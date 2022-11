Choáng với số tiền thưởng đội vô địch World Cup 2022, cầu thủ cũng 'nặng túi'

Số tiền thưởng World Cup 2022 so với World Cup bóng đá nữ 2023 FIFA đã thông báo rằng tổng số tiền thưởng dành cho World Cup bóng đá nữ 2023 là 60 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với con số 440 triệu USD cho bóng đá nam. Tuy nhiên, FIFA đang cố gắng nâng cao mức thưởng này qua từng năm. Con số 60 triệu USD đã cao hơn gấp 4 lần so với 15 triệu USD tổng giải thưởng ở World Cup bóng đá nữ 2015.