kiện: Premier League 2026-27 Chelsea Arsenal

Ngày nay, các thống kê về quãng đường di chuyển thường xuyên được đưa ra như những thước đo quan trọng để đánh giá các đội bóng. Tuy nhiên, rất ít bằng chứng cho thấy việc di chuyển nhiều hơn đồng nghĩa với một đội bóng sẽ chơi tốt hơn về lâu dài.

   

MU bị chỉ trích "lười chạy"

Mọi chuyện diễn ra gần như theo một kịch bản quen thuộc. MU lại đánh rơi điểm số khi bị Tottenham chỉ còn 10 người cầm hòa 1-1 ở vòng 6 Premier League hôm 10/10. Ngay lập tức, các ý kiến chỉ trích đặt câu hỏi về tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của “Quỷ đỏ”, đồng thời viện dẫn những thống kê thể chất để củng cố lập luận. Jamie Redknapp, cựu tiền vệ Tottenham hiện làm bình luận viên cho Sky Sports, chỉ ra rằng “Gà trống” đã chạy nhiều hơn MU 5 km.

MU bị&nbsp;chỉ trích về cường độ thi đấu trong những tuần gần đây

MU bị chỉ trích về cường độ thi đấu trong những tuần gần đây

Trong những tuần gần đây, có lẽ người hâm mộ MU nhận thức rõ điều này hơn cổ động viên của bất kỳ đội bóng nào khác. Mỗi khi “Quỷ đỏ” không đáp ứng được kỳ vọng, các chuyên gia, bình luận viên, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và nhiều đối tượng khác thường tìm đến các chỉ số chạy của các cầu thủ MU để tìm kiếm một lời giải thích mang tính tổng quát.

Công bằng mà nói, MU không phải đội bóng duy nhất bị đánh giá theo cách này. LiverpoolChelsea cũng từng trở thành mục tiêu của những nhận định tương tự ở mùa giải trước. Vì vậy, không có lý do gì để cho rằng đây là một âm mưu nào đó. Tuy nhiên, vấn đề đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh những cuộc tranh luận xoay quanh đội bóng của HLV Michael Carrick thường xuyên xuất hiện.

Chạy nhiều hơn không đồng nghĩa sẽ chơi tốt hơn

Liệu cách đánh giá này có công bằng hay không? Cách đầu tiên để đánh giá vấn đề là so sánh thứ hạng tại Ngoại hạng Anh với thứ hạng về tổng quãng đường di chuyển và quãng đường di chuyển ở cường độ cao.

Thứ hạng, quãng đường di chuyển và di chuyển cường độ cao ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26

Thứ hạng, quãng đường di chuyển và di chuyển cường độ cao ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26

Như có thể thấy, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa trước gần như không phản ánh tương ứng thứ hạng của các đội về tổng quãng đường di chuyển hoặc quãng đường di chuyển ở cường độ cao trong mỗi trận. Arsenal và Man City đúng là nằm trong nhóm dẫn đầu về tổng quãng đường di chuyển, nhưng các đội xếp từ thứ ba đến thứ tám chỉ đạt những chỉ số ở mức trung bình, thậm chí thấp hơn.

Các đội kết thúc mùa giải trong top 10 di chuyển trung bình 4.363 km trong cả mùa, trong khi con số tương ứng của nhóm 10 đội cuối bảng là 4.332 km. Xét trên tổng thể, chênh lệch 31 km giữa hai nhóm là khá nhỏ.

Tương tự, quãng đường di chuyển ở cường độ cao trung bình của nhóm top 10 đạt 338,7 km, nhỉnh hơn mức 328,4 km của nhóm 10 đội cuối bảng. Tuy nhiên, mức chênh lệch chỉ là 3%.

Khi xem xét dữ liệu của mùa giải hiện tại, cũng khó có thể nhận ra mối liên hệ rõ ràng. Tóm lại, có vẻ như gần như không tồn tại mối tương quan đáng kể giữa quãng đường di chuyển và thành công trong dài hạn.

Tuy nhiên, mối liên hệ rõ rệt nhất giữa các chỉ số thể chất và thành công có lẽ xuất hiện ở cấp độ từng trận đấu, thay vì xét trên toàn bộ mùa giải. Kể từ đầu mùa giải trước, Ngoại hạng Anh đã ghi nhận 86 trận đấu mà một đội di chuyển ít hơn đối thủ ít nhất 5 km. Trong 86 trận này, đội có tổng quãng đường di chuyển thấp hơn ít nhất 5 km chỉ giành chiến thắng 10 lần. Tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt 11,6%.

Tất nhiên, cần lưu ý một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả thống kê này. Quan trọng nhất, 20 trong số các trận đấu nói trên có ít nhất một đội phải thi đấu với một cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Điều này rõ ràng có thể tác động đáng kể đến khối lượng vận động của cả hai đội.

Nếu loại bỏ 20 trận đấu đó, đội di chuyển ít hơn đối thủ ít nhất 5 km chỉ giành được 8 chiến thắng trong 66 trận còn lại. Điều đó đồng nghĩa tỷ lệ thắng tăng từ 11,6% lên mức đáng kể... 12,1%.

Các đội NHA có cần chạy nhiều để chiến thắng, MU bị chỉ trích "lười biếng" là bất công? - 3

Khi điều chỉnh phạm vi thống kê, xét những trận đấu mà một đội di chuyển ít hơn đối thủ từ 2,5 km đến 4,99 km và tiếp tục loại trừ các trận có thẻ đỏ, tỷ lệ chiến thắng tăng lên 25,8%. Tuy nhiên, con số này vẫn không thực sự cao. Tỷ lệ thất bại ở nhóm trận đấu đó là 46%.

Sự quyết tâm và thời điểm

Những dữ liệu trên cho thấy có thể tồn tại mối liên hệ giữa việc bị đối thủ bỏ xa về quãng đường di chuyển và khả năng thất bại, đặc biệt trong những trường hợp chênh lệch lớn nhất. Tuy nhiên, không thể khẳng định chắc chắn rằng việc chạy nhiều hơn có tính quyết định lớn hơn hàng loạt yếu tố khác.

Việc không tồn tại mối tương quan mạnh giữa tổng quãng đường di chuyển trong cả mùa giải và thành công cho thấy rằng, về lâu dài, giải pháp không phải là bắt các cầu thủ chạy đến kiệt sức. Điều quan trọng hơn là biết khi nào cần tăng cường độ vận động để đạt hiệu quả tối đa.

HLV Jurgen Klopp có lẽ đã khái quát vấn đề này rõ nhất ngay từ những ngày đầu dẫn dắt Liverpool. Chiến lược gia người Đức từng nói: “Chúng tôi không cần chạy 115 km mỗi trận để thành công. Khi có bóng, bạn không cần phải chạy như điên. Đó mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi phải biết cách tăng sức ép vào đúng thời điểm; suy nghĩ tốt hơn, chọn thời điểm chính xác hơn. Nhưng nếu đối đầu với một đội bóng mạnh hơn nhiều mà bạn không sẵn sàng chạy nhiều hơn họ, thì bạn thật điên rồ”.

HLV Pep Guardiola cũng đề cập đến vấn đề này trong mùa giải cuối cùng ông dẫn dắt Man City. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận định: “Điều quan trọng là bạn phải chạy vào thời điểm nào. Chạy chỉ để chạy thôi sao? Tôi có thể đến đường chạy điền kinh và mời các vận động viên marathon thi đấu thay chúng tôi. Vấn đề không nằm ở đó, mà là khi nào bạn cần làm điều đó. Mùa giải trước, có những cầu thủ chạy rất nhiều nhưng điều đó chẳng mang lại ích lợi gì. Điều quan trọng nhất là sự kết hợp của cả hai yếu tố”.

Khi mọi chuyện trở nên khó khăn, sự quyết tâm có thể lấn át mọi yếu tố khác trong mắt người hâm mộ thông thường. Với một đội bóng đang sa sút, việc bị cho là thiếu nỗ lực, bất kể thực tế có đúng như vậy hay không, vẫn là điều khó có thể chấp nhận. Nhưng hiếm khi câu trả lời đơn giản chỉ là “chạy nhiều hơn”.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 08:50 AM (GMT+7)
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