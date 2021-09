Fernandes lộ chiêu phạt đền "bách phát bách trúng", Ronaldo sẽ chịu thiệt tại MU?

Tiền vệ Bruno Fernandes mới đây đã tiết lộ về khả năng dứt điểm tuyệt vời trên chấm 11m của mình. Cụ thể, cựu ngôi sao Sporting Lisbon khẳng định chính lời khuyên từ một HLV ở Sampdoria trong quá khứ đã giúp anh hoàn thiện kỹ năng đặc biệt này.

Bruno Fernandes sở hữu kỹ năng sút phạt đền đặc biệt

"Nhạc trưởng" MU đang sở hữu một kỷ lục gần như là hoàn hảo kể từ khi chuyển tới Old Trafford. Đó là ghi 21 bàn thắng trong 22 lần thực hiện các quả phạt đền. Lần duy nhất Bruno Fernandes hỏng ăn trên chấm penalty là ở trận đấu gặp Newcastle, khi thủ môn Karl Darlow đã xuất sắc cản phá được ý đồ của tuyển thủ Bồ Đào Nha.

Bruno Fernandes có lý do để tự hào về kỹ năng của mình khi đạt tỷ lệ ghi bàn lên tới 93% từ cự ly 11m trong 5 năm thi đấu tại Italia. "Tôi thường sút phạt đền theo kiểu khác nhưng khi đó ở Sampdoria, có một huấn luyện viên đã đến gặp tôi và nói nên thử cách mới", Bruno Fernandes chia sẻ trên chương trình Match of the Day.

"Vì trước đây, có một cầu thủ nào đó tại Sampdoria thường xuyên thực hiện cú nhảy chân sáo. Tôi đã bắt đầu luyện tập hàng ngày kỹ năng đó và cảm thấy đây là cách tốt nhất để ghi bàn trên chấm phạt đền. Thủ môn đối phương sẽ rất khó phán đoán và buộc phải đổ người khi tôi luôn đặt mình là người ra quyết định cuối cùng trong mỗi cú sút", ngôi sao MU nói thêm.

Ronaldo có lẽ sẽ phải nhún nhường trước Bruno Fernandes tại MU

Đáng chú ý, sự xuất hiện của siêu sao Cristiano Ronaldo tại MU sẽ là cơn đau đầu với HLV Solskjaer trong việc lựa chọn người sút phạt đền bởi CR7 cũng là ngôi sao sút penalty khá ấn tượng. Dẫu vậy, thành tích của Bruno Fernandes vượt xa người đồng hương. Ronaldo vẫn có những sai số rõ ràng trên chấm 11m. Cụ thể, anh chỉ thực hiện thành công 26 trong 31 quả penalty kể từ năm 2017, đạt tỷ lệ 83,87%.

Điều tương tự cũng xảy ra về khả năng sút phạt trực tiếp của hai cầu thủ. Fernandes tự hào với 5 bàn thắng từ 58 lần thực hiện (8,62%) kể từ năm 2017, còn Ronaldo chỉ có 1 bàn từ 67 cú sút (1,49%). Rõ ràng, khả năng dứt điểm ở những tình huống phạt đền hay sút phạt hàng rào của Bruno Fernandes là một điều gì đó rất đặc biệt.

MU có lẽ sẽ không muốn bỏ phí kỹ năng "độc nhất vô nhị" của Bruno Fernandes. Điều đó sẽ khiến Ronaldo nhiều khả năng phải chịu thiệt thòi khi không còn là sự lựa chọn số 1 trong những tình huống MU được hưởng phạt đền hay đá phạt hàng rào.

